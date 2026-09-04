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Como Andoni Iraola planeja reinventar o ataque do Liverpool após a era Mohamed Salah
Vida após uma lenda de Anfield
Pouco mais de dois meses depois de Salah deixar o Liverpool, o clube ainda está se ajustando à vida sem seu talismã egípcio. O novo técnico Iraola agora está implementando uma nova abordagem tática para preencher a enorme lacuna.
Em vez de contratar um substituto canhoto direto para o lado direito, o Liverpool optou por mudar completamente o equilíbrio do seu ataque. O clube fez de Barcola uma das contratações mais caras de sua história para assumir o protagonismo ofensivo. Barcola chega do Paris Saint-Germain após registrar impressionantes 13 gols e sete assistências na última temporada. No entanto, o francês destro rende melhor quando corta para dentro pela esquerda, invertendo efetivamente o antigo papel de Salah.
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Iraola explica soluções para a ponta direita
Com Barcola dominando o lado esquerdo, o Liverpool enfrenta um dilema tático no flanco oposto. O elenco conta atualmente com quatro pontas-esquerdas, mas nenhum ponta-direita de origem após o fechamento da janela de transferências de verão.
A promessa adolescente Rio Ngumoha teve dificuldades pela direita contra o Newcastle, enquanto Cody Gakpo foi apenas um pouco mais eficaz diante do Nottingham Forest. No entanto, Iraola acredita que o novo reforço Víctor Munoz pode oferecer a solução perfeita pelos lados.
"Víctor jogou mais partidas pela esquerda ao longo da carreira, mas talvez tenha sido ainda melhor pela direita", explicou Iraola antes do jogo do Liverpool contra o Ipswich Town pela Premier League.
Ngumoha recebe apoio para aprender nova função
Apesar da adequação imediata de Munoz para a função, Iraola segue determinado a desenvolver seus talentos mais jovens pelo lado direito. O treinador está convicto de que Ngumoha vai melhorar com mais experiência nessa posição pouco familiar.
"Sabemos que Rio pode jogar pela esquerda e mostrou suas qualidades", afirmou Iraola. "Ele precisa se desenvolver pela direita para ter mais opções de jogo. Ele é muito jovem. [Mas] porque ele não foi incrível no primeiro jogo pela direita, não podemos dizer que ele nunca mais vai jogar pela direita."
- AFP
Adaptando o ataque para Isak
O Liverpool colocará esse esquema tático em evolução à prova quando enfrentar o Ipswich Town na Premier League na sexta-feira. Iraola precisa encontrar rapidamente o equilíbrio certo para garantir que sua equipe siga sendo perigosa no terço final. Um ponta mais tradicional pelo lado direito poderia beneficiar muito o atacante Alexander Isak. O sueco, de grande imposição física, rende melhor como um centroavante de área e precisa de serviço direto para maximizar sua ameaça de gol.
Enquanto isso, Gakpo segue como parte vital do elenco após o interesse em uma transferência no fim do verão por parte de Manchester City e Tottenham . O holandês continuará brigando por minutos enquanto o Liverpool atravessa esta nova era tática.
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