Como Andoni Iraola planeja reinventar o ataque do Liverpool após a era Mohamed Salah

Pouco mais de dois meses depois de Salah deixar o Liverpool, o clube ainda está se ajustando à vida sem seu talismã egípcio. O novo técnico Iraola agora está implementando uma nova abordagem tática para preencher a enorme lacuna.

Em vez de contratar um substituto canhoto direto para o lado direito, o Liverpool optou por mudar completamente o equilíbrio do seu ataque. O clube fez de Barcola uma das contratações mais caras de sua história para assumir o protagonismo ofensivo. Barcola chega do Paris Saint-Germain após registrar impressionantes 13 gols e sete assistências na última temporada. No entanto, o francês destro rende melhor quando corta para dentro pela esquerda, invertendo efetivamente o antigo papel de Salah.