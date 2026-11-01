Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Comentarista desafia os "que odeiam" o astro do Barcelona: só Yamal, Raphinha e Mbappé se comparam a ele

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
F. Lopez
Espanha
França
Brasil

Estatística impressionante!

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
ANF

ANF

Copa do Rei

03 de nov. de 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

Fermín López incendiou a torcida do Barcelona com uma atuação de destaque na goleada por 6 a 1 sobre o Deportivo Alavés, ao marcar um gol e dar duas assistências, contribuindo para o retorno da equipe ao caminho das vitórias e para a recuperação do equilíbrio após as derrotas diante do Paris Saint-Germain e do Real Madrid.

Com esse triunfo, o Barcelona manteve a liderança da tabela do Campeonato Espanhol, com 30 pontos, dois à frente do Atlético de Madrid, antes do aguardado confronto entre as duas equipes na próxima rodada, no estádio Metropolitano.

Leia também: Vídeo: ato obsceno: expulsão vergonhosa de ex-astro do Newcastle e do Al-Ahli

  • Lamine, Raphinha e Mbappé: "Não é má companhia"

    E o brilho de Fermín López não passou despercebido ao famoso narrador espanhol Dani Senabre, que acompanhou a partida pela rádio "Cadena COPE" e celebrou o nível do jovem meio-campista em sua conta na plataforma "X", alfinetando seus críticos, que consideram que ele superestima o potencial do jogador.

    De acordo com o site Cadena COPE, Senabre escreveu após o gol que Fermín marcou de um ângulo difícil: "Onde estão os que odeiam o Fermín hoje? Aqueles que dizem que eu o superestimo e coisas do tipo".

    O narrador espanhol acrescentou, durante sua análise da partida: "Para mim, ele é um dos melhores jogadores do Barcelona nos últimos três anos, desde a chegada de Flick".

    Senabre baseou-se em uma estatística que circulou pelas redes sociais, citando dados do jornalista Pedro Martín, explicando que um número limitado de jogadores supera Fermín ou o iguala na soma de gols e assistências, sendo eles Lamine Yamal, Raphinha e Kylian Mbappé.

    Ele encerrou sua fala dizendo: "Se você somar os gols e as assistências, os únicos jogadores que igualam Fermín ou o superam são Lamine, Raphinha e Mbappé. Não é nada má companhia".

    Leia também: Mourinho retorna ao estádio do Racing após 15 anos: tudo mudou, menos a bandeira do Barcelona!

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
ANF

ANF

Copa do Rei

03 de nov. de 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL