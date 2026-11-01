E o brilho de Fermín López não passou despercebido ao famoso narrador espanhol Dani Senabre, que acompanhou a partida pela rádio "Cadena COPE" e celebrou o nível do jovem meio-campista em sua conta na plataforma "X", alfinetando seus críticos, que consideram que ele superestima o potencial do jogador.
De acordo com o site Cadena COPE, Senabre escreveu após o gol que Fermín marcou de um ângulo difícil: "Onde estão os que odeiam o Fermín hoje? Aqueles que dizem que eu o superestimo e coisas do tipo".
O narrador espanhol acrescentou, durante sua análise da partida: "Para mim, ele é um dos melhores jogadores do Barcelona nos últimos três anos, desde a chegada de Flick".
Senabre baseou-se em uma estatística que circulou pelas redes sociais, citando dados do jornalista Pedro Martín, explicando que um número limitado de jogadores supera Fermín ou o iguala na soma de gols e assistências, sendo eles Lamine Yamal, Raphinha e Kylian Mbappé.
Ele encerrou sua fala dizendo: "Se você somar os gols e as assistências, os únicos jogadores que igualam Fermín ou o superam são Lamine, Raphinha e Mbappé. Não é nada má companhia".
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