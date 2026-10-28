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imago-sport-1085148415.jpgBrazil Photo Press
Luis Felipe Gonçalves

Com Memphis, líderes do Corinthians cobram reação em reunião do elenco

Corinthians
C. Seedorf
M. Depay
Corinthians x Mirassol
Brasileirão

Abatimento toma conta do vestiário em meio à sequência negativa, enquanto Seedorf tenta melhorar o ambiente e evitar o rebaixamento

A pressão pela luta contra o rebaixamento tem aumentado a tensão nos bastidores do Corinthians. Em meio à sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o elenco demonstra abatimento com os resultados e já busca alternativas internas para tentar reagir na reta final da temporada.

Após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, em São Januário, o lateral-direito Matheuzinho chorou no vestiário e precisou ser consolado pelos companheiros. O episódio refletiu o estado emocional do grupo diante da crise vivida pelo Timão.

Segundo a ESPN, lideranças do elenco, como o zagueiro Gustavo Henrique, o meia-atacante Rodrigo Garro e o atacante Memphis Depay, se reuniram para cobrar uma reação e tentar proteger os demais jogadores da pressão externa.

O Corinthians chegou a dez partidas consecutivas sem vencer, cenário que intensificou a preocupação com a possibilidade de queda para a Série B. Apesar da chegada de Clarence Seedorf, que busca tornar o ambiente mais positivo, os resultados ainda não vieram, e o abatimento segue presente no dia a dia do clube.

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  • Vasco Da Gama v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Preocupação aumentando

    A situação do Corinthians na tabela se agravou na última rodada. Além da derrota para o Vasco, o time viu o Internacional vencer o Botafogo por 3 a 0 e o Grêmio superar o Coritiba por 1 a 0. Com a combinação dos resultados, o Timão caiu para a 18ª colocação, com 33 pontos, dois a menos que o Inter, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

    Nos bastidores do CT Joaquim Grava, há uma avaliação de que o elenco sente falta de lideranças com forte identificação com o clube. Nomes como Cássio, Fábio Santos, Renato Augusto e Ángel Romero são lembrados como referências que ajudavam a conduzir o grupo em momentos difíceis.

    Atualmente, Gustavo Henrique é visto como um dos jogadores que mais assumem esse papel. O zagueiro tem ganhado voz dentro do elenco e participado das tentativas de mobilização para mudar o cenário.

    A preocupação, porém, vai além dos resultados recentes. Com a temporada entrando na reta final, o Corinthians precisa encontrar respostas rapidamente para evitar que a crise se transforme em um rebaixamento.

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  • Vasco Da Gama v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência decisiva

    O Corinthians tem dois compromissos importantes antes da próxima Data Fifa: enfrenta o Mirassol, nesta sexta-feira (30), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, e depois encara o São Paulo. A meta é somar pontos, deixar a zona de rebaixamento e atravessar a pausa no calendário em uma situação menos delicada.

    A partida contra o Mirassol é tratada como fundamental nos bastidores. De acordo com um profissional do CT Joaquim Grava, o time precisa vencer o confronto quase desesperadamente, diante da urgência de interromper a sequência negativa.

    O último triunfo corintiano aconteceu em 9 de agosto, quando a equipe venceu o Bragantino pela 22ª rodada do Brasileirão. Desde então, o Timão acumulou dez partidas sem vitória, com nove derrotas e um empate.

  • Vasco Da Gama v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Pior campanha em um turno

    O desempenho do Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro também acende um alerta. Em 13 partidas, a equipe conquistou apenas seis dos 39 pontos disputados, com uma vitória, três empates e nove derrotas. O aproveitamento é de apenas 15,4%.

    Segundo levantamento do Gato Mestre, a marca iguala a pior campanha de um time em um turno na era dos pontos corridos com 20 clubes, iniciada em 2006. O recorde negativo pertencia ao Juventude, que somou seis pontos nas 19 rodadas do segundo turno do Brasileirão de 2022.

    Naquela temporada, o clube gaúcho terminou na última colocação, com 22 pontos no total — 16 no primeiro turno e apenas seis no segundo.

    O Corinthians ainda tem seis partidas pela frente e pode evitar que o desempenho supere a marca negativa. Para isso, no entanto, precisará interromper a sequência sem vitórias e transformar a mobilização interna em resultados dentro de campo. Com o time no Z-4, a margem para novos tropeços está cada vez menor.

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