Com Memphis, líderes do Corinthians cobram reação em reunião do elenco

A pressão pela luta contra o rebaixamento tem aumentado a tensão nos bastidores do Corinthians. Em meio à sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o elenco demonstra abatimento com os resultados e já busca alternativas internas para tentar reagir na reta final da temporada.

Após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, em São Januário, o lateral-direito Matheuzinho chorou no vestiário e precisou ser consolado pelos companheiros. O episódio refletiu o estado emocional do grupo diante da crise vivida pelo Timão.

Segundo a ESPN, lideranças do elenco, como o zagueiro Gustavo Henrique, o meia-atacante Rodrigo Garro e o atacante Memphis Depay, se reuniram para cobrar uma reação e tentar proteger os demais jogadores da pressão externa.

O Corinthians chegou a dez partidas consecutivas sem vencer, cenário que intensificou a preocupação com a possibilidade de queda para a Série B. Apesar da chegada de Clarence Seedorf, que busca tornar o ambiente mais positivo, os resultados ainda não vieram, e o abatimento segue presente no dia a dia do clube.