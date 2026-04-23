Segundo informações do jornal Bild, Tonda Eckert (FC Southampton), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), Vincent Wagner (SV Elversberg) e Jacob Neestrup (ex-FC Copenhague), atualmente sem clube, estariam na “lista de reserva” caso o técnico do VfB decidisse deixar o clube da Suábia antes do tempo.
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Com a saída antecipada de Sebastian Hoeneß: o VfB Stuttgart parece estar considerando quatro candidatos a treinador
No entanto, ainda não houve contato com nenhum dos treinadores; afinal, o atual campeão da Copa da Alemanha planeja contar com Hoeneß e está convicto de que ele estará no banco do Stuttgart na próxima temporada.
A revista Sport Bild havia noticiado recentemente o interesse do Real Madrid em Hoeneß. Segundo a publicação, o técnico de 43 anos seria um candidato em potencial para substituir Álvaro Arbeloa no próximo verão, já que este provavelmente não continuará como técnico do Real Madrid após o fim da temporada.
Os dirigentes do clube madrilenho já teriam, portanto, analisado Hoeneß com bastante atenção. Nesse contexto, o estilo de jogo ousado do Stuttgart e a capacidade de Hoeneß de formar um time funcional sem a contratação de estrelas já consagradas teriam impressionado os dirigentes do Real.
No entanto, ainda não teria havido uma proposta concreta de Madrid para Hoeneß. O sobrinho do presidente do Bayern, Uli Hoeneß, tem contrato com o VfB até 2028, e o contrato não contém cláusula de rescisão. Assim, o Real teria que negociar uma taxa de transferência com o Stuttgart, caso os espanhóis levem a sério a ideia.
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Hoeneß leva o VfB Stuttgart ao cenário internacional
Hoeneß assumiu o VfB na primavera de 2023, numa situação precária na luta contra o rebaixamento, e conseguiu inicialmente manter a equipe na divisão através da repescagem. Na temporada seguinte, levou o Stuttgart ao vice-campeonato e à classificação para a Liga dos Campeões, e consolidou o time suábio como candidato às competições internacionais também nas temporadas posteriores.
No ano passado, conquistou-se também a Copa da Alemanha, título com o qual se pode sonhar novamente nesta temporada, e o time enfrenta o SC Freiburg na semifinal desta quinta-feira. Atualmente em quarto lugar na tabela, Hoeneß e companhia buscam, além disso, a nova classificação para a Liga dos Campeões.
À margem do confronto pela Copa contra o Freiburg, Hoeneß declarou que não quer se deixar distrair pelos rumores sobre seu futuro e que, em vez disso, está totalmente focado nos jogos com o VfB. “Isso não me abala muito”, afirmou ele na coletiva de imprensa na quarta-feira.