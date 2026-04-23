Com a saída antecipada de Sebastian Hoeneß: o VfB Stuttgart parece estar considerando quatro candidatos a treinador

No entanto, ainda não houve contato com nenhum dos treinadores; afinal, o atual campeão da Copa da Alemanha planeja contar com Hoeneß e está convicto de que ele estará no banco do Stuttgart na próxima temporada.

A revista Sport Bild havia noticiado recentemente o interesse do Real Madrid em Hoeneß. Segundo a publicação, o técnico de 43 anos seria um candidato em potencial para substituir Álvaro Arbeloa no próximo verão, já que este provavelmente não continuará como técnico do Real Madrid após o fim da temporada.

Os dirigentes do clube madrilenho já teriam, portanto, analisado Hoeneß com bastante atenção. Nesse contexto, o estilo de jogo ousado do Stuttgart e a capacidade de Hoeneß de formar um time funcional sem a contratação de estrelas já consagradas teriam impressionado os dirigentes do Real.

No entanto, ainda não teria havido uma proposta concreta de Madrid para Hoeneß. O sobrinho do presidente do Bayern, Uli Hoeneß, tem contrato com o VfB até 2028, e o contrato não contém cláusula de rescisão. Assim, o Real teria que negociar uma taxa de transferência com o Stuttgart, caso os espanhóis levem a sério a ideia.