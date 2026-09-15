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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Alvino Hanafi

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Colapso do Madrid de Mourinho evitado! Gol tardio de Espi salva gigantes em tropeço após queda assustadora

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga

O Real Madrid evitou por pouco um colapso desastroso contra o Elche ao garantir uma dramática vitória por 3 a 2 graças a um gol da vitória aos 91 minutos. A equipe de Jose Mourinho abriu uma vantagem de dois gols no primeiro tempo com tranquilidade antes de cair muito de produção após o intervalo.

  • Uma história de dois tempos no Martínez Valero

    O Real Madrid superou o Elche por 3 a 2 no Martínez Valero, repetindo erros já conhecidos ao dominar o primeiro tempo antes de flertar com o desastre depois do intervalo. Sob a orientação criativa de Arda Guler, o Real Madrid foi para o intervalo com uma confortável vantagem de dois gols. No entanto, voltou para a segunda etapa sem ambição, energia e concentração defensiva, permitindo que um aguerrido Elche esboçasse uma reação feroz.

    A atuação levantou novas preocupações sobre a consistência da equipe e sua tendência a cair em um ritmo lento ao defender uma vantagem.

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    O brilho de Guler e as chances perdidas

    Arda Guler aproveitou a chance em uma função mais avançada no meio-campo, orquestrando as jogadas ofensivas e abrindo o placar com uma brilhante cobrança direta de falta, que desviou na trave e no goleiro Dituro antes de entrar. O Real Madrid merecia ter saído na frente ainda antes, mas Vinicius Junior desperdiçou três chances claríssimas cara a cara contra Dituro por falta de capricho. Kylian Mbappe marcou o segundo antes do intervalo, anotando seu sétimo gol na temporada após um cruzamento perigoso de Diomande.

    Apesar de dominar as estatísticas do primeiro tempo, o Real Madrid não conseguiu matar o jogo, deixando a porta escancarada para a reação do Elche.


  • Elche reage e surpreende o Real Madrid

    O Elche puniu a complacência do Real Madrid no segundo tempo, quando os visitantes recuaram para uma linha defensiva baixa e perderam o controle do meio-campo. Osorio diminuiu o prejuízo com uma cabeçada imponente após um cruzamento na medida do substituto Cepeda. A desorganização nas fileiras do Madrid piorou quando uma sequência de erros culminou em Fer Nino acertando um brilhante chute cruzado para vencer Thibaut Courtois e fazer 2 a 2.

    O banco de Jose Mourinho demorou a fazer ajustes até o placar ficar igualado, repetindo os padrões preocupantes vistos anteriormente na campanha.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Espi aparece com o gol da vitória no fim

    Com o placar em 2 a 2, Mourinho finalmente deixou a cautela de lado ao colocar mais poder de fogo nos minutos finais, lançando Espi e Endrick. A aposta tática deu resultado aos 91 minutos, quando Jude Bellingham avançou pela esquerda e serviu Mbappe, que, de forma altruísta, rolou para Espi mandar para o gol e marcar o gol da vitória. Embora o triunfo tenha garantido os três pontos, ele expôs falhas profundas que precisam ser corrigidas se o Real Madrid quiser seguir competitivo na briga pelo título.


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