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Colapso do Madrid de Mourinho evitado! Gol tardio de Espi salva gigantes em tropeço após queda assustadora
Uma história de dois tempos no Martínez Valero
O Real Madrid superou o Elche por 3 a 2 no Martínez Valero, repetindo erros já conhecidos ao dominar o primeiro tempo antes de flertar com o desastre depois do intervalo. Sob a orientação criativa de Arda Guler, o Real Madrid foi para o intervalo com uma confortável vantagem de dois gols. No entanto, voltou para a segunda etapa sem ambição, energia e concentração defensiva, permitindo que um aguerrido Elche esboçasse uma reação feroz.
A atuação levantou novas preocupações sobre a consistência da equipe e sua tendência a cair em um ritmo lento ao defender uma vantagem.
- AFP
O brilho de Guler e as chances perdidas
Arda Guler aproveitou a chance em uma função mais avançada no meio-campo, orquestrando as jogadas ofensivas e abrindo o placar com uma brilhante cobrança direta de falta, que desviou na trave e no goleiro Dituro antes de entrar. O Real Madrid merecia ter saído na frente ainda antes, mas Vinicius Junior desperdiçou três chances claríssimas cara a cara contra Dituro por falta de capricho. Kylian Mbappe marcou o segundo antes do intervalo, anotando seu sétimo gol na temporada após um cruzamento perigoso de Diomande.
Apesar de dominar as estatísticas do primeiro tempo, o Real Madrid não conseguiu matar o jogo, deixando a porta escancarada para a reação do Elche.
Elche reage e surpreende o Real Madrid
O Elche puniu a complacência do Real Madrid no segundo tempo, quando os visitantes recuaram para uma linha defensiva baixa e perderam o controle do meio-campo. Osorio diminuiu o prejuízo com uma cabeçada imponente após um cruzamento na medida do substituto Cepeda. A desorganização nas fileiras do Madrid piorou quando uma sequência de erros culminou em Fer Nino acertando um brilhante chute cruzado para vencer Thibaut Courtois e fazer 2 a 2.
O banco de Jose Mourinho demorou a fazer ajustes até o placar ficar igualado, repetindo os padrões preocupantes vistos anteriormente na campanha.
- Getty Images Sport
Espi aparece com o gol da vitória no fim
Com o placar em 2 a 2, Mourinho finalmente deixou a cautela de lado ao colocar mais poder de fogo nos minutos finais, lançando Espi e Endrick. A aposta tática deu resultado aos 91 minutos, quando Jude Bellingham avançou pela esquerda e serviu Mbappe, que, de forma altruísta, rolou para Espi mandar para o gol e marcar o gol da vitória. Embora o triunfo tenha garantido os três pontos, ele expôs falhas profundas que precisam ser corrigidas se o Real Madrid quiser seguir competitivo na briga pelo título.
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