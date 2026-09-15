O Real Madrid superou o Elche por 3 a 2 no Martínez Valero, repetindo erros já conhecidos ao dominar o primeiro tempo antes de flertar com o desastre depois do intervalo. Sob a orientação criativa de Arda Guler, o Real Madrid foi para o intervalo com uma confortável vantagem de dois gols. No entanto, voltou para a segunda etapa sem ambição, energia e concentração defensiva, permitindo que um aguerrido Elche esboçasse uma reação feroz.

A atuação levantou novas preocupações sobre a consistência da equipe e sua tendência a cair em um ritmo lento ao defender uma vantagem.