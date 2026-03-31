Como cidadania italiana facilita saída de Breno Bidon do Corinthians

O volante Breno Bidon concluiu um processo fora de campo aguardado há anos e que pode ser decisivo para o futuro da sua carreira. Desde 2024, mesmo antes de se firmar como jogador profissional do Corinthians, ele buscava obter a cidadania italiana, herança de seu avô. Agora, com o documento oficialmente reconhecido, o atleta dá um passo importante que pode ampliar significativamente suas oportunidades de atuar no futebol europeu nos próximos anos.

Nas principais ligas do continente, como as da Espanha, França e Itália, os clubes possuem limite para jogadores estrangeiros (ou "extracomunitários") em seus elencos. Com o novo status de cidadão italiano, Bidon deixa de ocupar uma dessas vagas, o que reduz a concorrência com atletas estrangeiros e torna sua contratação mais simples para equipes da elite europeia.

Recentemente, o empresário do jogador, Fernando Brito, explicou os benefícios que a dupla nacionalidade pode trazer para a carreira do volante de 21 anos. Em entrevista ao GE, o agente destacou que a nova condição muda a forma como o mercado europeu passa a enxergar o atleta e pode facilitar eventuais negociações de transferência.