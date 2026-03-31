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Corinthians v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Como cidadania italiana facilita saída de Breno Bidon do Corinthians

B. Bidon
Corinthians

Com passaporte europeu, volante deixa de ocupar vaga de extracomunitário e amplia as possibilidades de transferência para clubes das principais ligas da Europa

O volante Breno Bidon concluiu um processo fora de campo aguardado há anos e que pode ser decisivo para o futuro da sua carreira. Desde 2024, mesmo antes de se firmar como jogador profissional do Corinthians, ele buscava obter a cidadania italiana, herança de seu avô. Agora, com o documento oficialmente reconhecido, o atleta dá um passo importante que pode ampliar significativamente suas oportunidades de atuar no futebol europeu nos próximos anos.

Nas principais ligas do continente, como as da Espanha, França e Itália, os clubes possuem limite para jogadores estrangeiros (ou "extracomunitários") em seus elencos. Com o novo status de cidadão italiano, Bidon deixa de ocupar uma dessas vagas, o que reduz a concorrência com atletas estrangeiros e torna sua contratação mais simples para equipes da elite europeia.

Recentemente, o empresário do jogador, Fernando Brito, explicou os benefícios que a dupla nacionalidade pode trazer para a carreira do volante de 21 anos. Em entrevista ao GE, o agente destacou que a nova condição muda a forma como o mercado europeu passa a enxergar o atleta e pode facilitar eventuais negociações de transferência.

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    "Possibilidades muito maiores"

    De acordo com o empresário Fernando Brito, a cidadania italiana não muda necessariamente o valor de mercado de Breno Bidon, mas amplia as possibilidades de negociação com clubes europeus. Isso porque muitas equipes guardam suas vagas de extracomunitários para jogadores mais decisivos e na maioria das vezes atacantes.

    "Em termos de preço não faz diferença, porque isso quem regula é o mercado. Mas aumentam as opções. Os clubes normalmente reservam as vagas de extracomunitário para o jogador que decide o jogo, no geral atacantes. Zagueiro ou volante, por mais que eles gostem do atleta, eles preferem formar em casa. Nessas vagas [de jogadores estrangeiros] eles vão investir mais dinheiro, tomar risco", disse o agente.

    "O cenário muda completamente a partir de agora. Antes, o Breno brigava por uma das três vagas de estrangeiro de cada clube europeu. Agora, as possibilidades são muito maiores", completou.

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    Valorização e interesse europeu

    A cidadania chega em um momento importante da carreira de Breno Bidon. O volante se consolidou como titular do Corinthians e participou das conquistas do clube no Paulistão e na Copa do Brasil (quando deu assistência para um dos gols que garantiram o título) na última temporada, além do título da Supercopa do Brasil neste ano. Aos 21 anos, é um dos meio-campistas mais habilidosos e promissores do Campeonato Brasileiro.

    O Arsenal, da Inglaterra, demonstrou interesse em Breno Bidon no passado e chegou a ter uma proposta recusada pelo Corinthians. A oferta foi de cerca de € 15 milhões (aproximadamente R$ 90 milhões na época), valor considerado baixo pela diretoria alvinegra, que optou por manter o jogador no elenco.

    O volante também entrou no radar de outros clubes europeus nos últimos meses. Equipes como Brighton, Wolverhampton, Sporting e Benfica já fizeram sondagens pelo jogador, além do próprio Arsenal manter monitoramento constante. Segundo relatos, outras equipes da Alemanha, Itália e Holanda também estão de olho no atleta.

    Apesar da procura do mercado internacional, o Corinthians ainda avalia com cautela uma possível venda. Bidon se transformou em uma peça importante do elenco, enquanto o clube detém 90% dos direitos econômicos do atleta, o que aumenta o controle do Timão sobre uma eventual negociação.

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    O próximo desafio do Timão

    Enquanto o futuro segue em aberto, Breno Bidon continua focado nos compromissos do Corinthians na temporada.

    O próximo desafio da equipe será contra o Fluminense, na quinta-feira (2), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela nona rodada do Brasileirão 2026. A tendência é que o volante siga como titular no meio-campo alvinegro.

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