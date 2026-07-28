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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

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Christensen se prepara para a maior de suas batalhas no Barcelona: última chance ou novo começo?

A. Christensen
Barcelona
La Liga
Dinamarca
Espanha

A estrela dinamarquesa define os principais objetivos do Barcelona

O Barcelona segue com sua pré-temporada para a nova campanha no Reino Unido. O técnico Hansi Flick escolheu uma delegação que inclui grande parte do time principal, além de até 17 jogadores oriundos da academia de La Masia, que buscam convencer o treinador alemão durante o período de preparação.

Entre os nomes que mais se destacaram nos primeiros dias está Andreas Christensen, que renovou seu contrato recentemente até 2028, após um ano e meio de sofrimento com lesões e a redução de seu papel dentro do Barcelona.

Agora, o astro dinamarquês vive um momento que pode redesenhar completamente sua trajetória. E enquanto alguns a veem como sua última chance de se provar, Christensen acredita que é um novo começo para recuperar sua melhor versão, apoiado na confiança do clube, que se traduziu em um novo contrato, e em uma ambição que não se limita a retomar seu lugar, mas se estende à disputa pelos maiores títulos europeus.

  • As prioridades de Christensen: "Sinto que estou bem"

    O zagueiro dinamarquês explicou ao jornal espanhol Sport que sua prioridade é recuperar a regularidade nas partidas após um ano e meio marcado por problemas físicos.

    E disse: "Sinto que estou bem. É óbvio que o corpo sente que estamos treinando cada vez mais e com maior intensidade, mas é por isso que estamos aqui, para recuperar nossa forma física. O objetivo agora é estar na melhor forma física possível e, acima de tudo, conseguir completar a temporada sem lesões".

    Ao ser questionado se havia conversado com Flick sobre o papel que desempenhará nesta temporada, Christensen afirmou que a mensagem é clara: "Acho que todos nós buscamos a mesma coisa. Meu objetivo é manter minha forma física, continuar evoluindo e voltar ao meu melhor nível".

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  • As maiores batalhas

    A concorrência na linha defensiva será uma das maiores batalhas da próxima temporada, especialmente após os rumores que continuam ligando o Barcelona a novos zagueiros. Ainda assim, o internacional dinamarquês evitou entrar nessa discussão.

    Ele disse: "O mercado de transferências não depende de mim. Eu foco em mim mesmo. Confio nas minhas capacidades e sei que o meu melhor nível é muito alto. Todo verão, os nomes de vários jogadores são associados ao Barcelona, mas isso é normal. Nós nos concentramos nos jogadores que estão aqui".

    No mesmo sentido, ele afirmou que seu único objetivo é recuperar o nível que o tornou uma peça importante da equipe: "Passei por uma temporada e meia extremamente difícil. Agora só penso em uma coisa: chegar à melhor condição física possível, estar pronto ao longo de toda a temporada e recuperar o meu melhor nível. Foi isso que tentei fazer neste verão: trabalhar muito duro para voltar na melhor forma".

    Christensen também demonstrou grande satisfação após a renovação de seu contrato com a equipe: "Estou muito feliz e muito orgulhoso. Sou muito grato ao clube por me dar mais uma oportunidade. E também acredito que o clube confia na minha capacidade de voltar ao meu melhor nível. É uma ótima notícia para mim e para a minha família. Este é o lugar ideal para mim. Temos um time jovem e muito talentoso e jogamos um futebol que me agrada. É um lugar onde me sinto seguro e onde ainda posso continuar a evoluir".

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  • O objetivo é a Liga dos Campeões: "Estamos no melhor clube do mundo"

    O jogador dinamarquês também elogiou a forte presença dos jovens e destacou o nível que alcançaram vindos da academia do clube: "Estamos todos no melhor clube do mundo, e todos nós temos grande capacidade. A concorrência existe em todas as posições, e isso nos torna melhores. Os jovens chegaram com muito entusiasmo e um grande desejo de provar seu nível. O importante é que saibam que podem recorrer aos jogadores mais experientes caso precisem de qualquer coisa. Eles estão tendo um desempenho excelente".

    Já em relação aos objetivos do Barcelona para a próxima temporada, Christensen demonstrou grande ambição e mirou diretamente na Liga dos Campeões da Europa, dizendo: "Queremos vencer todos os títulos possíveis. E a Liga dos Campeões da Europa é, claro, um desses objetivos".

    O zagueiro acredita que a equipe possui os requisitos que a habilitam a almejar tudo: "Temos que continuar fazendo o que fazemos e acreditar nisso. Provamos que este é o caminho certo. Só precisamos aprimorar alguns detalhes. Devemos confiar nos jogadores que temos. Sete ou oito dos nossos jogadores acabaram de se sagrar campeões do mundo. Temos um elenco capaz de conquistar isso".

    Por fim, ele negou quaisquer dúvidas sobre a maturidade da equipe, apesar da pouca idade de vários de seus jogadores: "Acredito que temos um bom equilíbrio. Além disso, temos jogadores experientes. Temos seis jogadores que disputaram a final da Copa do Mundo. E, apesar da pouca idade, já viveram a maior experiência do mundo do futebol. Para mim, isso também é experiência e representa um grande passo à frente para o Barcelona".

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