Christensen se prepara para a maior de suas batalhas no Barcelona: última chance ou novo começo?

O Barcelona segue com sua pré-temporada para a nova campanha no Reino Unido. O técnico Hansi Flick escolheu uma delegação que inclui grande parte do time principal, além de até 17 jogadores oriundos da academia de La Masia, que buscam convencer o treinador alemão durante o período de preparação.
Entre os nomes que mais se destacaram nos primeiros dias está Andreas Christensen, que renovou seu contrato recentemente até 2028, após um ano e meio de sofrimento com lesões e a redução de seu papel dentro do Barcelona.
Agora, o astro dinamarquês vive um momento que pode redesenhar completamente sua trajetória. E enquanto alguns a veem como sua última chance de se provar, Christensen acredita que é um novo começo para recuperar sua melhor versão, apoiado na confiança do clube, que se traduziu em um novo contrato, e em uma ambição que não se limita a retomar seu lugar, mas se estende à disputa pelos maiores títulos europeus.