O que chama atenção na história de Jesus é que ele não tratou Cristiano Ronaldo como um jogador cuja posição é intocável, mas sim tomou uma decisão técnica clara de mantê-lo no banco de reservas, e depois saiu para afirmar que nenhum jogador pode mudar suas ideias.

Essa mensagem carrega um significado importante, pois Cristiano Ronaldo, ao longo de muitos anos, acostumou-se a ser o eixo central dos projetos nos quais atua. No entanto, Jesus demonstrou que o nome e a posição do jogador não significam necessariamente a garantia de participação, e que o treinador está disposto a tomar uma decisão que pode irritar o craque se a considerar adequada para a equipe.

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E se essa decisão aconteceu com Portugal, a pergunta que se impõe dentro do Al-Nassr é: ficou mais fácil para qualquer treinador tomar a mesma decisão com Cristiano Ronaldo?

É exatamente aqui que o passo dado por Jesus pode ser mais grave do que apenas um desentendimento dentro da seleção, pois quebrou uma barreira psicológica que existia em torno da ideia de colocar Cristiano Ronaldo no banco de reservas, e provou que a decisão é possível se o treinador tiver a ousadia suficiente para arcar com suas consequências.