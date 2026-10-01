A decisão de Jorge Jesus de deixar Cristiano Ronaldo fora do time titular da seleção de Portugal não foi uma simples mudança técnica passageira, pois a cena que terminou com a irritação do craque português e sua posterior saída da concentração abriu as portas para questionamentos muito maiores do que os limites da seleção, especialmente porque Jesus é o mesmo homem que viveu com Ronaldo um dos períodos de maior sucesso no Al-Nassr saudita.
E apenas alguns meses depois de os dois homens comemorarem títulos e vitórias em Riad, Jesus se tornou o técnico que decide colocar Ronaldo no banco de reservas e, em seguida, afirma que o craque português não vai mudar suas ideias ou decisões.
E embora a crise, à primeira vista, pareça ligada à seleção, seu eco pode chegar ao Al-Nassr, especialmente se a ousadia de Jesus se transformar em um precedente do qual o atual técnico da equipe, o australiano Ange Postecoglou, possa se beneficiar.