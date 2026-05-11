Choque com o valor da transferência para o BVB: será que uma contratação de ponta, que parecia garantida, acaba não se concretizando?

Segundo essas informações, o Salzburg pretende agora receber cerca de 25 milhões de euros de valor base, além de bônus que variam entre quatro e seis milhões de euros pelo zagueiro central de 19 anos. No total, o valor da transferência poderia, portanto, ultrapassar a marca dos 30 milhões de euros.

No entanto, as negociações entre os dois clubes ainda estariam em andamento. O BVB, liderado pelo diretor esportivo Lars Ricken e pelo diretor técnico Ole Book, continuaria tentando reduzir um pouco o valor exigido e tornar Gadou mais acessível no pacote total.

Anteriormente, a revista kicker e a Sky haviam noticiado, de forma coincidente, que a transferência estaria prestes a ser concluída. O BVB já teria chegado a um acordo com Gadou sobre um “contrato de longo prazo”, e as negociações entre os clubes também estariam na reta final.