Choque com lesões no Barça e na Espanha! Lamine Yamal parece estar diante do pior cenário possível antes da Copa do Mundo

Yamal se lesionou de forma curiosa contra o Celta de Vigo. Aos 40 minutos, o jogador de 18 anos converteu com segurança um pênalti que ele mesmo havia conquistado, colocando o Barça na frente, o que acabou sendo o placar final. Em vez de comemorar, porém, logo após a cobrança, ele sinalizou para o banco de reservas que havia se lesionado. Em seguida, ele caiu no chão e deitou-se na grama, enquanto seus companheiros, em parte perplexos, ficavam ao seu redor.

A equipe médica do Barcelona entrou em campo e tratou rapidamente o craque do ataque. Pouco depois, Yamal saiu de campo mancando levemente e visivelmente decepcionado. Em seguida, ele foi imediatamente para o vestiário. Roony Bardghji entrou em seu lugar.

Para o FC Barcelona, a ausência de Yamal na reta final da temporada também seria amarga. A vantagem do líder da tabela sobre o segundo colocado, o Real Madrid, é confortável, mas ainda faltam alguns jogos para que os catalães consigam defender o título da LaLiga. Em maio, ainda haverá um confronto direto com o maior rival, quando estiver marcado o Clássico contra o Real.