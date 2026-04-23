Segundo uma reportagem do jornal espanhol Mundo Deportivo, o jovem craque ofensivo de 18 anos sofreu uma lesão muscular na coxa, de acordo com os primeiros exames realizados na noite de quarta-feira.
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Choque com lesões no Barça e na Espanha! Lamine Yamal parece estar diante do pior cenário possível antes da Copa do Mundo
O tempo de recuperação previsto é de pelo menos cinco a seis semanas, mas pode se estender além disso caso a recuperação seja mais lenta. Com isso, Yamal não só ficaria condenado a assistir ao restante da temporada, como sua participação na Copa do Mundo também estaria seriamente comprometida. Novos exames estão previstos para quinta-feira.
Faltam exatamente sete semanas para o início do torneio nos EUA, Canadá e México. Na noite de 11 de junho, será disputada a partida de abertura entre México e África do Sul; a Espanha entra na Copa do Mundo quatro dias depois, em 15 de junho, com sua partida de estreia contra Cabo Verde.
- AFP
Yamal se machuca após converter um pênalti
Yamal se lesionou de forma curiosa contra o Celta de Vigo. Aos 40 minutos, o jogador de 18 anos converteu com segurança um pênalti que ele mesmo havia conquistado, colocando o Barça na frente, o que acabou sendo o placar final. Em vez de comemorar, porém, logo após a cobrança, ele sinalizou para o banco de reservas que havia se lesionado. Em seguida, ele caiu no chão e deitou-se na grama, enquanto seus companheiros, em parte perplexos, ficavam ao seu redor.
A equipe médica do Barcelona entrou em campo e tratou rapidamente o craque do ataque. Pouco depois, Yamal saiu de campo mancando levemente e visivelmente decepcionado. Em seguida, ele foi imediatamente para o vestiário. Roony Bardghji entrou em seu lugar.
Para o FC Barcelona, a ausência de Yamal na reta final da temporada também seria amarga. A vantagem do líder da tabela sobre o segundo colocado, o Real Madrid, é confortável, mas ainda faltam alguns jogos para que os catalães consigam defender o título da LaLiga. Em maio, ainda haverá um confronto direto com o maior rival, quando estiver marcado o Clássico contra o Real.