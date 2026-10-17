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Chelsea volta a terminar um jogo sem sofrer gols após nove meses, com estreia inesperada de Mike Penders
Martinez é retirado de maca após forte choque
O Chelsea finalmente encerrou uma sequência de 22 jogos sem terminar uma partida da Premier League sem sofrer gols no confronto com o Everton. No entanto, a marca teve um custo quando Emiliano Martinez sofreu uma lesão grave aos 67 minutos de jogo.
O goleiro se chocou fortemente com Jarrad Branthwaite ao tentar afastar a bola após uma jogada de bola parada. A partida ficou paralisada por quase 10 minutos enquanto paramédicos o atendiam em campo. Sua saída antecipada obrigou o técnico Xabi Alonso a colocar Mike Penders, de 21 anos, para fazer sua estreia na primeira divisão sob enorme pressão.
- AFP
Neto marca duas vezes pelo time de Alonso
Apesar da interrupção inoportuna, o Chelsea manteve a calma e mostrou sua força ofensiva. Apenas 43 segundos após o início do segundo tempo, Pedro Neto abriu o placar depois de um toque de calcanhar criativo de Morgan Rogers e uma assistência de Jorrel Hato, que só começou jogando porque Pep Chavarria sofreu uma lesão de última hora.
Mais tarde, quando foram anunciados 11 minutos de acréscimos, Neto marcou seu segundo gol. Após uma cobrança de falta de Jordan Henderson ser bloqueada, a bola sobrou na medida para o ponta mandar para a rede, garantindo que o clube finalmente pusesse fim a seus prolongados problemas defensivos.
Penders ganha protagonismo em meio a mudanças no setor de goleiros
Penders esperava inicialmente se tornar a primeira opção do Chelsea nesta temporada depois que Robert Sanchez foi emprestado ao Como. No entanto, sua confiança foi abalada quando o clube surpreendentemente contratou Martinez, do Aston Villa, por dois anos.
Segundo fontes, o jovem goleiro sentiu que a chegada inesperada o deixou ainda mais distante da titularidade. Mesmo assim, quando foi acionado durante esse confronto difícil, Penders manteve a calma. Ele segurou com segurança vários cruzamentos feitos para a área nos minutos finais, impedindo o Everton de marcar na reta final.
- AFP
O que vem pela frente para o Chelsea?
O Chelsea agora aguardará atualizações médicas sobre o estado de Martinez antes dos próximos jogos. Se o veterano precisar ficar afastado por um longo período, Penders terá uma oportunidade crucial para se firmar como goleiro titular absoluto e provar que está pronto para a enorme responsabilidade.
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