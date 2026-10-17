O Chelsea finalmente encerrou uma sequência de 22 jogos sem terminar uma partida da Premier League sem sofrer gols no confronto com o Everton. No entanto, a marca teve um custo quando Emiliano Martinez sofreu uma lesão grave aos 67 minutos de jogo.

O goleiro se chocou fortemente com Jarrad Branthwaite ao tentar afastar a bola após uma jogada de bola parada. A partida ficou paralisada por quase 10 minutos enquanto paramédicos o atendiam em campo. Sua saída antecipada obrigou o técnico Xabi Alonso a colocar Mike Penders, de 21 anos, para fazer sua estreia na primeira divisão sob enorme pressão.