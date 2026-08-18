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Chega de segredos: emissoras da Premier League devem revelar conversas explosivas em campo entre jogadores e árbitros
Regras de transmissão ampliadas
De acordo com uma reportagem do Daily Mail, a Premier League aprovou uma mudança significativa em suas regras de transmissão. A partir desta temporada, as detentoras dos direitos de TV Sky Sports e TNT Sports vão transmitir o áudio captado pelo sistema RefCam durante partidas ao vivo.
A RefCam, uma câmera acoplada ao headset do árbitro, foi introduzida na temporada passada para mostrar a perspectiva dele, mas seu escopo agora foi ampliado. As emissoras vão exibir o áudio de até dois jogos por semana, revelando exatamente as trocas entre jogadores e árbitros. Esse desenvolvimento significa que os torcedores finalmente vão ouvir as conversas sem filtro que acontecem em campo durante momentos cruciais do jogo.
- Getty Images Sport
Decisões colaborativas e transparência
O áudio não será transmitido completamente ao vivo, mas será exibido como parte de replays instantâneos quase em tempo real pouco depois de incidentes selecionados ocorrerem. As situações específicas a serem televisionadas serão determinadas de forma colaborativa pelas emissoras, pela Premier League e pela entidade de arbitragem Pro Ref. A Premier League afirmou que reproduzir esse áudio "dará aos torcedores uma visão mais aprofundada de como e por que as decisões são tomadas".
Além disso, o painel independente Key Match Incidents Panel, que avalia se decisões importantes como cartões vermelhos e pênaltis foram corretas, começará a publicar seus veredictos semanais diretamente no site da Premier League para aumentar a transparência.
Restrições sobre árbitros em atividade
Apesar da pressão por maior clareza, o áudio ao vivo do árbitro de vídeo durante o jogo continua estritamente vetado nessas transmissões devido às regulamentações existentes estabelecidas pela International Football Association Board. A nova oferta de áudio contará exclusivamente com as gravações do microfone em campo, e não com as comunicações ao vivo com o árbitro de vídeo.
Enquanto isso, o diretor de arbitragem Howard Webb continuará com suas aparições regulares no programa Match Officials Mic'd Up para fornecer análise abrangente e áudio sem edição de decisões polêmicas. A expectativa é que o número de partidas televisionadas com a tecnologia RefCam aumente significativamente, de 20 jogos para aproximadamente 45 nesta temporada.
- Getty Images Sport
De olho no futuro
Olhando para o futuro, a Premier League e a Pro Ref estão fazendo lobby ativamente junto à International Football Association Board para flexibilizar as restrições que impedem a transmissão ao vivo das comunicações do árbitro de vídeo. Embora o experimento com o áudio da RefCam não esteja presente na rodada de abertura, ele será testado em breve antes de uma implementação mais ampla ao longo de toda a campanha da primeira divisão.
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