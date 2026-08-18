De acordo com uma reportagem do Daily Mail, a Premier League aprovou uma mudança significativa em suas regras de transmissão. A partir desta temporada, as detentoras dos direitos de TV Sky Sports e TNT Sports vão transmitir o áudio captado pelo sistema RefCam durante partidas ao vivo.

A RefCam, uma câmera acoplada ao headset do árbitro, foi introduzida na temporada passada para mostrar a perspectiva dele, mas seu escopo agora foi ampliado. As emissoras vão exibir o áudio de até dois jogos por semana, revelando exatamente as trocas entre jogadores e árbitros. Esse desenvolvimento significa que os torcedores finalmente vão ouvir as conversas sem filtro que acontecem em campo durante momentos cruciais do jogo.