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Gabriel Marin

CBF identifica posições críticas na base e pede mudança aos clubes para fortalecer a seleção

Brasil

Entidade intensifica diálogo com equipes brasileiras para estimular a formação de meias, laterais e atacantes, além de preservar a identidade histórica do futebol nacional

A reconstrução da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 passa, obrigatoriamente, pelas categorias de base. Após a eliminação no Mundial de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou um processo de renovação liderado pelo técnico Carlo Ancelotti, que tem como uma das prioridades ampliar a produção de jogadores em posições consideradas carentes no futebol brasileiro.

A preocupação da entidade envolve principalmente a formação de meio-campistas, laterais, camisas 10 e centroavantes. Sem atuar diretamente na preparação diária dos atletas, a CBF tem intensificado o diálogo com os clubes, responsáveis pelo desenvolvimento das futuras promessas que poderão abastecer a seleção nos próximos anos.

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  • imago-sport-1080731215.jpgFotoarena

    CBF aponta carência em posições estratégicas e cobra participação dos clubes

    Durante agenda em Teresina, o coordenador das seleções de base da CBF, Branco, afirmou que a entidade tem debatido constantemente com os clubes brasileiros a necessidade de fortalecer a formação de atletas em determinadas funções do campo.

    Segundo o dirigente, a CBF acompanha o desenvolvimento dos jovens por meio das convocações, mas o trabalho de formação acontece dentro das categorias de base dos clubes.

    "Fala-se de laterais, de meias, de camisas 10 e de camisas 9, e isso é um trabalho que a gente tem conversado com os clubes, porque a CBF não tem esse dia a dia: a gente convoca".

    O coordenador ainda fez questão de reconhecer o investimento realizado pelas equipes brasileiras na estrutura das categorias de base.

    "O trabalho de formação é dos clubes. Parabenizamos os presidentes de clubes, que estão investindo muito em estrutura física e em profissionais qualificados nas categorias de base do Brasil".

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  • imago-sport-1079213867.jpgBildbyran

    Ancelotti coloca renovação do meio-campo entre as prioridades

    A discussão ganhou ainda mais força após Carlo Ancelotti admitir que a seleção precisa acelerar seu processo de renovação para o próximo ciclo.

    O treinador italiano definiu como uma das principais metas encontrar novos meio-campistas capazes de assumir protagonismo com a camisa da seleção. Para isso, intensificou reuniões com os técnicos das seleções de base, buscando alinhar o desenvolvimento dos atletas desde as categorias inferiores até a equipe principal.

    A estratégia faz parte de um planejamento de longo prazo da CBF, que pretende reduzir as lacunas identificadas após a campanha abaixo das expectativas na Copa do Mundo de 2026.

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    Branco defende preservação da essência do futebol brasileiro

    Embora reconheça a necessidade de desenvolver jogadores para posições específicas, Branco acredita que a principal missão da formação nacional é preservar as características que marcaram a história do futebol brasileiro.

    Para o ex-lateral, criatividade, drible e capacidade de desequilibrar individualmente continuam sendo diferenciais que não podem ser perdidos ao longo do processo de formação.

    "A base sempre será uma grande ajuda, uma grande saída para os clubes, não somente do ponto de vista técnico, mas também financeiro. A gente precisa, acima de tudo, não fugir da nossa essência, que é a individualidade e o drible".

    Branco lembrou ainda que o histórico vencedor das seleções brasileiras em diferentes categorias está diretamente ligado a esse estilo de jogo, responsável por tornar o país uma das maiores potências do futebol mundial.

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  • imago-sport-1080731210.jpgFotoarena

    CBF busca mecanismos para reduzir saída precoce de jovens talentos

    Outro tema tratado pela entidade é a transferência cada vez mais cedo de jovens atletas para o futebol europeu. Na avaliação da CBF, muitos jogadores deixam o Brasil antes de concluir seu processo de desenvolvimento técnico, o que pode comprometer a identidade do futebol nacional.

    O presidente da CBF, Samir Xaud, reconheceu que a responsabilidade pela formação pertence principalmente aos clubes, mas afirmou que a entidade busca construir soluções em conjunto para fortalecer esse processo.

    "Isso foge um pouco da CBF, isso tem uma grande participação dos clubes brasileiros".

    Segundo Xaud, a confederação estuda alternativas para criar mecanismos capazes de incentivar a permanência dos principais talentos no futebol brasileiro por mais tempo.

    "Estamos estudando isso nos bastidores, sobre o que a CBF pode fazer para que a gente possa prender os nossos jovens, para que eles não saiam tão cedo para o futebol europeu e perca essa essência, identidade, do futebol brasileiro".

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Projeto mira Copa de 2030 e integração entre base e seleção principal

    A preocupação da CBF faz parte de um projeto mais amplo de reconstrução da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2030.

    Internamente, a avaliação é de que o fortalecimento das categorias de base, aliado ao desenvolvimento técnico dos jovens e à preservação das características tradicionais do futebol brasileiro, será determinante para recolocar a seleção entre as principais potências do cenário internacional.

    Com maior integração entre clubes, categorias de base e comissão técnica da equipe principal, a entidade espera reduzir as carências identificadas nos últimos anos e formar uma nova geração capaz de devolver protagonismo ao futebol brasileiro.