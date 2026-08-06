CBF identifica posições críticas na base e pede mudança aos clubes para fortalecer a seleção

A reconstrução da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 passa, obrigatoriamente, pelas categorias de base. Após a eliminação no Mundial de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou um processo de renovação liderado pelo técnico Carlo Ancelotti, que tem como uma das prioridades ampliar a produção de jogadores em posições consideradas carentes no futebol brasileiro.
A preocupação da entidade envolve principalmente a formação de meio-campistas, laterais, camisas 10 e centroavantes. Sem atuar diretamente na preparação diária dos atletas, a CBF tem intensificado o diálogo com os clubes, responsáveis pelo desenvolvimento das futuras promessas que poderão abastecer a seleção nos próximos anos.