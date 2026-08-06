CBF identifica posições críticas na base e pede mudança aos clubes para fortalecer a seleção

Durante agenda em Teresina, o coordenador das seleções de base da CBF, Branco, afirmou que a entidade tem debatido constantemente com os clubes brasileiros a necessidade de fortalecer a formação de atletas em determinadas funções do campo.

Segundo o dirigente, a CBF acompanha o desenvolvimento dos jovens por meio das convocações, mas o trabalho de formação acontece dentro das categorias de base dos clubes.

"Fala-se de laterais, de meias, de camisas 10 e de camisas 9, e isso é um trabalho que a gente tem conversado com os clubes, porque a CBF não tem esse dia a dia: a gente convoca".

O coordenador ainda fez questão de reconhecer o investimento realizado pelas equipes brasileiras na estrutura das categorias de base.

"O trabalho de formação é dos clubes. Parabenizamos os presidentes de clubes, que estão investindo muito em estrutura física e em profissionais qualificados nas categorias de base do Brasil".