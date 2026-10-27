Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

CBF considera correta expulsão de Neymar, e STJD prepara denúncia contra o jogador

Santos
Neymar
Brasileirão

Camisa 10 foi expulso com base na Lei Vini Jr. e pode receber uma punição mais pesada do tribunal desportivo

A CBF divulgou a análise do VAR sobre a expulsão de Neymar no intervalo da partida entre Santos e Bahia, disputada no último sábado, na Vila Belmiro. O lance foi enquadrado na chamada Lei Vini Jr., que proíbe jogadores de cobrirem a boca ao se dirigirem a adversários, e o caso também será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O camisa 10 recebeu cartão vermelho após cobrir a boca com a mão durante uma discussão com Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia. O árbitro Sávio Pereira Sampaio não percebeu o gesto inicialmente, mas foi alertado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, responsável pelo VAR.

Com a expulsão, Neymar desfalcará o Santos nos próximos compromissos pelo Brasileirão. O atacante já estava suspenso para o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (28), às 19h30, na Vila Belmiro, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O vermelho direto acrescentou mais uma suspensão automática, tirando o jogador também do duelo com o Bragantino, na próxima segunda-feira.

Assim, Neymar só deverá voltar a atuar pelo Peixe após a Data Fifa de novembro. Uma eventual punição do STJD de até dois jogos será absorvida pelas suspensões automáticas. Caso o tribunal determine um gancho maior, as partidas adicionais serão cumpridas depois.

Após a partida, Sávio Pereira Sampaio relatou na súmula que Neymar correu em direção ao banco de reservas do Bahia depois de ser expulso, precisando ser contido pelos companheiros.

"Expulsei com cartão vermelho direto, no intervalo da partida, quando as equipes já se encontravam no campo de jogo para o início do segundo tempo, o atleta de n° 10 Neymar da Silva Santos Junior, da equipe mandante, por: cobrir a boca intencionalmente com a mão durante uma discussão contra seu adversário de n° 11 Rodrigo Nestor Bertalia. Informo que após ser expulso o atleta correu em direção ao banco de reservas da equipe visitante para confrontar seu adversário, precisando ser contido por seus companheiros", registrou o árbitro.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Denúncia pelo STJD

    Segundo a ESPN, o STJD já definiu que Neymar será denunciado pela conduta após a expulsão. O tribunal analisa os detalhes jurídicos do caso para determinar o enquadramento da infração, e a previsão é que o julgamento ocorra entre quinta-feira (29) e sexta-feira (30).

    A principal possibilidade é a aplicação do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de uma a seis partidas por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A Procuradoria também avalia o artigo 191, inciso II, referente ao descumprimento de ato normativo, cuja penalidade prevista é multa de R$ 100 a R$ 1 mil.

    Para definir a acusação, a Procuradoria analisa as imagens da expulsão e da confusão, além do relato registrado pelo árbitro na súmula. A punição dependerá do enquadramento adotado e da decisão do tribunal.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
  • Prestianni Vinicius Junior Benfica Real MadridGetty Images

    O que é a Lei Vini Jr.?

    Sancionada em julho de 2023, a Lei Vini Jr. (Lei nº 10.053/2023) foi criada como resposta institucional aos episódios de racismo enfrentados por Vinícius Júnior, do Real Madrid, durante partidas na Espanha. A legislação estabelece medidas para prevenir e combater manifestações racistas em estádios e arenas esportivas.

    Entre as medidas previstas estão procedimentos para identificar torcedores envolvidos em atos discriminatórios, com apoio de recursos de monitoramento e segurança. A norma também proíbe que atletas cubram a boca ao se dirigirem a adversários, regra aplicada no caso de Neymar.

    A proposta busca não apenas punir condutas discriminatórias, mas também promover a conscientização e reforçar o papel do esporte no combate ao racismo.

  • Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Jogador se pronunciou

    Após o confronto com o Bahia, Neymar publicou uma sequência de vídeos no Instagram para pedir desculpas aos torcedores pela expulsão. Ao mesmo tempo, criticou a atitude de Rodrigo Nestor, a quem acusou de usar a legislação antirracista para obter vantagem esportiva.

    "O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério, porque é uma lei criada contra o racismo, e ele quis se beneficiar no jogo por algo que botei a mão na boca e nem cheguei a falar nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, um trocando farpas com o outro e está tudo certo, é do futebol. Foi sério porque eu estava no meio de campo e eu estava brincando com os dois zagueiros. Ele usou isso para se beneficiar no jogo", declarou o camisa 10.

    O atacante também questionou a aplicação da regra e afirmou que situações como essa podem abrir espaço para que jogadores tentem obter vantagens em campo. Apesar das críticas, disse aceitar o papel de protagonista no debate sobre o tema.

    "E quem criou essa lei aí, cuidado. Pode existir safadeza no meio e acontecer o que aconteceu comigo. Mais uma vez estou sendo exemplo, mas está tudo certo se for para mudar o futebol e ajudar", completou.

    Por fim, Neymar afirmou que estava chateado com a expulsão, mas disse estar tranquilo em relação à própria consciência. O jogador voltou a criticar Nestor e acusou o meio-campista do Bahia de buscar destaque com o episódio.

    "Vou para casa, estou de cabeça limpa, obviamente chateado. Fiz merda, dei oportunidade de um idiota aparecer, mas está tudo certo. Valeu, Nestor. Eu vou dormir de cabeça tranquila. Tu, com a tua safadeza, não vai não. Isso é para o racismo, e não para você usar a teu favor."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
SAN

SAN

Brasileirão

28 de out. de 2026

SEP

SEP