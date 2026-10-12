O Manchester United enfrenta dificuldades para definir a escalação antes do confronto decisivo com o Atlético de Madrid pela Champions League. A preparação de Carrick para a viagem ao Metropolitano foi seriamente prejudicada pelo aumento da lista de lesionados. Luke Shaw e Kobbie Mainoo foram as ausências mais notáveis no treino da manhã de segunda-feira. A presença da dupla na Espanha segue bastante incerta, enquanto a equipe médica monitora suas condições.

A decisão sobre se os dois embarcarão para Madri deve ser tomada no fim da tarde de segunda-feira. O Manchester United chega ao confronto em busca de dar sequência ao bom início de campanha na Champions League, após vencer o Sabah por 4 a 0 na estreia. Já o Atlético de Madrid tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Liverpool em seu primeiro jogo.

Shaw e Mainoo não foram os únicos ausentes do grupo de 23 jogadores que se reuniu em Carrington: Benjamin Sesko, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui também não estavam presentes. Matthijs de Ligt participou do treino enquanto dava sequência à recuperação.