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Carrick enfrenta crise de lesões: Shaw e Mainoo são dúvidas para duelo do Manchester United com o Atlético de Madrid
Ausências no centro de treinamento geram preocupação com a escalação
O Manchester United enfrenta dificuldades para definir a escalação antes do confronto decisivo com o Atlético de Madrid pela Champions League. A preparação de Carrick para a viagem ao Metropolitano foi seriamente prejudicada pelo aumento da lista de lesionados. Luke Shaw e Kobbie Mainoo foram as ausências mais notáveis no treino da manhã de segunda-feira. A presença da dupla na Espanha segue bastante incerta, enquanto a equipe médica monitora suas condições.
A decisão sobre se os dois embarcarão para Madri deve ser tomada no fim da tarde de segunda-feira. O Manchester United chega ao confronto em busca de dar sequência ao bom início de campanha na Champions League, após vencer o Sabah por 4 a 0 na estreia. Já o Atlético de Madrid tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Liverpool em seu primeiro jogo.
Shaw e Mainoo não foram os únicos ausentes do grupo de 23 jogadores que se reuniu em Carrington: Benjamin Sesko, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui também não estavam presentes. Matthijs de Ligt participou do treino enquanto dava sequência à recuperação.
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Carrick se preocupa com a situação de Sesko e Dorgu
A situação de Sesko é particularmente preocupante para os torcedores do Manchester United, já que o atacante está afastado por um problema na canela, em uma região semelhante à da lesão que o tirou dos três últimos jogos da temporada passada e de toda a pré-temporada.
“É uma região semelhante, mas não é exatamente o mesmo problema. Ainda estamos avaliando a situação para saber quanto tempo ele ficará afastado. Esperamos que volte em breve, obviamente, mas, neste momento, ainda não está muito claro”, disse Carrick na semana passada.
Profundidade defensiva posta à prova para missão em Madri
Mais atrás, as notícias não são muito melhores para a equipe da Premier League. Dorgu deve ficar afastado por várias semanas após sofrer uma lesão nos músculos posteriores da coxa enquanto defendia a Dinamarca, enquanto Mazraoui precisou deixar a seleção de Marrocos no mês passado após sofrer uma pancada contra o Lesoto. Embora sua inclusão de última hora tenha sido considerada antes do jogo contra o Tottenham Hotspur, o defensor acabou não sendo relacionado para a partida.
Apesar da longa lista de desfalques, o grupo que treinou contou com jogadores experientes como Harry Maguire e Lisandro Martinez, além de jovens como Harry Amass e Ayden Heaven.
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Fases contrastantes nas competições nacionais
As duas equipes chegam a este confronto europeu em momentos bem diferentes. O Manchester United atravessa uma fase difícil e não vence há quatro jogos em todas as competições, após derrotas para o Manchester City e o Brighton, esta última responsável pela eliminação na Copa da Liga Inglesa, além de empates com Fulham e Tottenham pela Premier League. Em contraste, o Atlético de Madrid vive uma excelente fase, com vitórias nos últimos quatro jogos, contra Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid e Alavés.
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