Canadá é acusado de ignorar as "leis internacionais" com a proibição de Thomas Partey, enquanto o governo de Gana promete contestar a decisão

O Ministério das Relações Exteriores de Gana dirigiu uma dura repreensão às autoridades canadenses, descrevendo a decisão de impedir a entrada de Partey no país como “arbitrária e extremamente injusta”. O ex-jogador do Arsenal teve sua entrada recusada na sexta-feira, colocando em sério risco sua participação na estreia de Gana na Copa do Mundo contra o Panamá. A controvérsia gira em torno do fato de que Partey foi acusado de sete crimes de estupro e um de agressão sexual pela Polícia Metropolitana de Londres.

Um comunicado divulgado no sábado pelo ministério dizia: “O Governo da República de Gana expressa fortes reservas em relação à decisão arbitrária e extremamente injusta do Canadá. Embora respeite o direito soberano do Canadá de fazer cumprir suas leis de imigração, Gana considera que basear-se em acusações não comprovadas, na ausência de uma decisão judicial, levanta questões fundamentais de justiça e proporcionalidade. Assim, Gana está buscando um diálogo diplomático ativo com as autoridades canadenses competentes sobre este assunto.”