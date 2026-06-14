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Canadá é acusado de ignorar as "leis internacionais" com a proibição de Thomas Partey, enquanto o governo de Gana promete contestar a decisão
Governo de Gana critica tratamento "injusto"
O Ministério das Relações Exteriores de Gana dirigiu uma dura repreensão às autoridades canadenses, descrevendo a decisão de impedir a entrada de Partey no país como “arbitrária e extremamente injusta”. O ex-jogador do Arsenal teve sua entrada recusada na sexta-feira, colocando em sério risco sua participação na estreia de Gana na Copa do Mundo contra o Panamá. A controvérsia gira em torno do fato de que Partey foi acusado de sete crimes de estupro e um de agressão sexual pela Polícia Metropolitana de Londres.
Um comunicado divulgado no sábado pelo ministério dizia: “O Governo da República de Gana expressa fortes reservas em relação à decisão arbitrária e extremamente injusta do Canadá. Embora respeite o direito soberano do Canadá de fazer cumprir suas leis de imigração, Gana considera que basear-se em acusações não comprovadas, na ausência de uma decisão judicial, levanta questões fundamentais de justiça e proporcionalidade. Assim, Gana está buscando um diálogo diplomático ativo com as autoridades canadenses competentes sobre este assunto.”
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Aumenta a pressão diplomática em relação à recusa do visto
As autoridades ganesas se recusam a recuar, argumentando que a recusa de um visto com base em acusações não comprovadas cria um precedente jurídico perigoso. O ministro do Esporte, Kofi Adams, tem defendido abertamente o jogador de 33 anos, sugerindo que o Canadá está extrapolando seus limites. Segundo o canal Channel One TV, Adams afirmou: “Se algum ganês for prejudicado em qualquer lugar, não ficaremos calados diante disso. Por meio dos canais apropriados, nos comunicamos com as autoridades competentes e estamos solicitando que utilizem todos os meios para rever e dar oportunidade de revisão de tal decisão, que consideramos contrária às leis e convenções internacionais, das quais tanto Gana quanto o Canadá são signatários. Achamos apropriado que as autoridades competentes revisem essa decisão. Levamos o caso a esse nível e esperamos e rezamos para que elas façam o que devem fazer.”
O Canadá e a FIFA defendem a proibição de entrada
Apesar da pressão diplomática de Acra, as autoridades canadenses mantiveram-se firmes. Um porta-voz do Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá explicou que o país mantém uma abordagem consistente em relação à segurança nas fronteiras e à admissibilidade legal. O gabinete da ministra Lena Diab esclareceu à ESPN que a recusa do visto foi justificada pela avaliação do indivíduo com base nos “fatos disponíveis e na legislação aplicável”.
Essa abordagem rígida também recebeu apoio da entidade que rege o futebol mundial. A FIFA reafirmou o direito do Canadá de determinar suas próprias políticas de visto e decidir quem é admitido no país durante o torneio. No entanto, isso pouco contribuiu para apaziguar Adams, que acredita que os motivos para a recusa são “fracos”, dado que Partey ainda está trabalhando e vivendo livremente na Inglaterra enquanto aguarda julgamento.
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A incerteza paira sobre a campanha do Gana na Copa do Mundo
A seleção de Gana deve enfrentar o Panamá na quarta-feira, mas o impasse jurídico lançou uma sombra sobre os preparativos da equipe. Embora Partey não possa atuar em jogos no território canadense, ele permanece com o grupo nos Estados Unidos, onde Gana disputará seus próximos jogos do Grupo L contra a Inglaterra, em Boston, e contra a Croácia, na Filadélfia, ainda neste mês.
A situação pode se tornar ainda mais complicada se Gana avançar no torneio. Caso os gigantes africanos terminem em segundo lugar no grupo, eles devem retornar a Toronto para uma partida das oitavas de final em 2 de julho. O governo ganês continua a instar o Canadá a “revogar sua decisão em nome da justiça e dos princípios fundamentais do direito consuetudinário”, na esperança de um avanço diplomático antes da fase decisiva da competição.