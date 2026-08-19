Como campo do Cerro Porteño pode se tornar problema para o Palmeiras buscar a classificação na Libertadores

A polêmica começou no primeiro encontro entre os clubes, ainda na fase de grupos, quando o Cerro Porteño reduziu a largura do gramado de 68 para 64 metros. A mudança chamou atenção justamente pela diferença em relação à dimensão utilizada anteriormente e provocou críticas, entre elas a de Abel Ferreira.

"Nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que vi isso. Mas tem que perguntar para a CONMEBOL. Sabe em que século estamos?".

Apesar da reação do treinador português, a medida está dentro das normas. A Conmebol permite que os clubes utilizem campos com dimensões diferentes do padrão preferencial, desde que respeitados os limites estabelecidos no regulamento.

O Cerro, por sua vez, decidiu manter o gramado na menor largura possível dentro dos parâmetros autorizados.