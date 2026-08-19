Como campo do Cerro Porteño pode se tornar problema para o Palmeiras buscar a classificação na Libertadores

O Palmeiras decide nesta quarta-feira (19) seu futuro na Libertadores diante do Cerro Porteño, em Assunção, em uma partida que reúne pressão por classificação e uma particularidade que já provocou reclamações de Abel Ferreira. O confronto será disputado no Estádio General Pablo Rojas, a conhecida La Nueva Olla, cujo gramado foi mantido pelo clube paraguaio na menor largura permitida pelas regras internacionais.
Depois do empate por 1 a 1 no primeiro jogo, em São Paulo, quem vencer avança às quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Em um duelo tão equilibrado, as características do campo podem ganhar peso na estratégia das equipes.