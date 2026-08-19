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Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Como campo do Cerro Porteño pode se tornar problema para o Palmeiras buscar a classificação na Libertadores

Cerro Porteño x Palmeiras
Cerro Porteño
Palmeiras
Copa Libertadores

Verdão decide classificação às quartas de final em Assunção, onde adversário adotou a menor largura permitida para o gramado; empate leva disputa aos pênaltis

O Palmeiras decide nesta quarta-feira (19) seu futuro na Libertadores diante do Cerro Porteño, em Assunção, em uma partida que reúne pressão por classificação e uma particularidade que já provocou reclamações de Abel Ferreira. O confronto será disputado no Estádio General Pablo Rojas, a conhecida La Nueva Olla, cujo gramado foi mantido pelo clube paraguaio na menor largura permitida pelas regras internacionais.

Depois do empate por 1 a 1 no primeiro jogo, em São Paulo, quem vencer avança às quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Em um duelo tão equilibrado, as características do campo podem ganhar peso na estratégia das equipes.

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  • FBL-LIBERTADORES-CERROPORTENO-PALMEIRASAFP

    Cerro reduziu largura do campo e manteve medida

    A polêmica começou no primeiro encontro entre os clubes, ainda na fase de grupos, quando o Cerro Porteño reduziu a largura do gramado de 68 para 64 metros. A mudança chamou atenção justamente pela diferença em relação à dimensão utilizada anteriormente e provocou críticas, entre elas a de Abel Ferreira.

    "Nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que vi isso. Mas tem que perguntar para a CONMEBOL. Sabe em que século estamos?".

    Apesar da reação do treinador português, a medida está dentro das normas. A Conmebol permite que os clubes utilizem campos com dimensões diferentes do padrão preferencial, desde que respeitados os limites estabelecidos no regulamento.

    O Cerro, por sua vez, decidiu manter o gramado na menor largura possível dentro dos parâmetros autorizados.

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  • Official Draw For Copa CONMEBOL Libertadores And Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Campo de 64 metros é permitido pela Conmebol

    O padrão internacional adotado como referência é de 105 metros de comprimento por 68 de largura. Entretanto, as regras permitem dimensões inferiores, com campos de pelo menos 100 metros de comprimento e 64 metros de largura.

    É justamente nesse limite que o Cerro decidiu trabalhar. O clube paraguaio informou que utiliza a menor medida possível dentro dos parâmetros autorizados e justificou a escolha como uma decisão estratégica.

    Depois da repercussão gerada pelo primeiro confronto, a Conmebol estabeleceu um protocolo para evitar novas alterações durante a competição. Os clubes precisaram informar oficialmente as dimensões de seus gramados antes da quarta rodada da fase de grupos, e as medidas comunicadas devem ser mantidas até as fases finais.

    Assim, o Palmeiras não terá de lidar com uma nova redução em relação ao campo utilizado anteriormente. O gramado de 64 metros já está definido para a partida desta quarta-feira (19).

  • Cerro Porteño v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images Sport

    Quatro metros a menos mudam dinâmica do jogo

    Embora esteja dentro da legalidade, a redução de 68 para 64 metros representa uma diminuição de aproximadamente 6% na largura do campo.

    Na prática, o espaço menor pode alterar a dinâmica da partida. As equipes tendem a ficar mais compactadas, as distâncias entre os jogadores diminuem e a construção das jogadas pelos lados pode encontrar menos espaço.

    Para um time que precisa buscar a classificação, como o Palmeiras, a característica exige adaptação. A menor largura também pode facilitar a organização defensiva do Cerro e dificultar a criação de espaços entre as linhas.

    O Verdão, porém, não tem como questionar a dimensão escolhida pelo adversário. O gramado foi medido pelo delegado da partida e, segundo a Conmebol, está dentro das normas oficiais.

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  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Palmeiras precisa evitar eliminação precoce

    O contexto aumenta ainda mais a pressão sobre o time de Abel Ferreira. Depois de três confrontos contra o Cerro Porteño na Libertadores deste ano, o Palmeiras ainda não conseguiu vencer o adversário: foram dois empates e uma derrota.

    Agora, a equipe precisa mudar o retrospecto para continuar viva na competição. O empate por 1 a 1 no Nubank Parque deixou a disputa completamente aberta e transformou o duelo em uma decisão de jogo único.

    Uma eliminação nas oitavas também seria considerada um resultado negativo para o Palmeiras. Nos últimos dez anos, o clube caiu nesta fase apenas duas vezes: em 2017, diante do Barcelona de Guayaquil, e em 2024, contra o Botafogo, que posteriormente conquistaria o título.

    No mesmo período, o Verdão conquistou duas Libertadores, foi vice-campeão uma vez, chegou a três semifinais e alcançou uma quarta de final.

  • Cerro Porteño v Sporting Cristal - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images Sport

    Cerro aposta no fator casa e na estratégia

    Do outro lado, o Cerro Porteño sabe que terá a força de sua torcida e as características de seu estádio como aliados. A decisão de utilizar o campo mais estreito possível dentro das regras faz parte de uma estratégia assumida pelo clube.

    Em um confronto que já terminou empatado duas vezes nesta temporada, cada detalhe pode fazer diferença. O Cerro busca aproveitar a compactação proporcionada pelo espaço reduzido, enquanto o Palmeiras terá de encontrar maneiras de acelerar a circulação da bola e criar oportunidades mesmo com menos espaço.

    A equipe paraguaia também chega respaldada pelo fato de já estar habituada às dimensões do gramado, que passou a utilizar inclusive em seus jogos pelo Campeonato Paraguaio.

  • Palmeiras v Cerro Porteño - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Palmeiras precisa encontrar a solução dentro de campo

    No fim, a discussão sobre o tamanho do gramado não muda o principal: a medida é permitida e será a mesma até o encerramento da Libertadores. Cabe ao Palmeiras se adaptar às condições encontradas em Assunção.

    Com a classificação valendo uma vaga nas quartas de final e uma eventual igualdade levando a decisão para os pênaltis, o Verdão terá de administrar a pressão, o ambiente da La Nueva Olla e um adversário que conhece bem o próprio campo.

    O Cerro escolheu jogar no limite permitido. Agora, resta ao Palmeiras encontrar a resposta dentro das quatro linhas para evitar uma eliminação precoce e manter vivo o sonho de conquistar mais uma Libertadores.

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