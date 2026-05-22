Campeão mundial, queridinho do público, lenda: Lukas Podolski encerra a carreira

"Um capítulo chega ao fim, uma nova era começa", escreveu Podolski, que está sob contrato com o Gornik, na Polônia, desde 2021. Tudo deve chegar ao fim no sábado, após o jogo em casa contra o Radomiak Radom.

O atacante tem uma carreira de sucesso. Com a seleção alemã, Podolski conquistou o título da Copa do Mundo de 2014 no Brasil; três anos depois, encerrou sua carreira na DFB após 130 partidas pela seleção e 49 gols marcados pela Alemanha.

Podolski foi formado nas categorias de base do 1. FC Köln e, em 2003, o atacante fez sua estreia profissional. Na Bundesliga, ele também jogou pelo FC Bayern, com o qual conquistou a dobradinha em 2008. No exterior, o canhoto esteve sob contrato com o FC Arsenal, a Inter de Milão, o Galatasaray de Istambul, no Japão pelo Vissel Kobe e novamente na Turquia pelo Antalyaspor, antes de encerrar sua carreira na Polônia.