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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Camp Nou sem piedade: o trem do Barcelona atropela o Getafe com o mínimo de esforço

Barcelona x Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
Espanha

O Barcelona conquistou uma vitória tranquila sobre o seu visitante Getafe, por três a zero, na noite de sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça saiu na frente com um gol cedo, marcado por Anthony Gordon, aos dois minutos, e Gabriel Jesus ampliou o placar aos 30 minutos.

Jules Koundé fechou a goleada do Barcelona aos 73 minutos, após um cruzamento preciso de Lamine Yamal.

O Barcelona chegou aos 24 pontos na liderança de LaLiga, enquanto o Getafe estacionou nos 8 pontos, na 13ª colocação.


  • imago-sport-1084337892.jpgSergio Ros

    Domínio catalão no primeiro tempo com dois gols sem resposta

    O jornal Mundo Deportivo destacou os principais momentos da partida, na qual o Barcelona impôs seu ritmo desde o início.

    O Barcelona buscou romper a muralha defensiva dos visitantes por meio dos passes verticais oferecidos por Gavi, Rodri e Gerard, enquanto Dani Olmo se movimentava entre as linhas.

    Já Lamine Yamal teve dificuldade para driblar os defensores e superá-los, pois esteve sempre cercado por dois ou três jogadores encarregados de marcá-lo, o que proporcionou ao Barcelona uma superioridade numérica em outras áreas do campo, onde Koundé tentou aproveitar os espaços para avançar.

    Do outro lado, Xavi Espart desempenhava mais o papel de meio-campista do que de lateral, como já havia ocorrido em ocasiões anteriores.

    Gordon não esperou muito, pois avançou pelo lado esquerdo em meio ao bloco defensivo do adversário, antes de soltar uma finalização que não foi forte, mas que bateu no defensor Martín e foi parar no fundo das redes do goleiro David Soria.

    O Barcelona seguiu em busca de brechas nos espaços reduzidos, tentando enviar passes verticais para aproveitá-las.

    Jesús arrancou pelo lado esquerdo e continuou procurando um espaço para finalizar até encontrá-lo, soltando uma bola que surpreendeu o goleiro David Soria, que se movimentava na direção oposta, fazendo a bola morrer no fundo das redes.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal deixa sua marca ao fazer a assistência para o terceiro gol

    O Getafe ousou avançar mais após o intervalo, e Mojica finalizou da esquerda, com a bola passando rente à trave e tocando a rede pelo lado de fora.

    Mas o Barcelona manteve sua solidez e começou gradualmente a empurrar o Getafe de volta ao seu próprio campo.

    Rodri controlava o ritmo de jogo do Barcelona, estava sempre no lugar certo e orientava as movimentações de seus companheiros.

    Uma das arrancadas de Xavi Espart perto da área do Getafe resultou em um passe em profundidade de Dani Olmo, que chegou a seu companheiro, que finalizou, mas o chute saiu no meio do gol, defendido por Soria.

    Yamal cruzou da direita em direção à trave mais distante, e Koundé, que avançou por trás, apareceu e mudou a direção da bola o suficiente para que ela terminasse dentro das redes, marcando o terceiro gol do Barcelona.

    Lamine Yamal também poderia ter marcado um gol por conta própria, mas desperdiçou uma chance relativamente fácil ao finalizar para fora após um cruzamento de Adeyemi, com a partida terminando em uma vitória tranquila dos donos da casa.

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