O jornal Mundo Deportivo destacou os principais momentos da partida, na qual o Barcelona impôs seu ritmo desde o início.

O Barcelona buscou romper a muralha defensiva dos visitantes por meio dos passes verticais oferecidos por Gavi, Rodri e Gerard, enquanto Dani Olmo se movimentava entre as linhas.

Já Lamine Yamal teve dificuldade para driblar os defensores e superá-los, pois esteve sempre cercado por dois ou três jogadores encarregados de marcá-lo, o que proporcionou ao Barcelona uma superioridade numérica em outras áreas do campo, onde Koundé tentou aproveitar os espaços para avançar.

Do outro lado, Xavi Espart desempenhava mais o papel de meio-campista do que de lateral, como já havia ocorrido em ocasiões anteriores.

Gordon não esperou muito, pois avançou pelo lado esquerdo em meio ao bloco defensivo do adversário, antes de soltar uma finalização que não foi forte, mas que bateu no defensor Martín e foi parar no fundo das redes do goleiro David Soria.

O Barcelona seguiu em busca de brechas nos espaços reduzidos, tentando enviar passes verticais para aproveitá-las.

Jesús arrancou pelo lado esquerdo e continuou procurando um espaço para finalizar até encontrá-lo, soltando uma bola que surpreendeu o goleiro David Soria, que se movimentava na direção oposta, fazendo a bola morrer no fundo das redes.