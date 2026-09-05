A atmosfera em Turf Moor chegou ao limite na noite de sábado, quando o Burnley afundou para a lanterna da tabela da Championship. Após uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Bristol City, o atacante Armando Broja foi flagrado em vídeo se envolvendo em uma discussão acalorada com um grupo de torcedores. O incidente, que ocorreu na área do estacionamento após o apito final, mostrou o atacante de 24 anos perdendo a cabeça depois de ser alvo de críticas vocais por sua atuação e pela atual situação da equipe.

Nas imagens, que desde então viralizaram nas redes sociais, o ex-jogador do Chelsea pareceu se incomodar com comentários de que não havia correspondido desde sua chegada a Lancashire. À medida que a troca de farpas se intensificava, Broja foi ouvido defendendo seu retrospecto e sua condição física antes de a situação tomar um rumo impróprio para menores. O atacante foi filmado rebatendo um indivíduo específico, gritando: "Cale a p**** da boca e tenha respeito."