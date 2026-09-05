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'Cala a porra da sua boca!' - Armando Broja em discussão com palavrões com torcedor do Burnley após derrota para o Bristol City
Tensões transbordam em Turf Moor
A atmosfera em Turf Moor chegou ao limite na noite de sábado, quando o Burnley afundou para a lanterna da tabela da Championship. Após uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Bristol City, o atacante Armando Broja foi flagrado em vídeo se envolvendo em uma discussão acalorada com um grupo de torcedores. O incidente, que ocorreu na área do estacionamento após o apito final, mostrou o atacante de 24 anos perdendo a cabeça depois de ser alvo de críticas vocais por sua atuação e pela atual situação da equipe.
Nas imagens, que desde então viralizaram nas redes sociais, o ex-jogador do Chelsea pareceu se incomodar com comentários de que não havia correspondido desde sua chegada a Lancashire. À medida que a troca de farpas se intensificava, Broja foi ouvido defendendo seu retrospecto e sua condição física antes de a situação tomar um rumo impróprio para menores. O atacante foi filmado rebatendo um indivíduo específico, gritando: "Cale a p**** da boca e tenha respeito."
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Broja defende seu retrospecto no Burnley
Broja, que foi contratado em agosto de 2025 por uma taxa reportada de £ 20 milhões, tem tido dificuldade para marcar gols durante sua passagem pelo clube. Durante o confronto, o atacante pareceu responder a alegações sobre sua regularidade e tempo de jogo.
Ele foi ouvido perguntando aos torcedores: "O que eu fiz?" e respondendo às acusações de má fase ao questionar: "Tenho sido horrível por um ano?" O internacional albanês então pareceu fazer referência à falta de minutos recentes em partidas ao afirmar: "Eu não jogo há um ano!" para justificar suas dificuldades atuais em campo.
Broja tem dificuldades para encontrar ritmo no Burnley
Apesar do seu pedigree como talento de nível de Premier League, Broja só foi colocado em campo como substituto no segundo tempo pelo técnico Nicky Hayen na derrota para o Bristol City. Ele substituiu Andreas Hountondji no intervalo, mas não conseguiu oferecer o poder de decisão necessário para matar o jogo.
Na temporada passada, o atacante fez 26 partidas em todas as competições, embora só tenha recebido confiança para ser titular em oito jogos da primeira divisão. Essa falta de ritmo claramente se tornou um ponto de atrito tanto para o jogador quanto para os torcedores, levando às cenas explosivas vistas do lado de fora do estádio.
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Um colapso catastrófico contra o Bristol City
O incidente aconteceu após uma partida que o Burnley parecia destinado a vencer antes de um colapso defensivo nos minutos finais. O Burnley havia aberto o placar aos 56 minutos com Aaron Ramsey, mas não conseguiu segurar a vantagem. O Bristol City, visitante, protagonizou uma virada dramática no fim, começando com o empate aos 82 minutos, quando Rob Dickie cabeceou com força após cobrança de escanteio.
O sofrimento foi ampliado para o time da casa nos acréscimos, quando Yu Hirakawa acertou um chute forte para marcar o gol da vitória e garantir os três pontos para o Bristol City. O resultado deixa o Burnley sem vitórias após cinco partidas, na lanterna da tabela com apenas dois pontos.
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