O BVB parece estar intensificando seus esforços para contratar o grande talento Kennet Eichhorn, do Hertha BSC. Segundo o jornal *Bild*, o clube da Bundesliga já teria entrado em contato com o jogador e manifestado seu interesse inicial na transferência. No entanto, a contratação também seria motivo de discussão interna.

Isso porque, em princípio, acredita-se que os grandes talentos da própria equipe no meio-campo, Mussa Kaba (17) e Enzo Duarte (17), também tenham potencial para se destacar a longo prazo. No entanto, também há a convicção de que Eichhorn, que pode ser transferido no verão por apenas dez a doze milhões de euros graças a uma cláusula de rescisão, aumentará seu valor de revenda em muitas vezes.

Com apenas 16 anos, ele conseguiu se destacar imediatamente na equipe principal do Hertha em sua primeira temporada, sob o comando do técnico Stefan Leitl, e tornou-se, ao longo da temporada, titular indiscutível na posição de volante. No início de dezembro, ele chegou a fazer história como o mais jovem artilheiro da Copa da Alemanha.

No final do ano, porém, uma grave lesão no tornozelo o tirou de ação. Eichhorn ficou quase três meses afastado e só voltou no início de abril. Atualmente, ele lidera a seleção alemã sub-17 como capitão. No BVB, ele poderia preencher uma grande lacuna no elenco como um volante forte na corrida e nos duelos ao lado de Felix Nmecha e desempenhar um papel fundamental, caso se adapte tão rapidamente a um nível ainda mais alto quanto fez na transição da base para a 2.ª Divisão.

No entanto, o BVB está longe de ser o único clube de renome que demonstrou interesse em Eichhorn. Há meses, o FC Bayern é apontado como um dos principais interessados no jovem talento do meio-campo. Em dezembro do ano passado, o jornal Bild noticiou, por exemplo, que os olheiros do clube mais titulado da Alemanha ficaram “profundamente impressionados” com a combinação de Eichhorn de “dribles, visão de jogo, calma, dinamismo e transições”, aliada a uma “incrível maturidade física”. Recentemente, porém, o Sport1 noticiou que o FCB teria se retirado da disputa pela contratação de Eichhorn.

Isso faz com que outros clubes disputem Eichhorn ainda mais. Recentemente, Fabrizio Romano relatou, por exemplo, que o Manchester City também entrou na disputa. Da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt, o Bayer 04 Leverkusen e o RB Leipzig teriam colocado os olhos no meio-campista.

Eichhorn havia assinado um contrato de longo prazo com o Hertha apenas em julho de 2025; o clube da capital não divulgou a duração exata do contrato. No entanto, os dirigentes do time da segunda divisão estariam se empenhando intensamente para renovar o contrato mais uma vez, a fim de garantir a cláusula de rescisão diante do interesse de vários clubes.