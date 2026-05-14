O diretor esportivo do BVB, Ole Book, confirmou o interesse do Borussia Dortmund no talentoso meio-campista do Hertha, Kennet Eichhorn.

“Eu realmente acho que o Kennet tem uma certa criatividade. Nós o conhecemos bem e gostamos dele. Assim como provavelmente muitos outros clubes, nós gostamos do jogador. O resto, vamos ver”, disse Book à margem de um treino aberto ao público.

Nas últimas semanas e meses, houve vários relatos sobre o interesse dos “amarelos e pretos” no jogador de 16 anos, sendo que o Dortmund sempre foi citado como o destino mais provável para a transferência de Eichhorn. Segundo informações do Bild, o BVB teria “as melhores chances” de contratá-lo – um encontro entre Book e o grande talento seria o principal motivo para isso.

Anteriormente, o Sport Bild havia noticiado que o próprio Eichhorn não estava totalmente convencido com a abordagem de jogo do BVB sob o comando do técnico Niko Kovac e, por isso, preferia outras opções, como uma transferência para o Bayer Leverkusen ou o RB Leipzig.

Já no Bayern, que também estaria interessado, reverte-se, segundo a revista kicker, uma discordância interna no clube quanto à conveniência de uma transferência de Eichhorn para a Säbener Straße, mesmo que haja convicção quanto às qualidades fundamentais do jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção sub-17.

E o Manchester City também estaria na disputa pelo jogador de 16 anos. Segundo informações da Sky, Pep Guardiola seria um grande fã de Eichhorn e, por isso, gostaria de ver o jovem vestindo a camisa dos Skyblues na próxima temporada.