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Ole BookGetty Images
Christian Guinin

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BVB, notícias e rumores – “Nós o conhecemos bem e também gostamos dele”: Borussia Dortmund confirma interesse no jovem prodígio

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
K. Eichhorn

O diretor esportivo Ole Book confirma o interesse do BVB em um jogador que está na lista de transferências. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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  • Kennet EichhornGetty Images

    BVB, Notícias: Book confirma interesse em Eichhorn

    O diretor esportivo do BVB, Ole Book, confirmou o interesse do Borussia Dortmund no talentoso meio-campista do Hertha, Kennet Eichhorn.

    “Eu realmente acho que o Kennet tem uma certa criatividade. Nós o conhecemos bem e gostamos dele. Assim como provavelmente muitos outros clubes, nós gostamos do jogador. O resto, vamos ver”, disse Book à margem de um treino aberto ao público.

    Nas últimas semanas e meses, houve vários relatos sobre o interesse dos “amarelos e pretos” no jogador de 16 anos, sendo que o Dortmund sempre foi citado como o destino mais provável para a transferência de Eichhorn. Segundo informações do Bild, o BVB teria “as melhores chances” de contratá-lo – um encontro entre Book e o grande talento seria o principal motivo para isso.

    Anteriormente, o Sport Bild havia noticiado que o próprio Eichhorn não estava totalmente convencido com a abordagem de jogo do BVB sob o comando do técnico Niko Kovac e, por isso, preferia outras opções, como uma transferência para o Bayer Leverkusen ou o RB Leipzig.

    Já no Bayern, que também estaria interessado, reverte-se, segundo a revista kicker, uma discordância interna no clube quanto à conveniência de uma transferência de Eichhorn para a Säbener Straße, mesmo que haja convicção quanto às qualidades fundamentais do jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção sub-17.

    E o Manchester City também estaria na disputa pelo jogador de 16 anos. Segundo informações da Sky, Pep Guardiola seria um grande fã de Eichhorn e, por isso, gostaria de ver o jovem vestindo a camisa dos Skyblues na próxima temporada.

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  • BVB FansGetty Images

    BVB, Notícias: Formação de grupo na vitória do Dortmund na Premier League International Cup

    Após a vitória do BVB por 1 a 0 sobre o Real Madrid na Premier League International Cup, ocorreram cenas desagradáveis ao final da partida.

    Ainda em campo, vários jogadores do Real Madrid correram em direção aos jogadores do BVB que comemoravam, provocando uma confusão. Empurrões e provocações de ambos os lados foram o resultado. Pouco depois, porém, as duas equipes se separaram e os amarelos e pretos puderam continuar suas comemorações sem interrupções. Antes disso, já havia havido vários momentos de tensão durante os acréscimos.

    Uma equipe mista do BVB, composta por jogadores sub-19 e sub-23, conquistou a Premier League International Cup logo em sua primeira participação. Taycan Etcibasi marcou o gol decisivo para a equipe de base do Dortmund aos 6 minutos.

    A Premier League International Cup, disputada desde a temporada 2014/15, é um dos torneios de base mais renomados da Europa; na edição deste ano, participaram 16 times ingleses e 16 times internacionais.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Concurso

    Jogo

    16 de maio

    Bundesliga

    Werder Bremen x BVB

    18 de julho

    Jogo amistoso

    Rot-Weiß Oberhausen x BVB

    29 de julho

    Amistoso

    Cerezo Osaka x BVB

    1º de agosto

    Amistoso

    FC Tokyo x BVB

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