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O diretor esportivo do BVB, Ole Book, confirmou o interesse do Borussia Dortmund no talentoso meio-campista do Hertha, Kennet Eichhorn.
“Eu realmente acho que o Kennet tem uma certa criatividade. Nós o conhecemos bem e gostamos dele. Assim como provavelmente muitos outros clubes, nós gostamos do jogador. O resto, vamos ver”, disse Book à margem de um treino aberto ao público.
Nas últimas semanas e meses, houve vários relatos sobre o interesse dos “amarelos e pretos” no jogador de 16 anos, sendo que o Dortmund sempre foi citado como o destino mais provável para a transferência de Eichhorn. Segundo informações do Bild, o BVB teria “as melhores chances” de contratá-lo – um encontro entre Book e o grande talento seria o principal motivo para isso.
Anteriormente, o Sport Bild havia noticiado que o próprio Eichhorn não estava totalmente convencido com a abordagem de jogo do BVB sob o comando do técnico Niko Kovac e, por isso, preferia outras opções, como uma transferência para o Bayer Leverkusen ou o RB Leipzig.
Já no Bayern, que também estaria interessado, reverte-se, segundo a revista kicker, uma discordância interna no clube quanto à conveniência de uma transferência de Eichhorn para a Säbener Straße, mesmo que haja convicção quanto às qualidades fundamentais do jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção sub-17.
E o Manchester City também estaria na disputa pelo jogador de 16 anos. Segundo informações da Sky, Pep Guardiola seria um grande fã de Eichhorn e, por isso, gostaria de ver o jovem vestindo a camisa dos Skyblues na próxima temporada.
Após a vitória do BVB por 1 a 0 sobre o Real Madrid na Premier League International Cup, ocorreram cenas desagradáveis ao final da partida.
Ainda em campo, vários jogadores do Real Madrid correram em direção aos jogadores do BVB que comemoravam, provocando uma confusão. Empurrões e provocações de ambos os lados foram o resultado. Pouco depois, porém, as duas equipes se separaram e os amarelos e pretos puderam continuar suas comemorações sem interrupções. Antes disso, já havia havido vários momentos de tensão durante os acréscimos.
Uma equipe mista do BVB, composta por jogadores sub-19 e sub-23, conquistou a Premier League International Cup logo em sua primeira participação. Taycan Etcibasi marcou o gol decisivo para a equipe de base do Dortmund aos 6 minutos.
A Premier League International Cup, disputada desde a temporada 2014/15, é um dos torneios de base mais renomados da Europa; na edição deste ano, participaram 16 times ingleses e 16 times internacionais.
Data
Concurso
Jogo
16 de maio
Bundesliga
Werder Bremen x BVB
18 de julho
Jogo amistoso
Rot-Weiß Oberhausen x BVB
29 de julho
Amistoso
Cerezo Osaka x BVB
1º de agosto
Amistoso
FC Tokyo x BVB