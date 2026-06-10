BVB, notícias e rumores: de dupla disputa nada! O Borussia Dortmund parece continuar na disputa pelo grande talento Kennet Eichhorn

Mais notícias e rumores sobre o BVB:
- Ex-jogador faz graves acusações contra o técnico do BVB, Kovac
- Alternativa a Eichhorn: o BVB parece estar de olho em um argentino
- O pior cenário parece estar se concretizando para o BVB com Schlotterbeck
Mais notícias e rumores sobre o BVB:
O Borussia Dortmund continua participando ativamente da disputa pela contratação de Kennet Eichhorn, jovem promessa do Hertha. É o que informa o jornal Ruhr Nachrichten.
Embora recentemente tenha sido noticiado principalmente um duelo entre o RB Leipzig e o Bayer Leverkusen, o Dortmund continua acompanhando a situação de perto e não desistiu de forma alguma do interesse pelo jogador.
De acordo com a reportagem, até o fim de um prazo importante, poderia até mesmo surgir uma disputa entre três clubes. O motivo é a cláusula de rescisão do jovem talento, que só deve permanecer válida até 15 de junho.
Uma transferência para o exterior aparentemente não tem mais peso nas considerações atuais, segundo o jornal. No BVB, o técnico Niko Kovac é considerado um grande defensor da contratação do jogador de 16 anos.
Também dentro da diretoria do BVB, acredita-se que Eichhorn já possui o potencial para ajudar imediatamente uma equipe de alto nível, sem precisar passar por um processo de desenvolvimento de vários anos.
Com o jogo contra Curaçao, a Seleção Alemã dá início ao Mundial de 2026 neste domingo. Em comparação com o Mundial no Catar e o Euro em casa, a composição da equipe mudou visivelmente desde então.
Para Lothar Matthäus, no entanto, já se destacam vários jogadores que assumem um papel de liderança dentro da equipe. Em sua coluna na Sky, ele escreve sobre uma hierarquia clara na defesa, na sua opinião.
“Vejo Jonathan Tah mais como líder da defesa do que Nico Schlotterbeck, embora Nico também tenha cumprido suas tarefas de forma muito satisfatória nos dois últimos jogos. Nathaniel Brown teve um bom desempenho na lateral esquerda da defesa”, afirma Matthäus.
Além disso, o jogador com mais partidas pela seleção alemã cita dois pilares especialmente importantes da equipe: “Neuer e o capitão Kimmich são os jogadores mais experientes e líderes da seleção alemã.”
Além disso, Matthäus destaca Kai Havertz. Segundo sua avaliação, o jogador ofensivo “evoluiu para se tornar um líder” e, atualmente, “é indispensável para a equipe, independentemente da posição em que atue”.
|Jogadores
|Posição
|Vendido para
|Ano
|Valor da transferência
|Ousmane Dembélé
|Ataque
|FC Barcelona
|2017
|148 milhões de euros
|Jude Bellingham
|Meio-campo
|Real Madrid
|2023
|127 milhões de euros
|Jadon Sancho
|Ataque
|Manchester United
|2022
|85 milhões de euros
|Christian Pulisic
|Ataque
|Chelsea FC
|2018
|64 milhões de euros
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Ataque
|Arsenal FC
|2023
|63,75 milhões de euros