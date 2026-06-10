BVB, notícias e rumores: de dupla disputa nada! O Borussia Dortmund parece continuar na disputa pelo grande talento Kennet Eichhorn

O Borussia Dortmund continua participando ativamente da disputa pela contratação de Kennet Eichhorn, jovem promessa do Hertha. É o que informa o jornal Ruhr Nachrichten.

Embora recentemente tenha sido noticiado principalmente um duelo entre o RB Leipzig e o Bayer Leverkusen, o Dortmund continua acompanhando a situação de perto e não desistiu de forma alguma do interesse pelo jogador.

De acordo com a reportagem, até o fim de um prazo importante, poderia até mesmo surgir uma disputa entre três clubes. O motivo é a cláusula de rescisão do jovem talento, que só deve permanecer válida até 15 de junho.

Uma transferência para o exterior aparentemente não tem mais peso nas considerações atuais, segundo o jornal. No BVB, o técnico Niko Kovac é considerado um grande defensor da contratação do jogador de 16 anos.

Também dentro da diretoria do BVB, acredita-se que Eichhorn já possui o potencial para ajudar imediatamente uma equipe de alto nível, sem precisar passar por um processo de desenvolvimento de vários anos.