Bruno Guimarães assume liderança em assistências e se consolida como maestro do Brasil na Copa do Mundo

Bruno Guimarães vive um dos melhores momentos de sua carreira com a camisa da seleção brasileira. Na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, o camisa 8 deu a assistência para o gol de Gabriel Martinelli, aos 50 minutos do segundo tempo, e se isolou como o maior garçom da competição.

O passe decisivo garantiu não apenas a classificação do Brasil às oitavas de final, mas também colocou o volante na liderança do ranking de assistências do Mundial, com quatro passes para gol. Além da contribuição ofensiva, Bruno tem sido uma das principais referências na construção das jogadas da equipe comandada por Carlo Ancelotti.