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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Bruno Guimarães assume liderança em assistências e se consolida como maestro do Brasil na Copa do Mundo

B. Guimaraes
Brasil
Copa do Mundo

Meio-campista chega à quarta assistência no Mundial, supera concorrentes e tem papel decisivo na classificação da seleção brasileira às oitavas de final

Bruno Guimarães vive um dos melhores momentos de sua carreira com a camisa da seleção brasileira. Na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, o camisa 8 deu a assistência para o gol de Gabriel Martinelli, aos 50 minutos do segundo tempo, e se isolou como o maior garçom da competição.

O passe decisivo garantiu não apenas a classificação do Brasil às oitavas de final, mas também colocou o volante na liderança do ranking de assistências do Mundial, com quatro passes para gol. Além da contribuição ofensiva, Bruno tem sido uma das principais referências na construção das jogadas da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Assistência decisiva garante liderança isolada

    O quarto passe para gol de Bruno Guimarães aconteceu no momento mais importante da partida contra o Japão. Já nos acréscimos da etapa final, o meio-campista encontrou Gabriel Martinelli com um belo passe, que resultou no gol da vitória brasileira por 2 a 1.

    Com o lance, o brasileiro ultrapassou os concorrentes diretos na disputa pela artilharia das assistências. O francês Michael Olise, o senegalês Iliman Ndiaye e o sueco Alexander Isak aparecem logo atrás, todos com três assistências na Copa do Mundo.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Regularidade faz diferença na campanha brasileira

    A liderança de Bruno Guimarães no ranking não foi construída em apenas uma atuação. O meia participou diretamente da criação de gols desde a estreia da seleção brasileira no torneio.

    No empate por 1 a 1 contra o Marrocos, o volante tabelou com Vini Jr., que driblou a marcação e marcou um belo gol. Na terceira rodada, diante da Escócia, Bruno brilhou novamente ao distribuir duas assistências: primeiro em um cruzamento para o segundo gol de Vini Jr. e, depois, em uma jogada individual que terminou no gol de Matheus Cunha.

    Contra o Japão, veio a quarta assistência, consolidando sua regularidade como principal articulador ofensivo da equipe brasileira.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Maestro da construção ofensiva de Ancelotti

    Muito além dos passes para gol, Bruno Guimarães também lidera outro fundamento importante da Copa do Mundo. Responsável pelas bolas paradas da seleção brasileira, o meio-campista é o jogador com mais passes certos em todo o torneio.

    Segundo dados da FIFA, o volante soma 394 passes completos e apresenta impressionantes 96% de precisão, números que reforçam sua importância na organização ofensiva da equipe de Carlo Ancelotti.

    A capacidade de controlar o ritmo do jogo, distribuir a bola e encontrar companheiros em condições de finalizar transformou Bruno em um dos pilares do sistema brasileiro durante a campanha.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil avança embalado para o mata-mata

    Com a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, a seleção brasileira confirmou presença nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Embalado por uma campanha consistente e pela grande fase de Bruno Guimarães, o Brasil chega ao mata-mata com um meio-campo cada vez mais decisivo e um dos principais criadores de jogadas de toda a competição.

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