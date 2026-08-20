O Brighton saiu frustrado em uma noite fria, a quase 320 km ao norte do Círculo Polar Ártico, ao não conseguir capitalizar sua superioridade estatística avassaladora. Apesar de ter finalizado 25 vezes contra cinco do Tromso e controlado 68% da posse de bola, a equipe não conseguiu balançar as redes.

Os visitantes estavam sem peças importantes para essa excursão europeia. Tanto Carlos Baleba quanto Yankuba Minteh, que têm sido alvo de intensa especulação de transferências envolvendo Manchester United e Liverpool, respectivamente, ficaram fora devido a lesão. Sem seus lampejos criativos, o ataque do Brighton muitas vezes pareceu previsível, com dificuldades para furar a defesa de um Tromso que se mostrou satisfeito em recuar e absorver a pressão.