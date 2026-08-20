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Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Brighton empata com o Tromso e não consegue furar a defesa na Conference League

Brighton
Liga da Conferência
Tromsoe
Tromsoe x Brighton

O Brighton & Hove Albion fará um jogo de volta tenso no Amex Stadium após empatar sem gols com o Tromso no jogo de ida do play-off da Conference League da UEFA. A equipe de Fabian Hurzeler dominou boa parte da partida no Círculo Polar Ártico, mas não conseguiu encontrar uma forma de superar a resistente defesa norueguesa.

  • Jejum de gols no Círculo Polar Ártico

    O Brighton saiu frustrado em uma noite fria, a quase 320 km ao norte do Círculo Polar Ártico, ao não conseguir capitalizar sua superioridade estatística avassaladora. Apesar de ter finalizado 25 vezes contra cinco do Tromso e controlado 68% da posse de bola, a equipe não conseguiu balançar as redes.

    Os visitantes estavam sem peças importantes para essa excursão europeia. Tanto Carlos Baleba quanto Yankuba Minteh, que têm sido alvo de intensa especulação de transferências envolvendo Manchester United e Liverpool, respectivamente, ficaram fora devido a lesão. Sem seus lampejos criativos, o ataque do Brighton muitas vezes pareceu previsível, com dificuldades para furar a defesa de um Tromso que se mostrou satisfeito em recuar e absorver a pressão.

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  • Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport

    Sustos em contra-ataques para o Albion

    Embora o Brighton tenha dominado a posse de bola, o Tromso foi perigoso nos contra-ataques e, sem dúvida, teve as melhores chances individuais da partida. A estratégia dos mandantes de explorar a linha defensiva alta do Brighton quase deu resultado duas vezes no segundo tempo. Heine Larsen conseguiu vencer a armadilha do impedimento e ficou cara a cara com Bart Verbruggen, mas viu sua finalização ser abafada pelo corpo do goleiro.

    Apesar de dominar o confronto, o Brighton ficou frustrado, já que o goleiro do Tromso, Jakob Haugaard, fez duas defesas brilhantes no primeiro tempo para impedir um chute rasteiro de Georginio Rutter e um voleio de Ibrahim Osman. Os mandantes, no entanto, tiveram uma chance tardia de roubar a vitória quando Isak Vadebu superou a linha alta do Brighton a cinco minutos do fim, mas finalizou para fora quando estava livre diante do gol.

  • Estreias e marcas defensivas

    A partida marcou um momento histórico para Luka Vuskovic, que fez sua primeira partida como titular em uma competição oficial pelo clube após sua transferência recorde de £ 46 milhões vinda do Tottenham. O jovem defensor teve uma noite relativamente tranquila, embora tenha sido advertido no segundo tempo por puxar a camisa de forma intencional para parar um contra-ataque. O Brighton também deu a estreia ao reforço de verão Zadok Yohanna.

    O Brighton, que faz apenas sua segunda participação em competições europeias após chegar às oitavas de final da Liga Europa em 2024, receberá o Tromso no Amex Stadium pelo jogo de volta na próxima quinta-feira.

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  • Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport

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