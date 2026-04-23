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Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Gabriel Marin

Como está a briga de Pedro pela camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo: os números do atacante do Flamengo em comparação com Endrick e Igor Thiago

Pedro
Endrick
I. Thiago
Copa do Mundo

Atacante rubro-negro vive grande fase, mas concorrência é forte a menos de um mês da convocação final de Ancelotti

Pedro voltou a ser protagonista no Flamengo em 2026. Sob o comando de Leonardo Jardim, o camisa 9 recuperou confiança, sequência e, principalmente, números expressivos. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante combina presença de área com alta eficiência nas finalizações, uma característica valorizada pela comissão técnica da seleção brasileira.

Na atual temporada, Pedro soma 23 jogos, 13 gols e quatro assistências, mantendo uma média superior a 0,5 gol por jogo. Além disso, apresenta números sólidos de participação ofensiva, com alto índice de conversão de chances claras e bom aproveitamento dentro da área.

Em entrevista recente ao GE, o jogador deixou claro que o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo segue vivo: "O sonho continua aceso. Tenho que estar bem aqui para ir (à seleção)".

O atacante, que esteve na Copa de 2022, também relembrou o impacto das lesões no seu ciclo mais recente com a seleção, algo que interrompeu uma sequência promissora.

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  • Fluminense v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Histórico recente pesa contra, mas Ancelotti observa

    Apesar da boa fase, Pedro ainda corre por fora na disputa. Carlo Ancelotti já indicou que busca um centroavante com características específicas: presença física, capacidade de finalização e leitura de jogo dentro da área, perfil no qual Pedro se encaixa.

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    Em 2025, o treinador chegou a citar o nome do jogador como possibilidade, mas lesões impediram convocações mais recentes. Mesmo assim, o italiano mantém o atacante no radar.

    O problema é que o cenário mudou, novos nomes ganharam força e hoje aparecem à frente na corrida pela camisa 9.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP

    Endrick: explosão precoce e protagonismo europeu

    Principal concorrente de Pedro, Endrick vive um momento de consolidação no futebol europeu. Após sua chegada ao Lyon, o jovem atacante rapidamente ganhou espaço e já apresenta números relevantes.

    No ano de 2026, Endrick acumula 17 jogos, sete gols e sete assistências. Podendo atuar como centroavante, segundo atacante ou ponta direita, sua versatilidade e intensidade sem bola são pontos que agradam Ancelotti.

    Além disso, pesa a favor do jovem o contexto, já que ele está inserido no futebol europeu de alto nível, enfrentando adversários de elite semanalmente.

    Outro diferencial é o momento na seleção. Endrick tem aproveitado bem as oportunidades que recebe, criando uma vantagem importante na disputa. Na última data FIFA, no amistoso contra a Croácia, o jovem entrou e mudou o jogo para o Brasil, sofrendo um pênalti e dando uma assistência.

  • Brentford v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Igor Thiago: regularidade e protagonismo na Europa

    Correndo por fora, mas em ascensão, Igor Thiago é outro nome forte na disputa. O atacante vem se destacando nesta temporada do futebol europeu, jogando pelo modesto time do Brentford, da Inglaterra.

    Atuando como referência ofensiva, ele soma 15 jogos e 10 gols em 2026, com destaque para sua capacidade física, pressão na saída de bola e jogo aéreo.

    Igor Thiago oferece um perfil mais moderno de centroavante, com forte participação defensiva e intensidade, características cada vez mais valorizadas no futebol atual.

    Sua regularidade fora do Brasil também pesa positivamente na avaliação da comissão técnica.

  • Camisa 9 BrasilGetty/GOAL

    Comparativo: quem chega melhor?

    A disputa pela camisa 9 pode ser resumida em três perfis distintos:

    - Pedro: finalizador clássico, melhor momento no futebol brasileiro e altíssima eficiência na área;

    - Endrick: jovem em ascensão, versátil, já integrado ao ambiente europeu e à seleção;

    - Igor Thiago: físico, intenso, goleador e regular no futebol europeu.

    Em números, os três somam boas participações em gols. Em comparação com a temporada europeia (de agosto de 2025 até abril de 2026), os dados são:

    - Pedro: 41 jogos, 22 gols e 8 assistências;

    - Endrick: 20 jogos, 7 gols e 7 assistências;

    - Igor Thiago: 35 jogos, 24 gols e 1 assistência.

  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corrida contra o tempo

    Faltando menos de um mês para a convocação final, Pedro precisa não apenas manter o alto nível, mas também torcer por uma brecha na lista. O histórico recente sem lesões e a sequência de jogos podem ser fatores decisivos.

    Por outro lado, Endrick e Igor Thiago largam na frente, seja pela continuidade no ciclo da seleção ou pela exposição no futebol europeu.

    Ainda assim, Pedro segue fazendo sua parte. E, como ele mesmo disse, o sonho continua aceso.