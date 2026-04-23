Como está a briga de Pedro pela camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo: os números do atacante do Flamengo em comparação com Endrick e Igor Thiago

Pedro voltou a ser protagonista no Flamengo em 2026. Sob o comando de Leonardo Jardim, o camisa 9 recuperou confiança, sequência e, principalmente, números expressivos. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante combina presença de área com alta eficiência nas finalizações, uma característica valorizada pela comissão técnica da seleção brasileira.

Na atual temporada, Pedro soma 23 jogos, 13 gols e quatro assistências, mantendo uma média superior a 0,5 gol por jogo. Além disso, apresenta números sólidos de participação ofensiva, com alto índice de conversão de chances claras e bom aproveitamento dentro da área.

Em entrevista recente ao GE, o jogador deixou claro que o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo segue vivo: "O sonho continua aceso. Tenho que estar bem aqui para ir (à seleção)".

O atacante, que esteve na Copa de 2022, também relembrou o impacto das lesões no seu ciclo mais recente com a seleção, algo que interrompeu uma sequência promissora.