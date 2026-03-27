Brasil perde Raphinha e Wesley antes de amistoso com a Croácia; veja os prováveis substitutos

A seleção brasileira ganhou dois desfalques importantes para o amistoso contra a Croácia, marcado para a próxima terça-feira (31), nos Estados Unidos. O atacante Raphinha e o lateral-direito Wesley foram cortados da convocação após apresentarem problemas físicos na partida contra a França, disputada na última quinta-feira (26).

Os dois jogadores começaram como titulares no duelo contra os franceses, mas sentiram dores na região posterior da coxa direita durante o confronto. Raphinha precisou ser substituído ainda no intervalo da partida, enquanto Wesley deixou o campo no decorrer do segundo tempo. Exames de imagem realizados posteriormente confirmaram lesões musculares, o que levou à decisão de cortar ambos da delegação.

Apesar das baixas, o técnico Carlo Ancelotti não pretende convocar novos atletas para a vaga dos lesionados. A comissão técnica deve utilizar jogadores que já fazem parte do grupo para preencher as lacunas na equipe, buscando reorganizar o time que encerra a Data Fifa contra a Croácia.



