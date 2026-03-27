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Raphinha Wesley Getty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Brasil perde Raphinha e Wesley antes de amistoso com a Croácia; veja os prováveis substitutos

Brasil
Wesley
Raphinha
Brasil x Croácia
C. Ancelotti

Titulares contra a França, atacante e lateral sofreram lesões musculares e foram cortados da seleção; Ancelotti deve usar alternativas já convocadas para enfrentar a Croácia

A seleção brasileira ganhou dois desfalques importantes para o amistoso contra a Croácia, marcado para a próxima terça-feira (31), nos Estados Unidos. O atacante Raphinha e o lateral-direito Wesley foram cortados da convocação após apresentarem problemas físicos na partida contra a França, disputada na última quinta-feira (26).

Os dois jogadores começaram como titulares no duelo contra os franceses, mas sentiram dores na região posterior da coxa direita durante o confronto. Raphinha precisou ser substituído ainda no intervalo da partida, enquanto Wesley deixou o campo no decorrer do segundo tempo. Exames de imagem realizados posteriormente confirmaram lesões musculares, o que levou à decisão de cortar ambos da delegação.

Apesar das baixas, o técnico Carlo Ancelotti não pretende convocar novos atletas para a vaga dos lesionados. A comissão técnica deve utilizar jogadores que já fazem parte do grupo para preencher as lacunas na equipe, buscando reorganizar o time que encerra a Data Fifa contra a Croácia.

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    Os prováveis subtitutos

    Com os cortes confirmados, a tendência é que Luiz Henrique apareça como favorito para ocupar a vaga deixada por Raphinha no time titular. O atacante do Zenit entrou bem no segundo tempo contra a França, deu mais dinamismo ao ataque brasileiro e ainda participou diretamente do gol de Bremer ao dar a assistência na jogada. Já na lateral direita, a principal alternativa é Danilo, que pode assumir a posição contra a Croácia e oferecer mais experiência ao sistema defensivo brasileiro.

    A definição da equipe deve acontecer nos próximos treinamentos da seleção, mas as mudanças já indicam como Ancelotti pretende reorganizar o time após mais duas baixas importantes na Data Fifa.

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    A lista de desfalques da Carlo Ancelotti

    Os cortes de Raphinha e Wesley aumentaram a sequência de problemas físicos enfrentados pela seleção brasileira nesta Data Fifa. Antes deles, o técnico Carlo Ancelotti já havia perdido três jogadores convocados inicialmente: o goleiro Alisson, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Gabriel Magalhães, todos desconvocados após apresentarem lesões em seus clubes.

    Além desses cinco cortes confirmados, a comissão técnica também teve outras preocupações durante o período de amistosos. O zagueiro Marquinhos, por exemplo, ficou fora do jogo contra a França por causa de dores no quadril, embora não tenha sido oficialmente cortado da convocação.

    Mesmo antes da convocação final para esta Data Fifa, outros nomes importantes já estavam fora da lista por questões físicas, como Bruno Guimarães, Éder Militão, Estêvão e Rodrygo.

    A sequência de cortes serve de alerta para Carlo Ancelotti às vésperas da convocação final para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio. A partida contra a Croácia será a última antes da definição final dos nomes que representarão o Brasil no torneio.

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