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Adhe Makayasa

Traduzido por

Braga acerta transferência de € 10 milhões com o Barcelona pelo talento adolescente Tommy Marques

Mercado da bola
T. Marques
Braga
Campeonato Português
La Liga
Barcelona

O Braga chegou a um acordo de € 10 milhões com o Barcelona para contratar o meio-campista adolescente Tommy Marques, enquanto o clube português dá sequência à sua ambiciosa preparação para a nova temporada. Formado em La Masia, ele deixa a Catalunha em busca de oportunidades regulares no time principal, depois de ver seu caminho para o onze inicial de Hansi Flick bloqueado pela concorrência dos jogadores mais experientes.

  • Talento em ascensão acerta transferência

    De acordo com The Athletic, o Braga chegou a um acordo com o Barcelona para contratar Marques por um valor inicial de € 10 milhões, além de mais € 2 milhões em possíveis bônus. Não se espera que os termos pessoais representem qualquer obstáculo para o jogador de 19 anos formado em La Masia, enquanto ele busca jogar com regularidade no time principal em Portugal. O adolescente teve sua estreia no time principal contra o Mallorca em fevereiro, embora tenha sido limitado a apenas mais uma partida em La Liga depois disso.

    • Publicidade
  • imago-sport-1073440193.jpgSergio Ros

    Congestionamento no Barcelona provoca mudança

    A decisão do Barcelona de autorizar a saída de sua jovem promessa vem na sequência de um acordo em princípio no valor de € 76,5 milhões (£ 65,3 milhões) com o gigante da Premier League Manchester City pelo volante Rodri. A chegada do internacional espanhol aumenta significativamente a concorrência no meio-campo para o time de Flick, que já conta com uma série de opções experientes.

    Ciente de que as oportunidades no time principal do Barcelona seriam severamente limitadas devido ao excesso de meio-campistas experientes, Marques decidiu buscar minutos regulares em outro lugar para dar continuidade ao seu desenvolvimento, com a cúpula do clube autorizando a venda para ajudar a equilibrar as contas.

  • Forte recrutamento transforma o elenco

    A contratação de Marques coroa uma extensa onda de gastos de verão do Braga, depois de garantir o meio-campista Denis Huseinbasic e o atacante Jonas Wind em transferências sem custos. A equipe portuguesa, que terminou em quarto lugar no cenário nacional e chegou às semifinais da Liga Europa antes de perder para o Freiburg na última temporada, também reforçou sua linha defensiva ao contratar o goleiro Bernardo, o trio de zagueiros Sergio Barcia, Adrian Bajrami e Adrian Barisic, além de Gabriel Silva e Diogo Travassos para ampliar a profundidade tática em todas as competições.

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  • imago-sport-1080735688.jpgAvant Sports

    Teste europeu se aproxima

    Depois de garantir vaga nos playoffs da Liga Conferência da UEFA com uma vitória por 1 a 0 no placar agregado sobre o Dinamo Minsk no início desta semana, o Braga agora volta suas atenções para a competição continental. O time está programado para receber a equipe austríaca Austria Wien no jogo de ida de sua eliminatória na quinta-feira, 20 de agosto. O confronto será um teste importante para avaliar se o elenco reformulado está pronto para manter a consistência entre os compromissos no cenário doméstico e europeu.

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