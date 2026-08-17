A decisão do Barcelona de autorizar a saída de sua jovem promessa vem na sequência de um acordo em princípio no valor de € 76,5 milhões (£ 65,3 milhões) com o gigante da Premier League Manchester City pelo volante Rodri. A chegada do internacional espanhol aumenta significativamente a concorrência no meio-campo para o time de Flick, que já conta com uma série de opções experientes.

Ciente de que as oportunidades no time principal do Barcelona seriam severamente limitadas devido ao excesso de meio-campistas experientes, Marques decidiu buscar minutos regulares em outro lugar para dar continuidade ao seu desenvolvimento, com a cúpula do clube autorizando a venda para ajudar a equilibrar as contas.