O jornal “The Mail” acrescenta que o PSG está exigindo a colossal quantia de 140 milhões de libras para autorizar a saída de Barcola. O clube francês acredita que esse valor pedido reflete de forma justa a avaliação do jogador, com base em sua idade, potencial e valores atuais de mercado.

No entanto, o Liverpool tentará negociar um acordo em relação a esse valor astronômico. Estima-se que o preço do atacante estivesse mais próximo de 75 milhões de libras no verão passado, quando o clube entrou em contato com seus representantes pela primeira vez. Embora o Arsenal e o Bayern de Munique também continuem interessados, e o Chelsea tenha feito consultas no início do verão, diz-se que Barcola deseja conversar com o Liverpool caso seja possível chegar a um acordo com o PSG.