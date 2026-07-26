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Bradley Barcola se mostra “aberto” à transferência para o Liverpool, enquanto o PSG estabelece um preço final exorbitante
Liverpool tem como alvo a contratação de Barcola
De acordo com o Daily Mail, o Liverpool está atualmente trabalhando para chegar a um acordo com o Paris Saint-Germain sobre a transferência de Barcola, em meio a valorizações cada vez maiores. O jogador da seleção francesa, de 23 anos, indicou que não deseja assinar um novo contrato com os campeões europeus e está aberto a se juntar aos Reds.
Barcola ainda tem dois anos restantes em seu contrato atual, mas o PSG está considerando sua venda. O Liverpool mantém um interesse de longa data pelo ponta, vendo-o como a opção ideal para o estilo de jogo de Andoni Iraola, após a lacuna deixada pela saída de Mohamed Salah.
- (C)Getty Images
O PSG exige uma quantia astronômica
O jornal “The Mail” acrescenta que o PSG está exigindo a colossal quantia de 140 milhões de libras para autorizar a saída de Barcola. O clube francês acredita que esse valor pedido reflete de forma justa a avaliação do jogador, com base em sua idade, potencial e valores atuais de mercado.
No entanto, o Liverpool tentará negociar um acordo em relação a esse valor astronômico. Estima-se que o preço do atacante estivesse mais próximo de 75 milhões de libras no verão passado, quando o clube entrou em contato com seus representantes pela primeira vez. Embora o Arsenal e o Bayern de Munique também continuem interessados, e o Chelsea tenha feito consultas no início do verão, diz-se que Barcola deseja conversar com o Liverpool caso seja possível chegar a um acordo com o PSG.
O ponta perde espaço na hierarquia de Luis Enrique
Barcola não é titular regular no PSG de Luis Enrique, time que vem conquistando tudo, o que alimentou seu desejo de explorar novas oportunidades. O PSG vem buscando ativamente Yan Diomande, do RB Leipzig, uma contratação que teria empurrado Barcola ainda mais para baixo na hierarquia do time. No entanto, o Real Madrid agora deve vencer a disputa pelo jogador da seleção da Costa do Marfim.
O Liverpool também teve uma proposta de 85 milhões de libras rejeitada por Diomande, mas Barcola sempre permaneceu firmemente nos planos do clube. Enquanto isso, o Arsenal está explorando a possibilidade de contratar Vinícius Júnior e mantém um interesse ambicioso em Julián Álvarez, abrindo ainda mais caminho para o Liverpool.
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O que vem a seguir para o Liverpool e o Barcola?
O Liverpool precisa agora decidir se vai aceitar o alto valor pedido pelo Paris Saint-Germain ou se vai buscar alvos alternativos no mercado. O clube precisa negociar com eficácia para chegar a um acordo antes que os clubes rivais intensifiquem suas tentativas de contratação. Por enquanto, Barcola continuará aproveitando um merecido período de descanso, após ter se destacado pela França durante a campanha que levou a seleção às semifinais da Copa do Mundo de 2026.
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