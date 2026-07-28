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Bradley Barcola LiverpoolGetty/GOAL
Yosua Arya

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Bradley Barcola chega a acordo para transferência ao Liverpool após ponta do PSG manter conversas com Andoni Iraola

Mercado da bola
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B. Barcola
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Premier League
Campeonato Francês
A. Iraola

O ponta do Paris Saint-Germain Bradley Barcola chegou a um acordo de princípio para se transferir para o Liverpool após conversas com o novo técnico Andoni Iraola, segundo relatos. Embora o jogador de 23 anos esteja ansioso para se mudar para Anfield, os dois clubes seguem muito distantes em suas avaliações do atleta.

  • Barcola aceita se transferir para o Liverpool

    De acordo com L'Equipe, Barcola chegou a um acordo de princípio para se juntar ao Liverpool. O jogador de 23 anos informou aos campeões franceses que não pretende renovar seu contrato atual, que vai até o verão de 2028. Barcola está determinado a conhecer a Premier League e dar o próximo passo crucial em sua carreira.

    A mesma reportagem afirma que o internacional francês teve recentemente conversas positivas com o novo técnico do Liverpool, Iraola, e vários dirigentes do clube para delinear uma possível transferência para Anfield. No entanto, apesar do claro desejo do jogador de se mudar para Merseyside, nenhum acordo contratual formal foi assinado.

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  • Bradley Barcola PSG 2025Getty Images

    Buscando vaga regular entre os titulares

    Depois de aproveitar três anos de grande sucesso na capital francesa, Barcola está ansioso para se firmar como titular regular em um grande clube europeu. O atacante nascido em Lyon ficou frustrado após ser frequentemente relegado ao papel de reserva nos compromissos mais cruciais do PSG nos últimos meses.

    Tendo atuado regularmente como o "12º homem" sob a atual comissão técnica, Barcola acredita que chegou a hora de abrir asas. Ele identificou o Liverpool como seu destino preferido para garantir oportunidades consistentes como titular. Barcola agora está focado exclusivamente em assegurar uma transferência para Anfield. O jogador de 23 anos espera que seu acordo pessoal com o clube inglês ajude a destravar as negociações complicadas.

  • PSG exige taxa de transferência milionária

    Embora Barcola tenha concordado com a transferência em princípio, concluir o negócio continua sendo uma operação altamente complexa. Dirigentes do Liverpool abriram conversas preliminares com seus homólogos parisienses, mas os dois gigantes europeus ainda estão longe de chegar a um consenso. Segundo informações, o PSG agora está aberto a autorizar a saída de Barcola neste verão, mas segue irredutível em suas exigências financeiras. O clube parisiense pede uma taxa de transferência monumental, que pode facilmente ultrapassar a marca de € 120 milhões.

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  • Bradley BarcolaGetty

    Próximos passos para Liverpool e Barcola

    Resta saber se o acordo pessoal de Barcola com o Liverpool vai acelerar as negociações entre os clubes nos próximos dias. O Liverpool deve dar continuidade às conversas com o PSG na tentativa de reduzir a enorme diferença financeira entre as partes. Se não houver um compromisso mútuo, o clube pode ser forçado a abandonar a mesa de negociações. No entanto, a clara preferência de Barcola por uma transferência para Anfield dá ao time da Premier League uma vantagem distinta nessas discussões de alto risco.

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