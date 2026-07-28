Bradley Barcola chega a acordo para transferência ao Liverpool após ponta do PSG manter conversas com Andoni Iraola

De acordo com L'Equipe, Barcola chegou a um acordo de princípio para se juntar ao Liverpool. O jogador de 23 anos informou aos campeões franceses que não pretende renovar seu contrato atual, que vai até o verão de 2028. Barcola está determinado a conhecer a Premier League e dar o próximo passo crucial em sua carreira.

A mesma reportagem afirma que o internacional francês teve recentemente conversas positivas com o novo técnico do Liverpool, Iraola, e vários dirigentes do clube para delinear uma possível transferência para Anfield. No entanto, apesar do claro desejo do jogador de se mudar para Merseyside, nenhum acordo contratual formal foi assinado.