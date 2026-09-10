Boto compara Filipe Luís a Jardim, chama Lino de melhor do Brasil e traça plano do Flamengo

José Boto colocou lado a lado os trabalhos de Filipe Luís e Leonardo Jardim no comando do Flamengo e apontou diferenças importantes entre os dois treinadores. Em entrevista exclusiva à ESPN, o diretor de futebol afirmou que o atual técnico tem maior capacidade de adaptar suas ideias às características do elenco, enquanto o antecessor trabalha com conceitos mais rígidos.
A avaliação acontece meses depois da troca no comando da equipe. Filipe Luís deixou o cargo após uma temporada de títulos, e Jardim assumiu a equipe com a missão de manter o alto nível competitivo. Para Boto, a mudança também alterou a maneira como alguns jogadores são aproveitados dentro do grupo.