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imago-sport-1080020210.jpgSports Press Photo
Pedro Augusto Dias

Boto compara Filipe Luís a Jardim, chama Lino de melhor do Brasil e traça plano do Flamengo

Flamengo
Copa Libertadores
Brasileirão
L. Jardim
Luis
S. Lino

Diretor de futebol explica diferenças entre os estilos dos treinadores, exalta momento de Samuel Lino e admite que clube ainda precisa formar um elenco com jovens de potencial de valorização

José Boto colocou lado a lado os trabalhos de Filipe Luís e Leonardo Jardim no comando do Flamengo e apontou diferenças importantes entre os dois treinadores. Em entrevista exclusiva à ESPN, o diretor de futebol afirmou que o atual técnico tem maior capacidade de adaptar suas ideias às características do elenco, enquanto o antecessor trabalha com conceitos mais rígidos.

A avaliação acontece meses depois da troca no comando da equipe. Filipe Luís deixou o cargo após uma temporada de títulos, e Jardim assumiu a equipe com a missão de manter o alto nível competitivo. Para Boto, a mudança também alterou a maneira como alguns jogadores são aproveitados dentro do grupo.

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    Boto vê Filipe mais fiel às próprias ideias

    Na análise do dirigente, Filipe Luís apresenta um perfil de treinador que prioriza a manutenção de seu modelo de jogo mesmo diante das características dos atletas disponíveis.

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    "Filipe é um treinador mais autor. Tem um estilo próprio, abdica pouco, já trabalhei com muitos nesse perfil, talvez o maior de todos o (Roberto) De Zerbi, que não abdicava da maneira de jogar por nada nesse mundo."

    Boto entende que esse comportamento pode exigir um período maior de adaptação dos jogadores. Segundo ele, a chegada de Jardim trouxe uma abordagem diferente justamente pela possibilidade de alterar determinadas escolhas de acordo com o elenco.

    "O Leonardo é mais camaleão, consegue se adaptar mais ao elenco que tem, do que propriamente ideias muito rígidas que não abra mão delas."

    O português também relacionou essa característica a uma geração mais jovem de treinadores. Para ele, a escolha por um modelo específico pode ter consequências sobre atletas que precisam se adaptar a uma determinada forma de jogar.

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  • Flamengo v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Samuel Lino ganha elogios após virada no Flamengo

    Um dos principais pontos da entrevista foi Samuel Lino. Contratado em 2025, o atacante vive um momento de destaque no Flamengo e recebeu uma avaliação contundente de Boto. O dirigente considera que o jogador atingiu um nível que o coloca acima dos demais atletas em atividade no futebol brasileiro.

    "Eu acho que é [o melhor jogador do Brasil no momento]."

    Boto destacou a combinação de características que, na avaliação dele, faz Lino se diferenciar. O português citou a evolução do atacante diante do gol, além de velocidade, inteligência e contribuição sem a bola.

    "Ele tem uma série de características que o tornam completo. Encontrou o caminho do gol, que é importante, é um jogador competente, rápido, inteligente, que ajuda na defesa."

    O diretor também atribuiu parte da evolução ao período necessário para o jogador se ambientar ao Flamengo e ao futebol brasileiro. Lino chegou ao clube depois de passagem pelo Atlético de Madrid e precisou lidar com a cobrança por resultados imediatos.

    "A cada três dias é julgado. Um dia bom ou mal. Até a pessoa se ligar, não ouvir, demora um tempo."

  • Flamengo quer transformar jovens em patrimônio

    A estratégia de mercado apresentada por Boto também passa por uma mudança de composição do elenco. O diretor reconheceu que o Flamengo passou a realizar investimentos de grande porte, mas afirmou que o planejamento não pode ficar restrito à contratação de jogadores já consolidados.

    O objetivo agora é acrescentar atletas jovens, capazes de contribuir esportivamente e, ao mesmo tempo, representar patrimônio para o clube. A necessidade ganhou força depois de uma sequência de investimentos elevados em nomes de peso, enquanto o Flamengo também realizou vendas importantes nos últimos dois anos.

    "O Flamengo, hoje, não tem jogadores muito jovens que podem garantir o futuro daqui a dois/três anos, e também não tem muitos ativos para vendas, aquelas vendas grandes, de jogadores até os 23, 24 anos."

    Boto explicou que esse perfil permite ao clube trabalhar com uma perspectiva mais longa, pensando tanto na renovação do elenco quanto na possibilidade de futuras negociações.

    "E nós queremos adicionar esse tipo de jogadores, que possam nos permitir pensar no futuro."

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