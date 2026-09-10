Boto compara Filipe Luís a Jardim, chama Lino de melhor do Brasil e traça plano do Flamengo

Na análise do dirigente, Filipe Luís apresenta um perfil de treinador que prioriza a manutenção de seu modelo de jogo mesmo diante das características dos atletas disponíveis.

"Filipe é um treinador mais autor. Tem um estilo próprio, abdica pouco, já trabalhei com muitos nesse perfil, talvez o maior de todos o (Roberto) De Zerbi, que não abdicava da maneira de jogar por nada nesse mundo."

Boto entende que esse comportamento pode exigir um período maior de adaptação dos jogadores. Segundo ele, a chegada de Jardim trouxe uma abordagem diferente justamente pela possibilidade de alterar determinadas escolhas de acordo com o elenco.

"O Leonardo é mais camaleão, consegue se adaptar mais ao elenco que tem, do que propriamente ideias muito rígidas que não abra mão delas."

O português também relacionou essa característica a uma geração mais jovem de treinadores. Para ele, a escolha por um modelo específico pode ter consequências sobre atletas que precisam se adaptar a uma determinada forma de jogar.