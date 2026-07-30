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Morte de Tássio Maia, ex-atacante do BotafogoReprodução/Botafogo
Pedro Augusto Dias

Botafogo lamenta morte de ex-atacante Tássio, vítima de desabamento durante ventania no Rio

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Ex-jogador de 41 anos atuou pelo Alvinegro em 2015 e morreu após a queda de um muro em Santa Teresa, na Zona Central da capital fluminense

O Botafogo lamentou, na noite desta quarta-feira (29), a morte do ex-atacante Tássio Maia dos Santos, aos 41 anos. O ex-jogador foi uma das vítimas do desabamento de um muro em Santa Teresa, na Zona Central do Rio de Janeiro, durante a forte ventania que atingiu a cidade.

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  • A nota do Botafogo

    Em publicação nas redes sociais, o Alvinegro prestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-atleta, que defendeu o clube na temporada de 2015.

    "Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz."

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  • Passagem pelo Botafogo

    Tássio disputou seis partidas pelo Botafogo em 2015, sendo cinco pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil. O atacante marcou um gol com a camisa alvinegra, na vitória por 3 a 0 sobre o Resende, pelo estadual.

    Revelado pelo São Cristóvão, o atacante encerrou a carreira em 2019, após acumular passagens por 27 clubes. No futebol brasileiro, também vestiu as camisas de Mirassol, Figueirense, Volta Redonda e Bragantino, além de ter atuado no exterior, com destaque para o CSKA Sofia, da Bulgária.

    Após a aposentadoria, Tássio passou a atuar na gestão de uma casa de festas localizada em Santa Teresa. A morte ocorreu durante o temporal que atingiu o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), com rajadas de vento superiores a 90 km/h. O ex-atacante estava com o amigo Vandré Cordeiro, que também não resistiu aos ferimentos.

  • Fortes ventos

    A ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) provocou estragos em diversas regiões. Rajadas de vento chegaram a 105,5 km/h no Galeão e deixaram cerca de 1,9 milhão de clientes sem energia elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o início da noite foram registradas 185 ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo 93 quedas de árvores, 31 salvamentos, cinco desabamentos e duas mortes. Além das vítimas em Santa Teresa, as equipes seguem procurando um pescador desaparecido em Tarituba, distrito de Paraty.

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