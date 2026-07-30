Botafogo lamenta morte de ex-atacante Tássio, vítima de desabamento durante ventania no Rio

Tássio disputou seis partidas pelo Botafogo em 2015, sendo cinco pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil. O atacante marcou um gol com a camisa alvinegra, na vitória por 3 a 0 sobre o Resende, pelo estadual.

Revelado pelo São Cristóvão, o atacante encerrou a carreira em 2019, após acumular passagens por 27 clubes. No futebol brasileiro, também vestiu as camisas de Mirassol, Figueirense, Volta Redonda e Bragantino, além de ter atuado no exterior, com destaque para o CSKA Sofia, da Bulgária.

Após a aposentadoria, Tássio passou a atuar na gestão de uma casa de festas localizada em Santa Teresa. A morte ocorreu durante o temporal que atingiu o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), com rajadas de vento superiores a 90 km/h. O ex-atacante estava com o amigo Vandré Cordeiro, que também não resistiu aos ferimentos.