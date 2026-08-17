Botafogo desembarca sob protestos após sequência ruim e torcida pede saída de Franclim Carvalho

O Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro sob forte pressão na madrugada desta segunda-feira (17). Após uma sequência de resultados negativos, com direito à goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru, pela Sul-Americana, e derrota por 1 a 0 para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, a delegação foi recebida por integrantes da Fúria Jovem, que protestaram contra o momento vivido pelo clube.

O principal alvo das reclamações foi o técnico Franclim Carvalho. Os torcedores cobraram uma mudança imediata no comando da equipe e prometeram novos protestos caso o treinador seja mantido.

A pressão também aumentou internamente. A direção de transição do Botafogo já decidiu pela saída de Franclim, mas aguarda uma última conversa com Gabriel de Alba, que está finalizando a compra da SAF alvinegra e tem chegada ao Rio prevista para esta terça-feira (18).