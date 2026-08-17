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Gabriel Marin

Botafogo desembarca sob protestos após sequência ruim e torcida pede saída de Franclim Carvalho

Botafogo
F. Carvalho

Torcedores da Fúria Jovem cobraram jogadores e direção no aeroporto após goleada por 6 a 1 para o Cienciano e derrota para o Vitória; treinador deve ser demitido ainda nesta segunda ou terça-feira

O Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro sob forte pressão na madrugada desta segunda-feira (17). Após uma sequência de resultados negativos, com direito à goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru, pela Sul-Americana, e derrota por 1 a 0 para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, a delegação foi recebida por integrantes da Fúria Jovem, que protestaram contra o momento vivido pelo clube.

O principal alvo das reclamações foi o técnico Franclim Carvalho. Os torcedores cobraram uma mudança imediata no comando da equipe e prometeram novos protestos caso o treinador seja mantido.

A pressão também aumentou internamente. A direção de transição do Botafogo já decidiu pela saída de Franclim, mas aguarda uma última conversa com Gabriel de Alba, que está finalizando a compra da SAF alvinegra e tem chegada ao Rio prevista para esta terça-feira (18).

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  • Líderes do elenco participam de conversa com torcedores

    No primeiro momento, apenas alguns dos principais jogadores do elenco participaram da conversa com os torcedores. Vitinho, Marçal, Allan e Alex Telles desceram do ônibus acompanhados pelo presidente do clube social, João Paulo Magalhães, e pelo diretor de futebol, Léo Coelho.

    Minutos depois, o restante da delegação, que já estava dentro do ônibus se preparando para deixar o aeroporto, também desceu e se juntou ao grupo.

    A conversa foi marcada por cobranças relacionadas principalmente à postura apresentada pelo Botafogo nas últimas partidas. A goleada sofrida em Cusco, pela Sul-Americana, concentrou boa parte da indignação.

    Os torcedores exigiram a demissão de Franclim Carvalho e deixaram claro que pretendem continuar pressionando o clube.

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  • Torcida BotafogoReprodução/Redes Sociais

    Segurança é reforçada após protesto no aeroporto

    Diante do clima de tensão, o Botafogo adotou medidas de segurança para a saída da delegação. O elenco deixou o aeroporto sob escolta e utilizou um ônibus descaracterizado.

    Mesmo com a tentativa de preservar os jogadores, os torcedores conseguiram realizar a manifestação e conversar diretamente com alguns dos líderes do grupo.

    A cobrança aconteceu em um momento particularmente delicado para o clube. Além da pressão das arquibancadas, sócios e conselheiros também aumentaram as críticas à atual condução do futebol.

  • Franclim está perto de deixar o Botafogo

    A saída de Franclim Carvalho ganhou força depois da derrota para o Vitória, em Salvador. Internamente, a avaliação é de que manter o treinador para o duelo contra o Cienciano, na próxima quinta-feira (20), poderia tornar o ambiente ainda mais pesado.

    Segundo apuração da Agência RTI Esporte, uma reunião marcada para esta segunda-feira (17) deve definir o futuro do treinador. A demissão é tratada como o cenário mais provável.

    Informações divulgadas por Thiago Grachet, do canal Glorioso Play, apontam que a saída é considerada "quase unanimidade" internamente. Outros veículos que acompanham o clube também indicam que o anúncio pode acontecer entre esta segunda e terça-feira.

    A direção de transição já comunicou a Gabriel de Alba que pretende trocar o treinador, especialmente depois da derrota histórica por 6 a 1 para o Cienciano.

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    Chegada de Gabriel de Alba influencia decisão

    Apesar de a direção de transição já ter tomado a decisão pela saída, o Botafogo ainda trabalha em conjunto com Gabriel de Alba, futuro responsável pela SAF do clube.

    O empresário, ligado à GDA Luma, deve chegar ao Brasil nesta terça-feira (18). A expectativa é que uma conversa entre as partes ajude a definir os próximos passos do futebol alvinegro, incluindo o perfil do novo treinador.

    Por uma questão de continuidade e planejamento, a diretoria ainda não oficializou a demissão. A ideia é evitar uma decisão isolada justamente na transição do controle da SAF.

    A tendência, porém, é de mudança no comando.

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    Rodrigo Bellão é preparado para assumir como interino

    Com a iminente saída de Franclim, Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, foi colocado de sobreaviso para comandar o treinamento desta segunda-feira (17) no centro de treinamento do Botafogo.

    A possibilidade é que Bellão reassuma temporariamente o time profissional e seja o responsável pela preparação para o confronto contra o Cienciano.

    Não há, neste momento, conversas para que o treinador permaneça de forma definitiva. A escolha de Bellão tem caráter emergencial e permitiria à diretoria ganhar tempo para definir o perfil do próximo comandante.

    Além disso, o técnico conhece boa parte do elenco e conta com o respaldo dos principais líderes do grupo, fatores considerados importantes para uma transição em meio ao ambiente de pressão.

  • FBL-SUDAMERICANA-CIENCIANO-BOTAFOGOAFP

    Cienciano vira teste decisivo em meio à crise

    O próximo compromisso do Botafogo será justamente contra o adversário responsável pela maior derrota recente do clube.

    Botafogo e Cienciano se enfrentam na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana.

    A situação é extrema. Depois da derrota por 6 a 1 no Peru, o Alvinegro precisa vencer por cinco gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Para avançar diretamente, será necessário vencer por seis ou mais gols.

    Independentemente do cenário improvável de classificação, o confronto ganhou importância adicional pela necessidade de o clube reagir diante de sua torcida.

  • Pressão aumenta antes de uma mudança de ciclo

    A sequência de resultados negativos transformou a crise em uma questão que ultrapassa o desempenho de Franclim Carvalho. A goleada em Cusco acelerou a pressão, a derrota em Salvador aumentou a urgência e o desembarque no Rio mostrou que a insatisfação chegou diretamente ao elenco.

    Agora, o Botafogo se prepara para uma possível mudança no comando justamente quando também vive uma transição fora de campo.

    Com a chegada de Gabriel de Alba se aproximando e Rodrigo Bellão preparado para assumir interinamente, a tendência é que o clube passe os próximos dias definindo não apenas o substituto de Franclim, mas também os rumos do futebol alvinegro para a sequência da temporada.

    A pressão da torcida, porém, já deixou um recado claro: depois dos últimos resultados, a cobrança por mudanças deixou de ser apenas uma manifestação isolada e passou a fazer parte do ambiente do Botafogo.

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