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SE Palmeiras v Botafogo FR: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Botafogo acelera "última dança" de Barboza antes de possível ida ao Palmeiras

Mercado da bola
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Alvinegro monta estratégia para utilizar zagueiro até o limite permitido antes de transferência ao Alviverde

O Botafogo já definiu o planejamento para Alexander Barboza antes da provável saída do zagueiro rumo ao Palmeiras. Segundo apuração da ESPN, o clube carioca pretende utilizar o argentino “até o limite” permitido pelo regulamento do Campeonato Brasileiro antes de concluir a transferência.

A comissão técnica de Franclim Carvalho conta com o defensor para os próximos compromissos da equipe: contra a Chapecoense, fora de casa, pela Copa do Brasil; diante do Corinthians, no Nilton Santos, pelo Brasileirão; e contra o Independiente Petrolero, também como visitante, pela Copa Sul-Americana.

Neste cenário, o duelo diante do Corinthians, marcado para o domingo (17), deve representar a despedida de Barboza da torcida alvinegra em solo carioca. Depois disso, o zagueiro ficaria fora dos confrontos contra São Paulo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

A estratégia do Botafogo tem relação direta com o regulamento da Série A. Caso atue até o limite previsto, Barboza chegaria a 12 partidas pelo clube na competição, número máximo permitido para que ainda possa defender outro time no torneio.

Se entrar em campo contra São Paulo ou Bahia, o argentino alcançará 13 jogos e automaticamente ficará impedido de atuar pelo Palmeiras no Brasileirão.

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    Cláusula decisiva no contrato

    O limite de partidas é um dos pontos centrais do acordo firmado entre Botafogo e Palmeiras pela venda do defensor.

    O contrato prevê que, caso Barboza dispute 12 jogos pelo Glorioso antes da abertura da segunda janela de transferências de 2026, o Palmeiras terá o direito de desistir da operação sem custos adicionais, além de exigir a devolução da primeira parcela já paga.

    Apesar da cláusula contratual, o entendimento interno no Palmeiras é mais flexível. O clube paulista não vê problema caso o zagueiro atinja exatamente o 12º jogo pelo Botafogo. A preocupação existe apenas se ele ultrapassar esse número.

    Por isso, o Verdão acompanha de perto o planejamento do clube carioca antes de oficializar os passos finais da transferência.

    Internamente, o entendimento é de que, permanecendo dentro do limite permitido até a pausa para a Copa do Mundo, o negócio seguirá normalmente.

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    Venda importante

    A negociação de Barboza também ganhou peso nos bastidores financeiros do Botafogo.

    Os administradores judiciais responsáveis pelo processo de recuperação da SAF alvinegra enviaram nesta semana um parecer favorável à Justiça sobre a venda do zagueiro ao Palmeiras.

    Segundo o documento, a operação é considerada positiva para o clube por gerar ganho contábil e reforçar o fluxo de caixa em um momento delicado financeiramente.

    Os administradores citaram, inclusive, a necessidade recente de um financiamento emergencial para o pagamento de salários no mês de maio, cenário que reforça a urgência de novas receitas para o clube.

    Mesmo com o pagamento sendo parcelado, o Botafogo entende que os valores previstos para 2026 terão impacto importante na reorganização financeira da SAF.

  • Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Palmeiras aguarda desfecho

    Os detalhes entre Palmeiras e Barboza já estão alinhados há alguns dias. O defensor acertou bases salariais, bônus por metas e luvas, enquanto os clubes também avançaram nas condições financeiras da operação.

    O Verdão vai desembolsar cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente R$ 20 milhões, para contratar o argentino antes do fim de seu vínculo com o Botafogo.

    O pagamento será realizado de forma parcelada, com uma primeira parcela maior sendo quitada assim que o acordo for oficializado. O contrato de Barboza com o Palmeiras será válido até dezembro de 2029.

    Desde que chegou ao Botafogo, em 2024, o zagueiro disputou 119 partidas, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências. Apenas nesta temporada, já soma 22 jogos, consolidado como um dos líderes defensivos do elenco.

    Caso a saída seja confirmada, o Botafogo terá poucas alternativas para o segundo semestre. O elenco atualmente conta com Bastos, Ferraresi, Pantaleão, lesionado, Ythallo, Anthony e Justino como opções para o setor.

    Além disso, o transfer ban imposto ao clube impede novas inscrições de reforços neste momento, aumentando ainda mais a preocupação interna com a possível saída do argentino.

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