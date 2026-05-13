Botafogo acelera "última dança" de Barboza antes de possível ida ao Palmeiras

O Botafogo já definiu o planejamento para Alexander Barboza antes da provável saída do zagueiro rumo ao Palmeiras. Segundo apuração da ESPN, o clube carioca pretende utilizar o argentino “até o limite” permitido pelo regulamento do Campeonato Brasileiro antes de concluir a transferência.

A comissão técnica de Franclim Carvalho conta com o defensor para os próximos compromissos da equipe: contra a Chapecoense, fora de casa, pela Copa do Brasil; diante do Corinthians, no Nilton Santos, pelo Brasileirão; e contra o Independiente Petrolero, também como visitante, pela Copa Sul-Americana.

Neste cenário, o duelo diante do Corinthians, marcado para o domingo (17), deve representar a despedida de Barboza da torcida alvinegra em solo carioca. Depois disso, o zagueiro ficaria fora dos confrontos contra São Paulo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

A estratégia do Botafogo tem relação direta com o regulamento da Série A. Caso atue até o limite previsto, Barboza chegaria a 12 partidas pelo clube na competição, número máximo permitido para que ainda possa defender outro time no torneio.

Se entrar em campo contra São Paulo ou Bahia, o argentino alcançará 13 jogos e automaticamente ficará impedido de atuar pelo Palmeiras no Brasileirão.