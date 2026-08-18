O Borussia Dortmund reforçou significativamente seu elenco com a contratação oficial de Veerman. O clube confirmou a transferência em definitivo, levando o talentoso meio-campista holandês ao Signal Iduna Park vindo do PSV.

A contratação atende à necessidade da equipe por criatividade e qualidade técnica no meio-campo. Garantir um jogador do calibre de Veerman reforça a ambição do clube de competir com força em todas as frentes nacionais e europeias.