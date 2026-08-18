Borussia Dortmund
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Borussia Dortmund tira a estrela holandesa Joey Veerman do PSV
Garantindo o meio-campista
O Borussia Dortmund reforçou significativamente seu elenco com a contratação oficial de Veerman. O clube confirmou a transferência em definitivo, levando o talentoso meio-campista holandês ao Signal Iduna Park vindo do PSV.
A contratação atende à necessidade da equipe por criatividade e qualidade técnica no meio-campo. Garantir um jogador do calibre de Veerman reforça a ambição do clube de competir com força em todas as frentes nacionais e europeias.
- AFP
Acrescentando qualidade tática
Veerman chega à Alemanha com uma excelente reputação, construída por atuações consistentes na Eredivisie e em competições europeias. Ele conquistou com sucesso três títulos consecutivos da Eredivisie em 2023–24, 2024–25 e 2025–26, além de levantar a Copa da KNVB nas temporadas 2021–22 e 2022–23.
O diretor-geral de esportes do Borussia Dortmund, Lars Ricken, explica: “Joey é um jogador cujas qualidades serão de enorme ajuda para nós. Deliberadamente concentramos nossas atividades de transferências neste verão no meio-campo central, porque, com Pascal Gross e Salih Ozcan, perdemos dois jogadores nessa posição desde o início do ano, e planejamos usar Emre Can na defesa central assim que ele retornar ao time.”
Integrando-se ao elenco
A transição para a Bundesliga representa um novo capítulo empolgante na carreira do meio-campista. A preparação de pré-temporada e as sessões de treinamento serão cruciais para que o jogador se adapte rapidamente à intensidade e ao ritmo do futebol alemão.
O diretor esportivo Ole Book destacou: “Joey é um jogador de futebol realmente excepcional, que possui muita criatividade, habilidade técnica e visão de jogo. Ele mostrou no PSV Eindhoven e na seleção holandesa que pode atuar de forma consistente no mais alto nível. Estamos animados com o fato de que ele trará seu talento para a nossa equipe no futuro.”
- AFP
De olho nos próximos jogos
Com as formalidades da transferência concluídas com sucesso, a atenção agora se volta para a possível estreia de Veerman em preto e amarelo. Os torcedores estarão ansiosos para ver como o novo reforço se encaixa na formação titular nos próximos jogos.
A cúpula do clube espera que essa contratação de peso sirva de catalisador para uma campanha bem-sucedida e competitiva. Todas as atenções estarão voltadas para o meio-campista ao iniciar sua nova jornada na Bundesliga.
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