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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Bomba não anunciada: a história completa da virada de Rodri do Real Madrid para o Barcelona

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O clube merengue estava certo?

Uma reportagem revelou os bastidores impressionantes por trás do fracasso do Real Madrid em contratar Rodri Hernández, depois que o Barcelona fechou o negócio a seu favor, apesar de o meio-campista do Manchester City sonhar desde a infância em vestir a camisa merengue.

De acordo com a reportagem publicada pelo jornal Marca, Rodri esperava há anos pela oportunidade de jogar pelo Real Madrid, mas os acontecimentos tomaram um rumo diferente em duas ocasiões: a primeira em 2019, quando deixou o Atlético de Madrid rumo ao Manchester City, e a segunda no verão de 2026, quando preferiu se transferir para o Barcelona.

  • Oportunidade perdida desde 2019

    O "Marca" esclareceu que Rodri, quando ainda era jogador do Atlético de Madrid, esperou até os últimos momentos por uma proposta do Real Madrid antes de sua transferência para o Manchester City, mas o clube merengue não se mexeu naquele momento, por contar com um trio formado por Toni Kroos, Luka Modric e Casemiro, fazendo com que o jogador decidisse por fim acionar a cláusula de rescisão e se juntar à equipe de Pep Guardiola.

    O relatório afirmou que aquele passo foi o maior ponto de virada em sua carreira, depois de Guardiola ter conseguido extrair a melhor versão do meio-campista espanhol.

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  • O Real Madrid não estava convencido

    Apesar dos pedidos da torcida do Real Madrid pela contratação de Rodri neste verão, a diretoria do clube, segundo o "Marca", não estava totalmente convencida de fechar o negócio.

    O relatório apontou que a situação mudou após a boa atuação do jogador na Copa do Mundo, e com a sua entrada no último ano de contrato e a saída de Pep Guardiola do Manchester City, tornando a sua contratação uma oportunidade real. No entanto, a movimentação veio tarde e sem uma convicção completa, algo que o jogador sentiu.

  • Bomba

    O "Marca" revelou uma bomba: uma frase que circulou entre os dirigentes nos corredores de Valdebebas, cujo teor era: "Rodri desacelera muito o ritmo da bola, e não é isso que buscamos".

    O relatório acrescentou que os dirigentes do Real Madrid procuravam um meio-campista mais dinâmico e forte, apesar de Rodri ter encerrado a Copa do Mundo alcançando um recorde como o jogador que mais completou passes em uma única edição do torneio, com um índice de acerto superior a 93%.

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  • Grande diferença na forma de negociar

    O jornal confirmou que Florentino Pérez e José Ángel Sánchez entraram em contato com Rodri, mas o assunto parou por aí, ao contrário das grandes negociações habituais dentro do Real Madrid.

    Por outro lado, o Barcelona mobilizou todos os seus integrantes para convencer o jogador, já que Deco, o presidente do clube Joan Laporta e o técnico Hansi Flick entraram em contato com ele, além de um grande número de atletas da equipe, em uma mensagem clara que confirma o quanto o clube catalão deseja contratá-lo.

  • O dinheiro não foi o motivo

    O "Marca" enfatizou que a diferença não era financeira, já que as propostas apresentadas por Real Madrid e Barcelona eram muito próximas.

    Mas Rodri se convenceu pelo projeto esportivo do Barcelona, que se assemelha ao estilo de jogo da seleção da Espanha, campeã mundial, além de considerar que a equipe possui uma estrutura estável e uma identidade clara, enquanto avaliou que o projeto do Real Madrid ainda passa por uma fase de instabilidade, algo que não se adequava a um jogador de 30 anos.

  • Um telefonema e 5 tentativas

    O "Marca" encerrou sua reportagem apontando que Rodri, após tomar sua decisão final, tomou a iniciativa de entrar em contato com José Ángel Sánchez e agradeceu à diretoria do Real Madrid pelo respeito demonstrado nas negociações, antes de aguardar o sucesso do Barcelona em chegar a um acordo definitivo com o Manchester City, acordo que precisou de cinco tentativas até que o clube inglês aceitasse concluir a transação.

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