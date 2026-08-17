Uma reportagem revelou os bastidores impressionantes por trás do fracasso do Real Madrid em contratar Rodri Hernández, depois que o Barcelona fechou o negócio a seu favor, apesar de o meio-campista do Manchester City sonhar desde a infância em vestir a camisa merengue.

De acordo com a reportagem publicada pelo jornal Marca, Rodri esperava há anos pela oportunidade de jogar pelo Real Madrid, mas os acontecimentos tomaram um rumo diferente em duas ocasiões: a primeira em 2019, quando deixou o Atlético de Madrid rumo ao Manchester City, e a segunda no verão de 2026, quando preferiu se transferir para o Barcelona.