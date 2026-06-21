Bill: O futebol ficou chato como o xadrez... e a diversão está nos pés de Yamal e da dupla do Real

Bill (36 anos) comentou sobre o retorno de José Mourinho ao comando do Real Madrid, segundo reportagem do jornal AS: “Depois da experiência com um técnico experiente como Ancelotti, espero que José consiga trazer estabilidade ao grupo e orientar todos na mesma direção. Ele pressiona você para tirar o melhor de si e tenta entender cada jogador e descobrir o que é necessário para o sucesso dele, seja pressionando pela mídia ou dando um abraço. Ele já treinou o Real Madrid antes, conhece a dinâmica do clube e vai traçar um plano para o sucesso da equipe”.

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