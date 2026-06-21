Já se passaram três anos desde que Gareth Bale pendurou as chuteiras. Em 2023, o ex-jogador do Real Madrid e do Tottenham, entre outros, encerrou sua carreira. Agora, aos 36 anos, ele vê o futebol sob uma nova perspectiva. Em uma entrevista detalhada ao site “The Athletic”, o galês abordou diversos temas esportivos atuais, como o retorno de Mourinho ao Real Madrid, a evolução do futebol, seus investimentos no futebol feminino e outros assuntos.
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Bill: O futebol ficou chato como o xadrez... e a diversão está nos pés de Yamal e da dupla do Real
Um desejo em relação a Mourinho
Bill (36 anos) comentou sobre o retorno de José Mourinho ao comando do Real Madrid, segundo reportagem do jornal AS: “Depois da experiência com um técnico experiente como Ancelotti, espero que José consiga trazer estabilidade ao grupo e orientar todos na mesma direção. Ele pressiona você para tirar o melhor de si e tenta entender cada jogador e descobrir o que é necessário para o sucesso dele, seja pressionando pela mídia ou dando um abraço. Ele já treinou o Real Madrid antes, conhece a dinâmica do clube e vai traçar um plano para o sucesso da equipe”.
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Ancelotti... O segredo do sucesso nos grandes clubes
Já sobre Carlo Ancelotti, Bale elogiou suas excelentes habilidades de gestão, dizendo: “Carlo é um excelente gestor de pessoas, entende de psicologia e das pressões, e cria uma relação que faz você sentir que ele realmente se importa com você. Até mesmo os jogadores que não entram em campo, ele sabe como motivá-los e mantê-los ao seu lado. Em um grande clube como o Real Madrid, você não precisa ser apenas um técnico, mas também um gestor do ego, e é por isso que ele teve sucesso nos maiores clubes”.
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O Real e Los Angeles... O fim do mundo!
O ala galês aposentado revelou a diferença gritante entre o ambiente no Real Madrid e no Los Angeles FC, clube onde encerrou a carreira: “Nos Estados Unidos não há queda, nem consequências para a derrota”.
E continuou: “Já no Real Madrid, se você perde um jogo, é como se fosse o fim do mundo. Lembro-me da nossa primeira derrota com o Los Angeles. Esperei uma onda de críticas e ataques, mas a derrota foi aceita, porque as consequências são mais leves e porque o ambiente é diferente e mais familiar; gostei disso”.
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Yamal, Vinícius e Mbappé: a falta de diversão no futebol
Quanto à evolução do futebol, Bill expressou suas reservas, apontando que, atualmente, o aspecto tático tem se sobreposto ao prazer do jogo.
Ele afirmou: “Nos últimos cinco anos, os treinadores passaram a exercer mais controle, e o foco tornou-se puramente tático. O futebol não é mais o que era; tornou-se mais parecido com o xadrez e, por isso, deixou de ser emocionante”.
E continuou: “Poucos jogadores ainda conseguem empolgar o público (e proporcionar o prazer do futebol), como Mbappé, Lamine Yamal e Vinícius, mas talvez muitos não tenham permissão para serem criativos”.
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O que o Tottenham precisa... e os projetos do futebol feminino
Sobre seu antigo time, o Tottenham, Bale disse: “Estou feliz que a temporada tenha acabado e espero que seja um novo começo com Roberto De Zerbi, com uma boa janela de transferências no verão, e não uma terceira temporada na 17ª colocação. Com alguns reforços, especialmente no ataque, o time pode se tornar bom em breve”.
Sobre sua vida após a aposentadoria, Bale falou sobre ter recuperado a paixão: “Desde os nove anos de idade, vivo com uma mentalidade profissional, e isso começou a pesar, especialmente com as pressões. Foi bom me afastar um pouco. Agora volto a assistir mais futebol, porque meu filho (Axel) torce pelo Real Madrid e pelo Tottenham, e é bom compartilhar essa alegria com ele sem sentir a amargura que acompanha o fim da carreira”.
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E Bale concluiu falando sobre seus investimentos no futebol feminino: “Quero preencher as lacunas e desenvolver o esporte feminino, tornando-o mais acessível desde cedo. As meninas devem ter as mesmas oportunidades que os meninos, com igualdade de condições e oportunidades”.