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Bayern de Munique está pronto para quebrar suas próprias regras de transferências para manter Michael Olise
Olise brilha no cenário internacional
Olise viveu uma ascensão impressionante em popularidade durante a recente pausa internacional. O talentoso ponta-direita teve uma sequência de atuações dominantes e de alto nível pela seleção francesa. Na nova era liderada por Zinedine Zidane, Olise soma quatro gols e duas assistências em quatro partidas.
O atacante agora está pronto para retornar à Alemanha antes da retomada da Bundesliga neste fim de semana. Esses próximos compromissos domésticos lhe darão a oportunidade perfeita para manter sua fase brilhante em campo, ao mesmo tempo em que aumenta ainda mais a pressão sobre a cúpula do Bayern nos bastidores.
- AFP
Bayern está pronto para quebrar a tradição
Nos bastidores, o Bayern de Munique está desesperado para negociar uma lucrativa renovação contratual com o atacante o mais rápido possível. De acordo com o jornalista do BildChristian Falk, o clube agora está totalmente inclinado a aceitar uma exigência altamente específica do estafe do jogador em relação ao seu futuro.
A reportagem afirma que o Bayern está disposto a incluir uma cláusula de rescisão em qualquer novo acordo. Isso representa um gesto significativo de boa vontade do clube, que historicamente reluta muito em incluir esse tipo de cláusula de saída nos contratos de seus jogadores.
A estratégia de saída de € 200 milhões
A cláusula de rescisão proposta estaria fixada em impressionantes € 200 milhões. Essa avaliação gigantesca foi desenhada para dar ao atacante uma rota de saída definida, embora extremamente cara, da Allianz Arena caso ele decida eventualmente buscar um novo desafio em outro lugar.
O Bayern está ansioso para proteger seu ativo mais valioso e prender o francês em um vínculo de longo prazo. A urgência em torno dessas conversas por contrato foi fortemente alimentada por rumores persistentes no verão passado que ligavam o ponta a uma transferência bombástica para o gigante espanhol Real Madrid.
- AFP
Uma enorme declaração de intenções
O foco imediato de Olise seguirá sendo exclusivamente transferir sua espetacular forma pela seleção para o futebol de clubes. Outra atuação dominante na elite alemã só servirá para fortalecer sua posição nessas negociações contratuais cruciais e em andamento.
Se as duas partes conseguirem formalizar com sucesso o novo acordo, isso representará uma enorme demonstração de intenção por parte do clube da Bundesliga. A cláusula sem precedentes de € 200 milhões garantirá que o Madrid, e quaisquer outros pretendentes no futuro, tenham de quebrar completamente os recordes de transferências para tirá-lo de Munique.
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