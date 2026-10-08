Olise viveu uma ascensão impressionante em popularidade durante a recente pausa internacional. O talentoso ponta-direita teve uma sequência de atuações dominantes e de alto nível pela seleção francesa. Na nova era liderada por Zinedine Zidane, Olise soma quatro gols e duas assistências em quatro partidas.

O atacante agora está pronto para retornar à Alemanha antes da retomada da Bundesliga neste fim de semana. Esses próximos compromissos domésticos lhe darão a oportunidade perfeita para manter sua fase brilhante em campo, ao mesmo tempo em que aumenta ainda mais a pressão sobre a cúpula do Bayern nos bastidores.