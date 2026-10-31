O grande jogo da Allianz Arena entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund termina em 2 a 2. O duelo entre os dois primeiros colocados não tem vencedor e confirma as qualidades e os pontos fracos de duas equipes que nunca se dão por vencidas, mas que certamente não são rolos compressores. O ponto conquistado por cada uma movimenta uma tabela em que cinco equipes estão separadas por três pontos: o Freiburg está a dois pontos, enquanto Werder Bremen e Leipzig estão a três.
Bayern de Munique 2 x 2 Borussia Dortmund: Fabio Silva empata aos 89 minutos, e Kane perde pênalti
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Duas lesões, depois Laimer abre o placar
A primeira chance é do Bayern de Munique, com um chute forte de esquerda de Olise que acerta a trave. O Dortmund não fica só olhando e responde com a surpresa Chukwuemeka (ex-Chelsea, que já esteve na mira do Milan). Ele chuta duas vezes, mas a defesa bloqueia ambas as tentativas. O duelo é mais equilibrado do que se esperava. Urbig precisa estar em sua melhor forma para parar Bellingham, que arrisca um chute de direita de fora da área. Do outro lado, Saibari, lançado em direção ao gol, se deixa hipnotizar por Kobel. As más notícias para o Bayern começam aí: em dois minutos, a equipe comandada por Aaron Danks, auxiliar de Kompany, perde Saibari por lesão (Brown entra em seu lugar) e Gnabry (substituído por Stanisic), mas, aos 35 minutos, encontra motivo para sorrir: o VAR anula, por impedimento de Chukwuemeka, o primeiro gol da carreira de Bellingham na Bundesliga, marcado após uma loucura da dupla Kim-Pimentano. Do possível 0 a 1 ao 1 a 0: lançado em direção ao gol, Laimer consegue superar Kobel, que nada pode fazer na segunda tentativa do austríaco. O Dortmund não se conforma e quase empata imediatamente com Bellingham, após uma jogada espetacular no meio-campo (um toque com a sola da chuteira para se livrar de Pavlovic).
GOLS E ERROS
O segundo tempo começa com outra chance de Laimer, parado por Kobel, e com o Bayern pisando no acelerador. A oportunidade de fazer 2 a 0 surge aos 57 minutos, quando Kane, que antes da partida comemorou a conquista da Bola de Ouro com todo o estádio, acerta o travessão na cobrança do pênalti marcado por toque de mão de Nmecha dentro da área. Também aqui, Sliding Doors: do possível 2 a 0 ao 1 a 1, com Schlotterbeck antecipando Olise e tocando para Nmecha, que dá a assistência para Guirassy vencer Urbig. O Bayern, porém, mostra solidez e volta a ficar à frente com Upamecano, que empurra para o gol um passe de Kane. O inglês também quase faz o terceiro, com um chute de direita da entrada da área que passa por muito pouco à esquerda de Kobel. Nos minutos finais, Fabio Viera faz o 2 a 2, gelando a Allianz Arena. A última chance é de Karl, que acerta o travessão. Termina em 2 a 2, e a Bundesliga está mais aberta do que nunca.
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