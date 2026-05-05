O Real Madrid foi palco de um incidente acalorado. Mais uma vez, no centro das atenções: Antonio Rüdiger.
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Bateu em um companheiro? Polêmica envolvendo Antonio Rüdiger no Real Madrid – Desculpas à equipe
De acordo com uma reportagem do jornalista Miguel Latigo Serrano, da Onda Cero, o jogador da seleção alemã teria discutido com o lateral Álvaro Carreras e até lhe dado um tapa. No entanto, isso não corresponde à realidade, conforme apurou o SPOX junto ao entorno do jogador. Embora tenha havido uma discussão com um companheiro de equipe, não houve, de forma alguma, agressão física. Além disso, o incidente não teria ocorrido em abril, como noticiado, mas já em fevereiro.
O The Athletic também noticiou um incidente em que Rüdiger teria tido uma discussão acalorada com um companheiro de equipe não identificado, que teria sido iniciada pelo jogador de 33 anos. O zagueiro central teria se desculpado posteriormente por seu comportamento e convidado a equipe, juntamente com as famílias, para um jantar.
No entanto, este está longe de ser o primeiro incidente nesta temporada que coloca Rüdiger em maus lençóis. Após a espetacular partida de volta das quartas de final contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, Josip Stanisic fez acusações bastante contundentes contra o alemão por seu comportamento em campo. O zagueiro do Getafe, Diego Rico, renovou há poucas semanas suas críticas à entrada violenta e perigosa de Rüdiger contra ele, com a qual ele teria “ultrapassado os limites”: “Ele queria me dar um soco na cara.”
E todos esses incidentes ocorrem em um momento em que Rüdiger também está sob observação reforçada do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na véspera da próxima Copa do Mundo de 2026.
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Rüdiger já está em período de prova com Nagelsmann: “Chegamos ao limite”
Depois que Rüdiger teve um surto total durante a final da Copa contra o FC Barcelona na temporada passada (2 a 3 na prorrogação), insultou o árbitro e atirou um rolo de fita adesiva nele, Nagelsmann e também o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, foram bem claros.
“O limite foi atingido. Ele não deve se permitir fazer mais nada disso, caso contrário, haverá consequências mais graves”, disse Nagelsmann na época. “Isso não pode acontecer. Muito menos vindo de um jogador da seleção alemã”, enfatizou Völler: “Toni é um jogador excelente – mas, como jogador da seleção, ele também precisa demonstrar excelência em seu comportamento. Ele exige, com razão, respeito por si mesmo, e deve, sem exceção, demonstrar esse respeito também pelos outros.”
Nos meses seguintes, Rüdiger mostrou-se compreensivo e até mesmo arrependido. “Essa discussão me mostra mais uma vez que tenho uma responsabilidade que, em alguns momentos, não cumpri. Levo a sério as críticas feitas de forma séria e objetiva, porque eu mesmo sei que tive momentos que foram claramente exagerados”, disse ele ainda em março ao jornal FAZ: “Não quero ser um foco de discórdia, mas sim proporcionar estabilidade e segurança.”
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O Real Madrid está em uma “situação explosiva”: desentendimento com Arbeloa e Mbappé?
Mas, segundo consta, não é só Rüdiger que está causando exatamente o oposto no Real Madrid. “O vestiário do Real Madrid se tornou um verdadeiro barril de pólvora”, escreveu recentemente o Mundo Deportivo, relatando, entre outras coisas, um incidente não especificado envolvendo Rüdiger e uma briga entre o técnico Álvaro Arbeloa, que está de saída, e Dani Ceballos.
OThe Athletic também traz notícias sobre um incidente envolvendo Kylian Mbappé. O astro francês teria entrado em conflito com um membro da comissão técnica e o teria ofendido. Além disso, o L’Equipe informou recentemente que cada vez mais jogadores estão incomodados com o comportamento e os privilégios do craque ofensivo de 27 anos.
Os nervos estão à flor da pele no Real Madrid, ao final de uma temporada desastrosa e turbulenta. O Real terminará a temporada sem conquistar nenhum título e pode até sofrer a humilhação definitiva no próximo fim de semana, quando o FC Barcelona garantir o título de campeão justamente no Clássico contra os Blancos. Para isso, basta um empate, já que o Real está onze pontos atrás, faltando quatro rodadas para o fim.
As consequências disso devem ser de longo alcance. Há semanas se especula sobre o retorno de Toni Kroos aos Blancos em uma função administrativa. Além disso, segundo o The Athletic, José Mourinho é considerado a escolha preferida do presidente Florentino Pérez para o cargo de técnico.