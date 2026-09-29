Alessandro Bastoni não esteve na primeira desastrosa atuação da nova Itália de Roberto Mancini contra a Bélgica por suspensão, e a Itália sofreu, e muito, na fase defensiva. Um jogo de suspensão que inevitavelmente levou o zagueiro da Inter de volta a Zenica, com aquele vermelho recebido contra a Bósnia que obrigou a então Itália de Gennaro Gattuso ao fracasso que nos deixou fora da Copa do Mundo.

Seis meses e nove minutos depois daquela noite chocante, o zagueiro nascido em 1999 se reencontrou e se redescobriu líder de uma seleção que precisava absolutamente dele e que, sobre ele, terá necessariamente de construir seu próprio futuro defensivo.