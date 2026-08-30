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Barcelona se aproxima da contratação de Gabriel Jesus com troca de documentos com o Arsenal antes dos exames médicos e da assinatura de contrato
Barça fecha acordo por Jesus a preço reduzido
O campeão de La Liga, o Barcelona, fez um movimento decisivo no mercado de transferências ao chegar a um acordo com o Arsenal para contratar Jesus. O gigante catalão voltou sua atenção para o brasileiro de 29 anos depois de não conseguir contratar Julian Alvarez, do Atlético de Madrid.
Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, Barcelona e Arsenal agora trocaram documentos pelo acordo de Gabriel Jesus, sinalizando que a transferência está entrando em suas etapas finais.
Jesus deixa o Emirates Stadium após quatro temporadas, tendo chegado do Manchester City em 2022. Durante seu período sob o comando de Mikel Arteta, o atacante fez 123 partidas em todas as competições, balançando as redes 32 vezes e dando 22 assistências. Sua saída acontece em um momento em que ele caiu na hierarquia em Londres, com nomes como Kai Havertz e o recém-chegado Viktor Gyokeres sendo preferidos para a função de centroavante.
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Jesus deve passar por exames médicos
Jesus deve chegar a Barcelona amanhã para realizar exames médicos antes de concluir as formalidades e assinar contrato com o gigante espanhol. Segundo Romano, o jogador de 29 anos vai assinar um vínculo até junho de 2028, com opção de prorrogar sua permanência por um período adicional.
A transferência representa um novo capítulo na carreira de Jesus após sua passagem pelo Arsenal, tendo se juntado ao clube londrino vindo do Manchester City em 2022. O atacante brasileiro teve um início de trajetória impressionante no Emirates, mas enfrentou dificuldades para manter a regularidade e ter minutos em campo em seus últimos anos no norte de Londres.
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Flick encontra seu novo camisa 9
A chegada de Jesus ao Spotify Camp Nou é vista como uma necessidade tática para Hansi Flick, que tem sido enfático sobre a necessidade de um centroavante de ofício após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres. Relatos sugerem que o atacante brasileiro assinará um contrato de dois anos com opção por um terceiro, dando ao Barcelona um veterano versátil que pode atuar em qualquer posição do trio de ataque.
Jesus está programado para chegar ao terminal de aviação privada em Barcelona na tarde de segunda-feira para passar por um exame médico completo. Se tudo correr conforme o planejado, a apresentação oficial do internacional brasileiro acontecerá na terça-feira.
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Arsenal prestes a fazer venda recorde
Enquanto Jesus vai para a Espanha, outro Gabriel se prepara para uma lucrativa saída do Emirates. O ponta Gabriel Martinelli está prestes a fazer uma mudança sensacional para a Saudi Pro League, com o Al-Hilal finalizando um acordo que vai quebrar o recorde do Arsenal em uma venda de jogador.
Segundo relatos, o Arsenal deve receber uma taxa fixa de £ 60 milhões pelo jogador de 25 anos, que não era considerado uma peça central nos planos futuros de Arteta. A saída dele, somada à venda de Jesus, representa uma reformulação significativa do setor ofensivo que conquistou o título da liga há apenas alguns meses.
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