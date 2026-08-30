O campeão de La Liga, o Barcelona, fez um movimento decisivo no mercado de transferências ao chegar a um acordo com o Arsenal para contratar Jesus. O gigante catalão voltou sua atenção para o brasileiro de 29 anos depois de não conseguir contratar Julian Alvarez, do Atlético de Madrid.

Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, Barcelona e Arsenal agora trocaram documentos pelo acordo de Gabriel Jesus, sinalizando que a transferência está entrando em suas etapas finais.

Jesus deixa o Emirates Stadium após quatro temporadas, tendo chegado do Manchester City em 2022. Durante seu período sob o comando de Mikel Arteta, o atacante fez 123 partidas em todas as competições, balançando as redes 32 vezes e dando 22 assistências. Sua saída acontece em um momento em que ele caiu na hierarquia em Londres, com nomes como Kai Havertz e o recém-chegado Viktor Gyokeres sendo preferidos para a função de centroavante.