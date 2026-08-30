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Barcelona se aproxima da contratação de Gabriel Jesus, com documentos trocados com o Arsenal antes de exames médicos e contrato
Barcelona fecha acordo por valor reduzido por Jesus
O campeão de La Liga, Barcelona, fez um movimento decisivo no mercado de transferências ao chegar a um acordo com o Arsenal para contratar Jesus. O gigante catalão voltou sua atenção para o brasileiro de 29 anos depois de não conseguir fechar com Julian Alvarez, do Atlético de Madrid.
De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, Barcelona e Arsenal já trocaram documentos pelo acordo de Gabriel Jesus, sinalizando que a transferência está entrando em seus estágios finais.
Jesus deixa o Emirates Stadium após quatro temporadas, depois de ter chegado do Manchester City em 2022. Durante seu período sob o comando de Mikel Arteta, o atacante fez 123 partidas em todas as competições, balançou as redes 32 vezes e deu 22 assistências. Sua saída acontece em um momento em que ele caiu na hierarquia em Londres, com nomes como Kai Havertz e o recém-chegado Viktor Gyokeres sendo preferidos para a função de centroavante.
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Jesus fará exames médicos
Espera-se que Jesus chegue a Barcelona amanhã para realizar exames médicos antes de concluir as formalidades e assinar seu contrato com o gigante espanhol. Segundo Romano, o jogador de 29 anos assinará um contrato até junho de 2028, com opção de prorrogar sua permanência por um período adicional.
A transferência representa um novo capítulo na carreira de Jesus após sua passagem pelo Arsenal, tendo se juntado ao clube vindo do Manchester City em 2022. O atacante brasileiro teve um início impressionante de trajetória no Emirates, mas enfrentou dificuldades para manter a regularidade e ter minutos em campo nos últimos anos no norte de Londres.
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Flick encontra seu novo camisa 9
A chegada de Jesus ao Spotify Camp Nou é vista como uma necessidade tática para Hansi Flick, que tem sido enfático sobre a necessidade de um centroavante de ofício após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres. Relatos indicam que o atacante brasileiro assinará um contrato de dois anos com opção por um terceiro, dando ao Barcelona um veterano versátil capaz de atuar em qualquer posição do trio de ataque.
Jesus está previsto para chegar ao terminal de aviação privada em Barcelona na tarde de segunda-feira para passar por uma bateria completa de exames médicos. Se tudo correr conforme o planejado, a apresentação oficial do internacional brasileiro acontecerá na terça-feira.
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Arsenal se prepara para uma venda recorde
Enquanto Jesus segue para a Espanha, outro Gabriel se prepara para uma lucrativa saída do Emirates. O atacante Gabriel Martinelli está prestes a concretizar uma mudança sensacional para a Saudi Pro League, com o Al-Hilal finalizando um acordo que vai quebrar o recorde do Arsenal em uma venda de jogador.
Segundo informações, o Arsenal deve receber uma taxa fixa de £ 60 milhões pelo jogador de 25 anos, que não era visto como parte central dos planos futuros de Arteta. Sua saída, combinada com a venda de Jesus, representa uma reformulação significativa do setor ofensivo que conquistou o título da liga há apenas alguns meses.
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