O campeão de La Liga, Barcelona, fez um movimento decisivo no mercado de transferências ao chegar a um acordo com o Arsenal para contratar Jesus. O gigante catalão voltou sua atenção para o brasileiro de 29 anos depois de não conseguir fechar com Julian Alvarez, do Atlético de Madrid.

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, Barcelona e Arsenal já trocaram documentos pelo acordo de Gabriel Jesus, sinalizando que a transferência está entrando em seus estágios finais.

Jesus deixa o Emirates Stadium após quatro temporadas, depois de ter chegado do Manchester City em 2022. Durante seu período sob o comando de Mikel Arteta, o atacante fez 123 partidas em todas as competições, balançou as redes 32 vezes e deu 22 assistências. Sua saída acontece em um momento em que ele caiu na hierarquia em Londres, com nomes como Kai Havertz e o recém-chegado Viktor Gyokeres sendo preferidos para a função de centroavante.