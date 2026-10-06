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Barcelona acerta a permanência de Raphinha e prepara MAIS DUAS renovações contratuais surpreendentes
Uma onda de novas renovações no Barcelona
O Barcelona está se movendo rapidamente para garantir a base do elenco de Hansi Flick. O clube catalão conseguiu acertar um novo contrato de longo prazo com Raphinha, com o atacante brasileiro comprometendo seu futuro até junho de 2030 após um início impressionante de temporada, no qual marcou 14 gols em oito jogos.
O atacante não é o único jogador a ampliar sua permanência. O Barça também finalizou um novo contrato para Hamza Abdelkarim, enquanto as negociações com os promissores formados em La Masia Xavi Espart e Marc Bernal estariam avançando bem e caminhando para uma conclusão positiva.
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Deco mira mais dois acordos cruciais
Com vários acordos de alto perfil perto de serem concluídos, o diretor esportivo Deco já identificou os próximos jogadores da fila para receberem novos contratos. Segundo o Mundo Deportivo, Martin e Farinas são a próxima dupla que deve ser recompensada pelo clube.
Ambos os jogadores têm contrato até junho de 2028. No entanto, o Barcelona está determinado a resolver suas situações rapidamente, garantindo que não chegue ao próximo verão com apenas um ano restante em seus respectivos vínculos. Deco quer administrar de forma proativa o futuro do elenco e evitar qualquer drama contratual desnecessário.
Martin brilha em um novo papel defensivo
Martin tem sido uma das maiores surpresas da temporada na Catalunha. Lateral-esquerdo de origem, ele fez a transição com naturalidade para o miolo da defesa e se tornou titular indispensável ao lado de Pau Cubarsi.
A bem-sucedida mudança de posição do jovem defensor convenceu plenamente Flick, que agora confia nele como uma opção segura para a zaga. Embora as negociações por um novo contrato ainda estejam nos estágios iniciais, o clube vê sua permanência a longo prazo como prioridade após sua impressionante adaptação ao futebol de elite.
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Flick deposita sua confiança no versátil Farinas
Farinas viveu um verão turbulento, vendo uma possível transferência para o Girona ser congelada pelo Barcelona no fim da janela de transferências. O meio-campista de 20 anos acabou permanecendo para completar a pré-temporada sob o comando de Flick, e seu agente agora se reuniu com Deco para garantir que seu contrato reflita seu status elevado no time principal.
Embora Farinas seja o único membro do elenco principal que ainda não atuou nesta temporada, seu técnico segue cheio de elogios à sua versatilidade. Flick elogiou recentemente o jovem, destacando sua capacidade de atuar sem problemas como lateral-direito quando necessário.
"Brian me surpreendeu muito durante a pré-temporada porque é um excelente jogador, muito talentoso", explicou Flick à imprensa. "Ele está em grande forma, 100 por cento, e muito comprometido com seu papel e com as diferentes posições que pode ocupar."
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