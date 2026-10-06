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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
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Barcelona acerta a permanência de Raphinha e prepara MAIS DUAS renovações contratuais surpreendentes

Barcelona
Raphinha
G. Martin
B. Farinas
La Liga

O Barcelona está trabalhando duro para garantir seu futuro de longo prazo ao amarrar vários jogadores importantes a novos contratos. Após a renovação robusta de Raphinha, o clube catalão já identificou Gerard Martin e Brian Farinas como as próximas estrelas em ascensão a serem recompensadas.

  • Uma onda de novas renovações no Barcelona

    O Barcelona está se movendo rapidamente para garantir a base do elenco de Hansi Flick. O clube catalão conseguiu acertar um novo contrato de longo prazo com Raphinha, com o atacante brasileiro comprometendo seu futuro até junho de 2030 após um início impressionante de temporada, no qual marcou 14 gols em oito jogos.

    O atacante não é o único jogador a ampliar sua permanência. O Barça também finalizou um novo contrato para Hamza Abdelkarim, enquanto as negociações com os promissores formados em La Masia Xavi Espart e Marc Bernal estariam avançando bem e caminhando para uma conclusão positiva.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deco mira mais dois acordos cruciais

    Com vários acordos de alto perfil perto de serem concluídos, o diretor esportivo Deco já identificou os próximos jogadores da fila para receberem novos contratos. Segundo o Mundo Deportivo, Martin e Farinas são a próxima dupla que deve ser recompensada pelo clube.

    Ambos os jogadores têm contrato até junho de 2028. No entanto, o Barcelona está determinado a resolver suas situações rapidamente, garantindo que não chegue ao próximo verão com apenas um ano restante em seus respectivos vínculos. Deco quer administrar de forma proativa o futuro do elenco e evitar qualquer drama contratual desnecessário.

  • Martin brilha em um novo papel defensivo

    Martin tem sido uma das maiores surpresas da temporada na Catalunha. Lateral-esquerdo de origem, ele fez a transição com naturalidade para o miolo da defesa e se tornou titular indispensável ao lado de Pau Cubarsi.

    A bem-sucedida mudança de posição do jovem defensor convenceu plenamente Flick, que agora confia nele como uma opção segura para a zaga. Embora as negociações por um novo contrato ainda estejam nos estágios iniciais, o clube vê sua permanência a longo prazo como prioridade após sua impressionante adaptação ao futebol de elite.

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  • Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

    Flick deposita sua confiança no versátil Farinas

    Farinas viveu um verão turbulento, vendo uma possível transferência para o Girona ser congelada pelo Barcelona no fim da janela de transferências. O meio-campista de 20 anos acabou permanecendo para completar a pré-temporada sob o comando de Flick, e seu agente agora se reuniu com Deco para garantir que seu contrato reflita seu status elevado no time principal.

    Embora Farinas seja o único membro do elenco principal que ainda não atuou nesta temporada, seu técnico segue cheio de elogios à sua versatilidade. Flick elogiou recentemente o jovem, destacando sua capacidade de atuar sem problemas como lateral-direito quando necessário.

    "Brian me surpreendeu muito durante a pré-temporada porque é um excelente jogador, muito talentoso", explicou Flick à imprensa. "Ele está em grande forma, 100 por cento, e muito comprometido com seu papel e com as diferentes posições que pode ocupar."

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