O Barcelona está se movendo rapidamente para garantir a base do elenco de Hansi Flick. O clube catalão conseguiu acertar um novo contrato de longo prazo com Raphinha, com o atacante brasileiro comprometendo seu futuro até junho de 2030 após um início impressionante de temporada, no qual marcou 14 gols em oito jogos.

O atacante não é o único jogador a ampliar sua permanência. O Barça também finalizou um novo contrato para Hamza Abdelkarim, enquanto as negociações com os promissores formados em La Masia Xavi Espart e Marc Bernal estariam avançando bem e caminhando para uma conclusão positiva.