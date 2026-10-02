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imago-sport-1062508018.jpgSports Press Photo
Luis Felipe Gonçalves

Com ausência de Calleri, Ryan Francisco pode voltar à titularidade do São Paulo contra o Santos

São Paulo
R. Francisco
D. Junior
São Paulo x Santos
Brasileirão

Atacante ganhou espaço durante a Data Fifa e pode ser a novidade de Dorival Júnior no clássico

O São Paulo deve ter Ryan Francisco como titular no clássico contra o Santos, nesta sexta-feira (2), às 20h, no Morumbis. Aos 19 anos, o atacante ganhou espaço nos treinamentos durante a Data Fifa e aparece como principal alternativa para substituir Calleri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Gustavo Santana também disputa a posição, mas sofreu uma torção no pé e ainda não está 100% fisicamente. Com isso, a tendência é que Ryan forme o trio ofensivo ao lado de Artur e Luciano, mantendo a estrutura utilizada por Dorival Júnior nos últimos jogos.

A possível titularidade representa uma oportunidade importante para o jovem, que passou boa parte da temporada em recuperação após uma grave lesão no joelho e ainda teve poucas chances no time profissional em 2026.

Durante as duas semanas de Data Fifa, Dorival pôde trabalhar alternativas para a sequência do Brasileirão, além de recuperar fisicamente parte do elenco. Ryan esteve entre os jogadores que ganharam espaço, principalmente diante das opções reduzidas no ataque.

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  • Sao Paulo v Boca Juniors - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Reviravolta do atacante

    “Quem se escala é o atleta, não é o treinador”. A declaração de Dorival Júnior, feita no início de setembro ao ser questionado sobre as poucas oportunidades de Ryan Francisco, ajuda a explicar a evolução do atacante nas últimas semanas.

    Ryan sofreu lesões no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo em 2025 e passou por uma preparação especial antes de voltar aos gramados. O retorno aconteceu de forma gradual nesta temporada, incluindo uma passagem pela equipe sub-20 antes de novamente ser integrado ao elenco profissional.

    O primeiro jogo do atacante no ano foi no empate com o Coritiba, em agosto. Sem conseguir uma sequência entre os relacionados, porém, Ryan perdeu espaço para Gustavo Santana, também formado nas categorias de base e que se tornou o reserva imediato de Calleri.

    Na época, Dorival evitava detalhar os motivos para a falta de oportunidades.

    “Os jogadores, quando tiverem merecimento, vão estar atuando. Me preocupo muito com a base, em dar oportunidades a esses jogadores. Quem se escala é o atleta, não é o treinador”, afirmou o técnico no início de setembro.

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  • FBL-SUDAMERICANA-SAOPAULO-BOCAAFP

    Oportunidade crucial

    Ryan precisou esperar até o empate com o Boca Juniors, no último dia 15, para voltar a ter uma oportunidade relevante no time profissional. O atacante entrou no segundo tempo da partida que terminou com a eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana.

    Diante dos argentinos, chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento de Luciano.

    Para conquistar espaço, Ryan também passou por mudanças na preparação, com aumento de intensidade e uma nova postura nos treinamentos. Dorival revelou que conversou diretamente com o atacante para cobrar alguns comportamentos.

    “Falei anteriormente do Ryan e tive uma conversa séria com ele. É um jogador de quem gosto muito desde a segunda passagem que tive por aqui. Juntamente com Henrique e William, já havia um projeto para lançá-los. Ryan também seria lançado. Precisava alterar algumas coisas e vem trabalhando para que isso aconteça”, disse Dorival após a vitória sobre o Internacional.

    O treinador também explicou o que esperava do jovem.

    “Conversamos para mostrar o que precisamos em um jogo de disputa e briga por posse e que seria importante que reconsiderasse alguns comportamentos que vinha tendo.”

    Contra o Santos, Ryan pode ter a primeira oportunidade como titular sob o comando de Dorival Júnior. Integrado aos profissionais em 2025, o atacante soma 18 jogos e três gols pela equipe principal.

  • Sao Paulo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Calleri fora novamente

    Recém-renovado com o São Paulo, Jonathan Calleri será novamente desfalque em um compromisso importante do clube. O atacante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

    Será a segunda partida de peso consecutiva que Calleri perde por suspensão. O argentino também ficou fora do jogo de volta contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, em 15 de setembro.

    O novo cartão veio no primeiro compromisso do São Paulo após a eliminação. Calleri foi advertido na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no último dia 19, no Morumbis.

    Foi o 11º amarelo recebido pelo atacante na temporada, número que o coloca ao lado do afastado Enzo Díaz como o jogador mais advertido do elenco em 2026. Essa também é a terceira suspensão de Calleri no ano.

    Além dos cartões, o argentino conviveu com problemas físicos durante a temporada. Em agosto, por exemplo, deixou a partida contra a Chapecoense com dores no tornozelo e precisou ser substituído.

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