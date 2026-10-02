Com ausência de Calleri, Ryan Francisco pode voltar à titularidade do São Paulo contra o Santos

O São Paulo deve ter Ryan Francisco como titular no clássico contra o Santos, nesta sexta-feira (2), às 20h, no Morumbis. Aos 19 anos, o atacante ganhou espaço nos treinamentos durante a Data Fifa e aparece como principal alternativa para substituir Calleri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Gustavo Santana também disputa a posição, mas sofreu uma torção no pé e ainda não está 100% fisicamente. Com isso, a tendência é que Ryan forme o trio ofensivo ao lado de Artur e Luciano, mantendo a estrutura utilizada por Dorival Júnior nos últimos jogos.

A possível titularidade representa uma oportunidade importante para o jovem, que passou boa parte da temporada em recuperação após uma grave lesão no joelho e ainda teve poucas chances no time profissional em 2026.

Durante as duas semanas de Data Fifa, Dorival pôde trabalhar alternativas para a sequência do Brasileirão, além de recuperar fisicamente parte do elenco. Ryan esteve entre os jogadores que ganharam espaço, principalmente diante das opções reduzidas no ataque.