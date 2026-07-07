Ator de Hollywood? Cristiano Ronaldo explicou por que ele pode conquistar algo que seu rival, o “GOAT” Lionel Messi, nunca conseguiu

Em uma entrevista recente ao Jackpot City Casino, Petit sugeriu que Ronaldo é perfeitamente adequado para uma carreira na indústria cinematográfica assim que pendurar as chuteiras. O campeão da Copa do Mundo de 1998 acredita que a afinidade natural de Ronaldo com os holofotes o torna um candidato ideal para o “mundo do espetáculo”, um caminho que, segundo Petit, não está aberto a todos os jogadores de futebol lendários.

Petit explicou seu raciocínio comparando as personalidades dos dois maiores jogadores de sua geração. “Um ator de Hollywood? Ronaldo pode fazer o que quiser. Com Lionel Messi é completamente diferente. Não vejo Messi entrando no mundo do espetáculo, ele não gosta de falar nem de responder perguntas. Ele fica bem longe dos holofotes, enquanto Ronaldo adora estar no centro das atenções. Acho que Ronaldo poderia ser ator, com certeza. Mas Messi, não consigo imaginar”, afirmou Petit.