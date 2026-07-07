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Ator de Hollywood? Cristiano Ronaldo explicou por que ele pode conquistar algo que seu rival, o “GOAT” Lionel Messi, nunca conseguiu
Ronaldo é apontado como futuro astro do cinema
Em uma entrevista recente ao Jackpot City Casino, Petit sugeriu que Ronaldo é perfeitamente adequado para uma carreira na indústria cinematográfica assim que pendurar as chuteiras. O campeão da Copa do Mundo de 1998 acredita que a afinidade natural de Ronaldo com os holofotes o torna um candidato ideal para o “mundo do espetáculo”, um caminho que, segundo Petit, não está aberto a todos os jogadores de futebol lendários.
Petit explicou seu raciocínio comparando as personalidades dos dois maiores jogadores de sua geração. “Um ator de Hollywood? Ronaldo pode fazer o que quiser. Com Lionel Messi é completamente diferente. Não vejo Messi entrando no mundo do espetáculo, ele não gosta de falar nem de responder perguntas. Ele fica bem longe dos holofotes, enquanto Ronaldo adora estar no centro das atenções. Acho que Ronaldo poderia ser ator, com certeza. Mas Messi, não consigo imaginar”, afirmou Petit.
- Getty Images Sport
Caminhos contrastantes para os rivais do GOAT
Enquanto Messi costuma preferir deixar que seus pés falem por si, de maneira mais reservada, Ronaldo construiu uma marca global que depende fortemente de sua imagem pública e de seu apelo comercial. Essa diferença de temperamento é o motivo pelo qual Petit acredita que o atacante do Al-Nassr se daria muito bem em Los Angeles, enquanto a estrela do Inter Miami provavelmente se esquivaria das exigências de um set de filmagem e das coletivas de imprensa.
O tempo de Ronaldo sob os holofotes continua, mesmo agora que ele chega ao crepúsculo de sua carreira como jogador. Após uma derrota de partir o coração por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o jogador de 41 anos foi visto em lágrimas; no entanto, seus comentários pós-jogo sugeriram que ele ainda valoriza a grandiosidade do palco, mesmo enquanto pondera seu próximo passo.
Preocupações com o futuro da Copa do Mundo
Além do debate sobre a possível carreira de ator de Ronaldo, Petit também expressou sérias preocupações em relação à infraestrutura do futebol internacional. Ele questionou a sustentabilidade a longo prazo do sistema de rodízio na organização da Copa do Mundo, com foco específico no torneio de 2034, que está previsto para ser realizado na Arábia Saudita. Petit continua cético em relação às tentativas da FIFA de expandir o esporte para novos mercados não tradicionais.
“O maior problema agora é: quem vai organizar a Copa do Mundo depois da Arábia Saudita?”, perguntou Petit. “Quem tem dinheiro para organizar isso e usar recursos públicos? A FIFA está tentando de tudo para convencer a Índia e a China a fazerem parte da indústria do futebol, mas isso não faz parte da cultura delas. O críquete é o esporte mais famoso na Índia, e isso nunca funcionou lá. Na China, os jogadores não costumam ir para o exterior. Essa é a questão principal: o que vai acontecer depois de 2034.”
- AFP
Será que chegou a hora de CR7 se despedir?
Quer ele vá para Hollywood ou permaneça no mundo do esporte, a presença de Ronaldo continua sendo um tema polêmico. Alguns chegaram a sugerir que ele poderia continuar envolvido, passando a ocupar um cargo técnico. Após a saída de Roberto Martinez, comentaristas como Jeff Stelling brincaram dizendo que Ronaldo poderia jogar todas as partidas ele mesmo se assumisse o cargo de técnico da seleção de Portugal.
Por enquanto, o lendário atacante está aproveitando para refletir ao lado de sua família. Tendo declarado que 2026 seria sua última Copa do Mundo, as opções estão em aberto para o jogador que já conquistou cinco prêmios Ballon d’Or.
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