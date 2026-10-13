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Mohamed Saeed
Traduzido por

Atlético de Madrid x Manchester United: prancheta tática mostra como a verticalidade de Simeone e a expulsão de Yoro expõem o sistema de Carrick

Atlético de Madrid
The tactics board
Manchester United
Atlético de Madrid x Manchester United
Liga dos Campeões
D. Simeone
M. Carrick

O Atlético de Madrid venceu o Manchester United por 2 a 0 com autoridade, graças à pressão implacável desde o início e à disciplina tática. A equipe de Michael Carrick teve dificuldades para se recuperar de um revés no primeiro minuto e acabou sucumbindo após a expulsão de Leny Yoro no segundo tempo.

Este confronto da Champions League foi um estudo fascinante do contraste entre identidade tática e fragilidade estrutural. Diego Simeone entrou em campo com um objetivo claro: explorar as dificuldades já documentadas do Manchester United para lidar com transições de alta intensidade e com o domínio das segundas bolas pelo adversário. Ao adotar um sistema que equilibrava a tradicional solidez defensiva com movimentações ofensivas modernas, o Atlético de Madrid buscou desestabilizar um United que muitas vezes mostrou vulnerabilidade quando obrigado a defender recuado por longos períodos. O gol de Pablo Barrios logo no início foi o impulso perfeito para que os donos da casa ditassem o ritmo e explorassem os espaços graças à maior segurança técnica, refletida nos 58% de posse de bola.

Por sua vez, Carrick tentou implantar um esquema 4-2-3-1 concebido para absorver a pressão e lançar contra-ataques rápidos por meio de Marcus Rashford e Bryan Mbeumo. A intenção tática era superar a conhecida marcação em bloco médio do Atlético de Madrid com os passes verticais de Youri Tielemans e Bruno Fernandes. No entanto, o plano foi comprometido em menos de sessenta segundos. Obrigado a reagir, o United teve dificuldades para encontrar o equilíbrio estrutural necessário para superar uma defesa comandada por Simeone que segue entre as mais coesas da Europa. Após a expulsão de Yoro, a partida deixou de ser uma disputa tática e se tornou uma crise disciplinar para os visitantes.

  • O esquema tático do Atlético de Madrid

    Simeone optou por um 4-4-2 fluido. A chave para o sucesso da equipe foi o posicionamento dos laterais Alex Grimaldo e Marcos Llorente. Ao avançarem e jogarem abertos, eles obrigaram os pontas do Manchester United a recuar para posições defensivas, neutralizando a ameaça dos contra-ataques adversários. No meio-campo, Johnny Cardoso e Pablo Barrios, autor de um gol, concentraram-se em ganhar a “segunda bola”, um gatilho clássico de Simeone. Sempre que o Manchester United tentava afastar a bola, a dupla central do Atlético de Madrid estava bem posicionada para recuperar a posse e manter uma pressão sufocante, que resultou em 11 finalizações ao todo.

    Os gatilhos de pressão eram específicos e executados com disciplina. O Atlético de Madrid não pressionava incessantemente os zagueiros do Manchester United. Em vez disso, esperava o passe para a “zona do volante”. Quando Tielemans ou Baleba recebiam a bola de costas para o gol, a equipe de Simeone acionava uma armadilha coletiva, liderada por Julian Alvarez e Kang-in Lee. Isso forçava o Manchester United a recorrer a passes longos de baixa probabilidade de sucesso, facilmente interceptados por Dávid Hancko e Cristian Romero.

    No ataque, as tabelas entre Alex Baena e Barrios foram excepcionais. A capacidade de Baena de se deslocar para os espaços entre o centro e as pontas, como se viu na assistência para o primeiro gol, criava superioridade numérica que a linha defensiva do Manchester United simplesmente não conseguia acompanhar sem se desorganizar.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    O esquema tático do Manchester United

    O United se organizou em um 4-2-3-1 que, na defesa, se transformava em um bloco no 4-4-2. A principal preocupação de Carrick era proteger sua jovem dupla de zagueiros, especialmente Yoro. Com Carlos Baleba e Youri Tielemans como dois volantes, o United esperava criar uma barreira que direcionasse as jogadas do Atlético para as laterais, onde poderia dobrar a marcação com os laterais. No entanto, a falta de mobilidade na transição pelo centro do campo se mostrou fatal. Muitas vezes, o United ficava entre pressionar alto e recuar, deixando grandes espaços entre as linhas para Baena explorar.

    A saída de bola dependia muito de Bruno Fernandes recuar para receber dos zagueiros. Embora isso oferecesse uma opção temporária para aliviar a pressão, tirava do terço final o jogador mais criativo do United. Rashford e Mbeumo permaneciam isolados pelas pontas e frequentemente recebiam a bola de costas para o gol adversário, em vez de serem acionados em espaços livres.

    O plano tático também foi prejudicado pela falta de presença pelo alto: o United venceu apenas 4 de 9 disputas aéreas, contra quatro do Atlético. Assim, as opções de saída com bolas longas eram repetidamente recuperadas pela equipe espanhola. A frustração com essa estagnação tática ficou evidente no cartão amarelo de Rashford e culminou na expulsão de Yoro.

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    O duelo tático

    O duelo tático decisivo aconteceu nos meio-espaços entre os laterais e os zagueiros do United. Simeone percebeu que Dalot e Yoro, por vezes, não atuavam de forma coordenada na cobertura horizontal. Ao orientar Kang-in Lee e Baena a ocupar esses espaços, o Atlético de Madrid obrigou a linha defensiva do United a se fechar, abrindo os corredores pelas pontas para que Grimaldo fizesse cruzamentos. Esse desajuste foi o principal motivo pelo qual o United nunca conseguiu se firmar no jogo: precisava defender toda a largura do campo, mas continuava vulnerável pelo meio.

    Simeone venceu claramente a batalha tática ao usar a posse de bola para manipular a organização defensiva do United. Ao manter a bola por longos períodos (578 passes contra 398 do United), o Atlético de Madrid desgastou os visitantes física e mentalmente. A decisão de Carrick de manter seus pontas avançados na expectativa de um contra-ataque saiu pela culatra, pois deixou seus laterais expostos a situações de dois contra um durante todo o primeiro tempo. A falta de um ajuste para conter a superioridade numérica do Atlético de Madrid pelo lado esquerdo acabou provocando os erros defensivos que levaram ao cartão vermelho e ao segundo gol.

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  • Ajustes durante o jogo

    O segundo tempo teve mudanças táticas significativas, especialmente após a expulsão de Yoro aos 74 minutos. Antes do cartão vermelho, Carrick colocou Joshua Zirkzee e Mason Mount em campo aos 66 minutos e passou a usar um 4-3-3 mais agressivo para intensificar a pressão e forçar erros do Atlético. O United ficou mais compacto por um breve período, mas a expulsão obrigou Carrick a recuar.

    Ele abriu mão da iniciativa ofensiva ao colocar Harry Maguire e Matheus Cunha em campo para reforçar a defesa, passando a um 4-4-1 de emergência. Simeone respondeu com as entradas de Ademola Lookman e Jonathan David, dando mais verticalidade ao ataque diante de uma defesa cansada e com um jogador a menos. O gol de Lookman aos 79 minutos, com assistência de David, foi resultado direto dessas mudanças. O Atlético deixou de controlar o jogo pela posse de bola e passou a explorar os espaços sem piedade, aproveitando a desvantagem numérica do United.


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    Conclusão

    A pressão vertical constante do Atlético de Madrid e as superioridades numéricas criadas nos corredores internos acabaram decidindo a partida. O gol no primeiro minuto permitiu a Simeone ditar os termos táticos e psicológicos do jogo, obrigando o United a correr atrás do resultado sem ter a estrutura necessária para assumir o controle da partida. A expulsão de Yoro foi o golpe final, mas a maior capacidade do Atlético de manter a posse de bola e seu domínio territorial já haviam causado problemas. As substituições de Simeone, especialmente a entrada de Lookman, transformaram essa vantagem em uma vitória definitiva por 2 a 0.

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