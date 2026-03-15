55º minuto de Atlético de Madrid x Getafe, 28ª rodada da La Liga: os Colchoneros estão vencendo por 1 a 0 graças ao gol marcado logo no início pelo ex-jogador da Udinese, Nahuel Molina. Acontece que Abdel Abqar, zagueiro dos visitantes, é derrubado ao chão, longe da bola, pelo atacante norueguês Alexander Sorloth, aparentemente sem motivo. O VAR investiga a jogada e descobre algo realmente incomum.
AFP
Traduzido por
Atlético de Madrid x Getafe, inacreditável: Abqar dá uma beliscada em Sorloth na região genital e é expulso após revisão do VAR
TOQUE PROIBIDO
Os vídeos mostram que Abqar deu uma belinha no adversário que estava passando por ele bem ali onde o sol não bate, provocando uma reação exagerada do norueguês ex-jogador do Villarreal. A decisão do árbitro depois de ver as imagens? Cartão vermelho para o zagueiro, cartão amarelo para o atacante.
O ATLÉTICO VAI
A partida terminou sem mais gols, com a vitória apertada do Atlético no clássico madrilenho. Os jogadores de Simeone mantiveram, assim, a terceira colocação, à frente do Villarreal, a apenas dois pontos após 28 rodadas. O Getafe, por sua vez, permaneceu no meio da tabela, na nona posição, ao lado dos dois times bascos, o Athletic Club e a Real Sociedad.
Publicidade