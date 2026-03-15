Atlético de Madrid x Getafe, inacreditável: Abqar dá uma beliscada em Sorloth na região genital e é expulso após revisão do VAR

A partida terminou sem mais gols, com a vitória apertada do Atlético no clássico madrilenho. Os jogadores de Simeone mantiveram, assim, a terceira colocação, à frente do Villarreal, a apenas dois pontos após 28 rodadas. O Getafe, por sua vez, permaneceu no meio da tabela, na nona posição, ao lado dos dois times bascos, o Athletic Club e a Real Sociedad.