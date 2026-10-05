Falar sobre Kylian Mbappé no Real Madrid já não é apenas uma discussão técnica sobre gols e números, mas se transformou em uma crise de comportamento e de identificação que ameaça a imagem do astro francês dentro do Santiago Bernabéu, a ponto de a pergunta ser: haverá alguém capaz de controlar Mbappé, mesmo que seja o próprio José Mourinho?
Até Mourinho fracassou em domá-lo: Mbappé coloca o Real Madrid em apuros com a torcida
Preocupação crescente em Madri
Nos bastidores do Real Madrid, as respostas oficiais são sempre as mesmas: "Mbappé tem a aprovação do clube para tudo o que faz". No entanto, essa versão já não convence a torcida merengue, que enxerga um jogador agindo por conta própria, isolado do time e, por vezes, até da seleção de seu país.
Cada cena fora de campo se transforma em uma história que gera preocupação, especialmente diante da queda nos resultados nos últimos anos.
Desde sua chegada no verão de 2024 como "a peça que faltava" para a equipe que havia conquistado seu décimo quinto título da Liga dos Campeões, Mbappé provou ser um artilheiro excepcional em números, mas esses gols não se traduziram em nenhum título importante, e o Real Madrid não se tornou um time melhor. Pelo contrário, o rendimento de seus astros caiu, a começar por Vinícius Júnior, que parece completamente distante do jogador que esteve perto de conquistar a Bola de Ouro.
Recuperação à distância gera revolta
A mais recente fonte de insatisfação foi a maneira como Mbappé se recuperou de sua última lesão, sofrida durante a partida contra a Turquia.
Ao contrário de todos os seus companheiros, que seguem seus programas de reabilitação dentro de Valdebebas, o francês limitou-se a exames médicos que não ultrapassaram meia hora nas instalações do clube no dia seguinte à lesão, e depois deu continuidade a seu programa de reabilitação à distância, o que foi interpretado como um claro mal-entendido e provocou duras críticas na imprensa madrilenha e nas redes sociais.
Kylian desafia os avisos de Mourinho
Para piorar a situação, Mbappé apareceu no domingo em vídeos pilotando uma bicicleta, poucos dias depois das declarações de Mourinho, nas quais o treinador alertou seus jogadores profissionais ao dizer: "Vocês não podem andar de bicicleta". Embora a fala do treinador português tenha sido geral e não dirigida especificamente a Mbappé, a coincidência reacendeu a polêmica sobre o comprometimento do francês.
A maior aposta de Mourinho no momento é extrair a melhor versão da dupla Mbappé e Vinícius, algo em que seus antecessores fracassaram.
Mas a troca de treinador não encerrou a polêmica, pois a torcida exige do atacante aquilo que não aparece nas estatísticas: comprometimento, espírito de liderança e atitude como um verdadeiro líder nos momentos difíceis, aplicando sua famosa frase dita a Raúl Asencio: "Você é jogador do Real Madrid 24 horas por dia", uma mensagem que, segundo muitos, só chega aos que estão na base da pirâmide.
Histórico repleto de polêmicas
A polêmica em torno de Mbappé não é nova; em outubro de 2024, meses depois de sua chegada, ele foi visto em uma boate em Estocolmo durante uma data Fifa na qual havia sido cortado da seleção da França por conta de uma lesão muscular.
Em março passado, ele viajou a Paris para consultar um médico especializado em seu joelho enquanto o time estava ocupado com seus compromissos, mas as fotos de seus jantares com a namorada se sobrepuseram ao aspecto médico.
A crise atingiu seu auge quando se comentou que a equipe médica examinou o joelho errado, algo que Mbappé negou publicamente em 25 de março, ao dizer: "As informações de que examinaram o joelho errado não são verdadeiras", admitindo que a falha na comunicação contribuiu para o mal-entendido.
Já a imagem mais constrangedora foi em maio passado, quando ele foi fotografado a bordo de um iate na Sardenha ao lado da namorada durante umas férias por causa de uma lesão muscular, enquanto seus companheiros lutavam para adiar a conquista do título pelo Barcelona antes de um clássico decisivo. Uma cena que trouxe de volta à tona a teoria de seu "desaparecimento nos momentos decisivos".
Sua ausência em partidas cruciais, como a eliminação na Copa do Rei diante do Albacete em janeiro, no primeiro jogo de Arbeloa, e sua ausência no confronto de 10 de maio, aumentaram a intensidade das críticas.
O desentendimento também veio à tona publicamente após a partida contra o Oviedo em 14 de maio, quando ele justificou seu corte alegando que Arbeloa o havia informado de que era o quarto atacante, algo que o treinador negou.
Mesmo no próprio Bernabéu, ele não escapou das vaias contra o Alavés em 21 de abril, após a eliminação europeia diante do Bayern de Munique.
E suas declarações em 7 de setembro, quando questionou o motivo de apenas ele e Vinícius serem alvos de críticas pelo desempenho defensivo, confirmaram que a fissura ainda persiste.
Enquete do Villarreal
Agora, as atenções se voltam para o sábado, 10 de outubro, quando o Real Madrid recebe o Villarreal após o período de paralisação, voltando à realidade depois da derrota no dérbi.
A participação de Mbappé ainda é incerta e depende de sua recuperação, mas, caso aconteça, servirá como um verdadeiro referendo diante de uma torcida que mostrou que não vai ser condescendente, mesmo que o craque francês tenha dado a entender em mais de uma ocasião que não se importa.
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