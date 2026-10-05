A polêmica em torno de Mbappé não é nova; em outubro de 2024, meses depois de sua chegada, ele foi visto em uma boate em Estocolmo durante uma data Fifa na qual havia sido cortado da seleção da França por conta de uma lesão muscular.

Em março passado, ele viajou a Paris para consultar um médico especializado em seu joelho enquanto o time estava ocupado com seus compromissos, mas as fotos de seus jantares com a namorada se sobrepuseram ao aspecto médico.

A crise atingiu seu auge quando se comentou que a equipe médica examinou o joelho errado, algo que Mbappé negou publicamente em 25 de março, ao dizer: "As informações de que examinaram o joelho errado não são verdadeiras", admitindo que a falha na comunicação contribuiu para o mal-entendido.









Já a imagem mais constrangedora foi em maio passado, quando ele foi fotografado a bordo de um iate na Sardenha ao lado da namorada durante umas férias por causa de uma lesão muscular, enquanto seus companheiros lutavam para adiar a conquista do título pelo Barcelona antes de um clássico decisivo. Uma cena que trouxe de volta à tona a teoria de seu "desaparecimento nos momentos decisivos".

Sua ausência em partidas cruciais, como a eliminação na Copa do Rei diante do Albacete em janeiro, no primeiro jogo de Arbeloa, e sua ausência no confronto de 10 de maio, aumentaram a intensidade das críticas.

O desentendimento também veio à tona publicamente após a partida contra o Oviedo em 14 de maio, quando ele justificou seu corte alegando que Arbeloa o havia informado de que era o quarto atacante, algo que o treinador negou.

Mesmo no próprio Bernabéu, ele não escapou das vaias contra o Alavés em 21 de abril, após a eliminação europeia diante do Bayern de Munique.

E suas declarações em 7 de setembro, quando questionou o motivo de apenas ele e Vinícius serem alvos de críticas pelo desempenho defensivo, confirmaram que a fissura ainda persiste.