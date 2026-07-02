Atacante dos EUA entra para lista histórica da Copa ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Garrincha e Zidane

Folarin Balogun escreveu um capítulo curioso da história das Copas do Mundo na vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia, pela segunda fase.

O centroavante marcou o primeiro gol da partida, mas acabou expulso no segundo tempo após um pisão, tornando-se apenas o quarto jogador a balançar as redes e receber cartão vermelho em uma mesma partida de mata-mata do torneio.

Segundo levantamento da Opta, Balogun se junta a uma lista formada por nomes históricos do futebol: Ronaldinho Gaúcho, Garrincha e Zinedine Zidane.