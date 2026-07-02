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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Atacante dos EUA entra para lista histórica da Copa ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Garrincha e Zidane

Copa do Mundo
Estados Unidos da América
Brasil
França

Atacante dos Estados Unidos abriu o placar contra a Bósnia na segunda fase, mas recebeu cartão vermelho e passou a integrar um seleto grupo de protagonistas em jogos de mata-mata do Mundial

Folarin Balogun escreveu um capítulo curioso da história das Copas do Mundo na vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia, pela segunda fase.

O centroavante marcou o primeiro gol da partida, mas acabou expulso no segundo tempo após um pisão, tornando-se apenas o quarto jogador a balançar as redes e receber cartão vermelho em uma mesma partida de mata-mata do torneio.

Segundo levantamento da Opta, Balogun se junta a uma lista formada por nomes históricos do futebol: Ronaldinho Gaúcho, Garrincha e Zinedine Zidane.

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  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRAAFP

    Grupo seleto

    O atacante norte-americano abriu o placar ainda no primeiro tempo e ajudava a conduzir a equipe à classificação até os 18 minutos da etapa final. Após revisão do VAR, o árbitro brasileiro Raphael Claus alterou a decisão inicial e expulsou Balogun por um pisão no calcanhar de um defensor bósnio.

    Mesmo com um jogador a menos durante parte da etapa final, os Estados Unidos administraram a vantagem e ainda ampliaram o placar para confirmar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    O caso mais famoso da lista é o de Zidane, na final da Copa do Mundo de 2006. O francês marcou de pênalti contra a Itália antes de ser expulso na prorrogação pela cabeçada em Marco Materazzi, em um dos lances mais emblemáticos da história do torneio.

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  • Mexican referee Felipe Ramos Rizo (R) gives a redAFP

    Brasileiros na lista

    Em 2002, Ronaldinho Gaúcho também viveu uma noite de herói e vilão. O camisa 11 marcou o gol da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Inglaterra, nas quartas de final, com a histórica cobrança de falta de longa distância. Pouco depois, recebeu cartão vermelho por uma entrada dura em Dany Mills.

    O primeiro a protagonizar esse feito foi Garrincha, na Copa do Mundo de 1962. Na semifinal contra o Chile, o craque brasileiro marcou duas vezes na vitória da seleção por 4 a 2 e acabou expulso após um desentendimento com o adversário Eladio Rojas.